Єдина опція, яка зупинить війну - прямі переговори Зеленського та Путіна. Напрацьовуємо документ, який вони підпишуть, - Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що єдина опція, яка дозволить зупинити війну Росії проти України, - це переговори між президентом України Володимиром Зеленським і керівником Кремля Володимиром Путіним.

Про це він заявив у інтерв'ю PBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Об'єктивно, єдина опція, яка зупинить війну - це прямі переговори між двома президентами. І саме над цим ми працюємо в ході мирних переговорів. Ми напрацьовуємо документ, який будуть надалі обговорювати і підписувати президенти", - заявив він.

За словами Подоляка, підписання Угоди може відбутися досить скоро.

"Це єдиний спосіб завершити війну", - підкреслив він.