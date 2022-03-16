Єдина опція, яка зупинить війну - прямі переговори Зеленського та Путіна. Напрацьовуємо документ, який вони підпишуть, - Подоляк
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що єдина опція, яка дозволить зупинити війну Росії проти України, - це переговори між президентом України Володимиром Зеленським і керівником Кремля Володимиром Путіним.
Про це він заявив у інтерв'ю PBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Об'єктивно, єдина опція, яка зупинить війну - це прямі переговори між двома президентами. І саме над цим ми працюємо в ході мирних переговорів. Ми напрацьовуємо документ, який будуть надалі обговорювати і підписувати президенти", - заявив він.
За словами Подоляка, підписання Угоди може відбутися досить скоро.
"Це єдиний спосіб завершити війну", - підкреслив він.
Топ коментарі
+121 Александр Карин
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А кто будет заказывать новые корпоративы ?
Чи в ОПі збираються підписати капітуляцію України,згідно планів пукіна?
Питаня.....
Результаты этих договоров, мгновенная атака Киева русней и расстрел всех полководцев, предатели сбежали и со временем всплыли на руководящих должностях в Кремля. 1933 год тотальное уничтожение украинцев голодом. До 1941 года украинцев обложили налогами на все.
Отдавали саветским калхозам 80% от домашнего хозяйства. Зарезал свинью, 80% отдать в колхоз, собрал урожай 80% отдай в колхоз. Тех кто не отдавал, подвергали репрессиям и жесточайшим наказаниям. Поэтому, нужно внимательно присмотреться к лицам которые опять соглашаются подписывать договора которые 100 лет назад уничтожили Украину и более 10 миллионов ее населения.
Так ви принесете нову війну через 15-20 років.
Вважаю, що у барахольщиків земля хитається під ногами. Правда, завтра скажуть, то ми просто перевіряли його. Бо могут спросить и спросят. Одного вже спросили.
А Єрмачок старається-вже всі газети повідомив про "домовленності". А хотів і євреїв підключити, азерів. А народ забув повідомити. Неспроста. Ну буба навряд чи підпише. Шо шо а навчився дивитись за реакцією залу.
Якщо знову станемо позаблокові, без військових баз чи розміщення озброєння інших держав (США) на своїй території, Путін повернеться. Через п'ять-десять років все те, що ми відбудуємо потом і кров'ю знову будуть бомбардувати "браття"-"асвабадітелі". Знову будем вмирати під кулями і ракетами. Ви цього хочете? Я - ні.
міжнародні партнери підтримують
Що неясно ?
и повторного удара.
он никогда не остановится, пока не сдохнет.
подписывать там что-то можно, чтоб схитрить, если это будет ситуативно выгодно Украине, но после первого нарушения со стороны рф этой бумажкой можно подтереться.
ВСУ, санкции, время работают на Украину.
НИКАКОГО МИРА ДО СМЕРТИ ПУТИНА !!!
А потом посмотрим.
Вже починають знову шукати миру в очах *****...
Ці тварини по іншому не розуміють.
За словами Подоляка, підписання Угоди може відбутися досить скоро. Джерело:
Ххх
Подоляк, я совсем не уверен что тьі, чмо, после етого сколько-нибудь проживешь
Пропоную звільнити Подоляка за нерозуміння ситуації, що свідчить про його професійну непридатність.
Тому що Путін - недієздатна психічно хвора особа, яка порушує всі договори. Відповідно, будь які договори з Путіним - це обман себе і суспільства, і це шлях до поразки і загибелі, тому що ворог планує знищити нас усіх (планує і вже здійснює геноцид).
Єдиний спосіб зупинити війну і при цьому вижити - це перемогти,
що означає змінити стан ворожих військ на недієздатний:
ті вороги, хто хоче вижити, можуть добровільно здатися в полон Україні,
інші вороги - хто хоче продовжувати воювати - треба знешкодити (знищити).