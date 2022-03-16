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Новини Війна
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Єдина опція, яка зупинить війну - прямі переговори Зеленського та Путіна. Напрацьовуємо документ, який вони підпишуть, - Подоляк

зеленський,путін

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що єдина опція, яка дозволить зупинити війну Росії проти України, - це переговори між президентом України Володимиром Зеленським і керівником Кремля Володимиром Путіним.

Про це він заявив у інтерв'ю PBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Об'єктивно, єдина опція, яка зупинить війну - це прямі переговори між двома президентами. І саме над цим ми працюємо в ході мирних переговорів. Ми напрацьовуємо документ, який будуть надалі обговорювати і підписувати президенти", - заявив він.

За словами Подоляка, підписання Угоди може відбутися досить скоро.

"Це єдиний спосіб завершити війну", - підкреслив він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) перемовини (2856) путін володимир (23764) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+121
Єдина опція, яка зупинить війну - це ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ.
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16.03.2022 16:51
+105
Знову в очі подивитись? Не набридло?
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16.03.2022 16:50
+86
Если это правда, значит президент и его окружение надеются прекратить боевые действия, заключив с Путлером соглашение, которое назовут победой дипломатии, вынужденным компромиссом, спасением тысяч жизней мирного населения. Но фактически это будет предательством, которое приведёт к катострофическим последствиям.
Путлер в своём намерении уничтожить независимость украинского государства не пойдёт на компромисс. Для него зто будет означать поражение и физическую смерть. Поэтому война идёт на уничтожение. Или ты - врага, или - враг тебя.
В таких условия переговоры с беспощадным и коварным врагом превращаются в поиски форм и условий завуалированной капитуляции.

Павел Усов. Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава):
- Честно говоря, не понимаю, каким образом эту войну, развязанную Путиным, можно решить дипломатическим путем. Такого пути просто нет.
Война стала результатом не внутренних противоречий в Украине, и не из-за территориальных споров между Киевом и Москвой, а исключительно из-за желания Путина быть великим.
- В этой войне нет исторического спора, это война экзистенциальная, соответственно здесь нет никакого пространства для дипломатии и не будет.
- Москва настаивает на полной капитуляции Украины, и её цель: захват и уничтожение этой страны. Для Кремля нужна только победа, кровавая, брутальная, безжизненная. Какие-либо полумеры, для Путина и его окружения - это поражение.
- Россия будет существовать, пока будет в состоянии продолжать вести эту войну, пока будет в состоянии высылать на фронт новых и новых солдат.
- Путина не остановит ни признание Крыма, ДНР, ЛНР, ХНР, ни снятие санкций. Даже с «условное перемирие» на основе таких уступок Кремлю лишь даст России возможность подготовиться к новому удару и вторжению.
- На данном этапе, московские власти осуществляют полную социально-политическую и экономическую мобилизацию для продолжения войны, не для выживания в условиях санкций, а для ведения войны.
- Когда сейчас в стране все, от мыслей людей, до общественной воли подчинённо духу войны, она будет разрастаться, пока Москва не будет уничтожена.
- Психологически, духовно третья мировая война уже началась, думаю, вопрос времени, когда она материализуется.
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16.03.2022 16:57
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А не ухуел ли гражданин Подоляк. воуну остановит только ВСУ
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16.03.2022 17:46 Відповісти
Якщо пройти по ланцюжку посилань по цій новині, початковою точкою є телеграм-канал. Напевно доцільно було спочатку зробити це, а потім розводити зраду))
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16.03.2022 17:47 Відповісти
Вiйна НАРОДНА, а ЗРАДА? Положили тисячi мирних людей, сотнi дiтей, своiх, правда, зберегли, пiдняли проти Мордору весь свiт i в кущi? Невже наш багатострадальний народ знову проковтне "розвод"?
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16.03.2022 17:47 Відповісти
наобирали ж, млять
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16.03.2022 17:52 Відповісти
Дурачок? С кем договариваться? С лгуном, кидалой и психом?
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16.03.2022 17:50 Відповісти
С соплеменником.
А кто будет заказывать новые корпоративы ?
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16.03.2022 20:04 Відповісти
Гм. Як що ***** стверджує що все іде за планом,то як він підпише капітуляцію?
Чи в ОПі збираються підписати капітуляцію України,згідно планів пукіна?
Питаня.....
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16.03.2022 17:51 Відповісти
Та ось в цьому й справа - ***** НІКОЛИ не сяде за стіл переговорів із Зеленським, не кажучи про те, щоб щось підписувати...
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16.03.2022 17:53 Відповісти
Підписати капітуляцію України,замаскованою під що завгодно - сяде.
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16.03.2022 17:56 Відповісти
Если кто забыл, то я напомню что мы это проходили во времена УНР. Когда после первой украино большевитской войны когда украинцы разбили кремлевские войска, украинские предатели, подписали такой же позорный договор о сокращении военных подразделениях. Армию распустили, а всех противников кто выступал против предательских договоров посадили в тюрьмы, в том числе и талантливого полководца Петлюру.

Результаты этих договоров, мгновенная атака Киева русней и расстрел всех полководцев, предатели сбежали и со временем всплыли на руководящих должностях в Кремля. 1933 год тотальное уничтожение украинцев голодом. До 1941 года украинцев обложили налогами на все.

Отдавали саветским калхозам 80% от домашнего хозяйства. Зарезал свинью, 80% отдать в колхоз, собрал урожай 80% отдай в колхоз. Тех кто не отдавал, подвергали репрессиям и жесточайшим наказаниям. Поэтому, нужно внимательно присмотреться к лицам которые опять соглашаются подписывать договора которые 100 лет назад уничтожили Украину и более 10 миллионов ее населения.
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16.03.2022 17:52 Відповісти
Якщо наші "Зелені" так марять якимось договором з окупантом - нехай спочатку виносять цей договір на референдум. У нас же - кожен з нас - президент.
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16.03.2022 17:52 Відповісти
Прийти на переговоры и придушить ***** - только в таком виде эти переговоры будут полезными.
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16.03.2022 17:52 Відповісти
Не зрозумів. Капітуляція-єдиний спосіб закінчити війну?
Так ви принесете нову війну через 15-20 років.
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16.03.2022 17:53 Відповісти
Максимум 1 год, через 2 - 3 месяца будет новая атака.
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16.03.2022 17:56 Відповісти
Минимум 5 років.
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16.03.2022 18:05 Відповісти
Хйло столько не проживет, пять - семь лет максимум
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16.03.2022 18:45 Відповісти
Як говорять про підпис документів. Так страшно становиться, за себе і людей, який находяться на лінії фронта.
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16.03.2022 17:53 Відповісти
О ЧЁМ БАЗАРИТЬ С Х У Й Л О М???ЕГО КАЗНИТЬ ПРЕЛЮДНО ПУТИНА В.В.!!!
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16.03.2022 17:54 Відповісти
Опція. Договір. Це ж треба які слова підібрали. Хотів би я побачити, як Пуйло підпише договір, в якому визнає себе і рашистську наволоч військовими злочинцями. Може признається в геноциді ? Чи нас хочуть винудити понять і простіть ? Чому покинули Маріуполь напризволяще і навіть не намагаємось деблокувати ? Для обгрунтування необхідності понять і простіть ?
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16.03.2022 18:00 Відповісти
А от іще один пунктик для наших с**них "миротворців" з ОП - нехай і далі марять про мирні угоди і гарантії від рашки: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/16/7331934/ Росіяни обстріляли колону, яка прямувала з Маріуполя: є загиблі і поранені
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16.03.2022 18:01 Відповісти
Ми цю ху*ти чули ще до початку війни.
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16.03.2022 18:01 Відповісти
Следите за их руками (Ю.Швець). З перших викатів орки забрали тільки зміну "властелина". Тільки що показали товстопузого Референдума. І цей верзе теж саме.

Вважаю, що у барахольщиків земля хитається під ногами. Правда, завтра скажуть, то ми просто перевіряли його. Бо могут спросить и спросят. Одного вже спросили.

А Єрмачок старається-вже всі газети повідомив про "домовленності". А хотів і євреїв підключити, азерів. А народ забув повідомити. Неспроста. Ну буба навряд чи підпише. Шо шо а навчився дивитись за реакцією залу.
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16.03.2022 18:02 Відповісти
ВСІ ДОКУМЕНТИ ПІДПИСУВАТИ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ!
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16.03.2022 18:02 Відповісти
сподіваюсь Зеленський розуміє, як швидко образ "лідера вільного світу", оборонця України і таке інше, може змінитись на образ зрадника з усіма наслідками ..
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16.03.2022 18:02 Відповісти
Так ми обираэмо вже ТРИДЦЯТЬ рокiв i все або бандитiв, або хитрих бандитiв, або недолугих, Люди Пiвдня , якi виiхали бiженцями через Захiдну Украiну не можуть отямитись як iх зустрiчають "бiндерiвцi"- накормлять, дадуть води i необхiднi послуги, а в Польщi ще краще. Люди просто не розумiють чому ми так погано живемо, адже зустрiчаючим теж не солодко живеться, але вони ЛЮДИ.
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16.03.2022 18:04 Відповісти
В нашій країні єдиним носієм закону є народ, ні яких підписань без оприлюднення тексту договору і протоколів до договору до його підписання у іншому випадку хай в Ізраілі і залишається
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16.03.2022 18:05 Відповісти
****** не дай бог!!!
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16.03.2022 18:07 Відповісти
У най найкращому варіанті будь-яка угода з московією відтягнеш знищення України ну скажімо на декілька років. Я бачу що нічого історія нашу владу не навчила.
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16.03.2022 18:08 Відповісти
Швондерам-пдолякам ********** бут в зоні уваги яагалу. Вони- Ніщо йзвати,, - їх Ніяк
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16.03.2022 18:10 Відповісти
Неприпустимо клеркам лізти вирішувпти Долі
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16.03.2022 18:11 Відповісти
Начит активность орков это попытки занять более выгодные позиции (территории без обсуждения возврата) на переговорах презов? Начит Украина таки, просит?
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16.03.2022 18:11 Відповісти
зешляпа як підпише . з терористами ніяких домовленостей неможе бути
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16.03.2022 18:13 Відповісти
Чего не сообщают о чем они там договорились, что собираются подписывать? Продают таки Украину московской падле?
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16.03.2022 18:14 Відповісти
зелена команда ще не зрозуміла що Україна вже не та,Іі Українці вже не ті.На руках дуже багато зброї,але ще більше ненависті до орків.Капітуляція зеленського може для нього дуже погано закінчитись.
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16.03.2022 18:15 Відповісти
Единственный способ остановить войну- победа. Договор о гарантиях Россиии - это , нет слов , как назвать - это уничтожение украинцев, позорище , стыд. На нас будет плевать весь мир. Верю в то, что один из подписантов не доедет до места подписания. Герой , сразу превратиться в гавно в презираемое в ему животное. Это даже выговорить нельзя ,, гарантии от России, Это уже было- ,, ихтамнет,, обстрел роддома, убийства мирных жителей , колонн беженцев. ИМБЕЦиЛы- Раша вернётся, как в Чечне , она давала много гарантий, но исполняла одну гарантию - гарантию на порабощение и смерт
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16.03.2022 18:16 Відповісти
о чем можно договариваться с убийцей? на какие договора вы там надеетесь
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16.03.2022 18:19 Відповісти
Це мені нагадує історію з моряками, захопленими в Азовському морі. Як їх віддали за день до рішення міжнародних судів. Путіну конче треба було "зберегти обличчя". Зберіг. Розбомбив пів України.
Якщо знову станемо позаблокові, без військових баз чи розміщення озброєння інших держав (США) на своїй території, Путін повернеться. Через п'ять-десять років все те, що ми відбудуємо потом і кров'ю знову будуть бомбардувати "браття"-"асвабадітелі". Знову будем вмирати під кулями і ракетами. Ви цього хочете? Я - ні.
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16.03.2022 18:21 Відповісти
А я голосую за варіант "куля у лоб" для подоляка та зебіла.

міжнародні партнери підтримують
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16.03.2022 18:26 Відповісти
Подоляк,тобі в голову треба вклепети:Що єдина опція яка зупинить Путіна,це УРАЇНСЬКИЙ НАРОД,а не презедент і ВР .І не дай Бог,якщо така зустріч відбудеться:Зеленський піде на якісь компроміси,Угоди,пункти і підпункти.Це буде останній день його Презеденства.Один варіант це відведення військ в границі 2013 проку.Все інше може і не починати обговорювати.Дуже велика ціна,уже положена на алтар звільнення України. Компроміси,це з часом обов"язково друга війна,але вже не на нашу користь.
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16.03.2022 18:28 Відповісти
Єдиний спосіб завершити війну, це перемога. Для чого Зеля бігає до Путіна? І якщо підпишуть, вони не виконують ніякі угоди, чи ЗЕ дурний як пробка, чи з П за одно?
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16.03.2022 18:28 Відповісти
Народ, чого бухтим ? Посівну треба починати - арабів, китай і індію треба восени чимось годувати.
Що неясно ?
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16.03.2022 18:31 Відповісти
Посевная только после Крыма и Донбасса. Если арабы и остальные хотят жрать - пусть выносят путина.
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16.03.2022 18:33 Відповісти
Нє. Посівна зараз. І вже почалася у Херсонській області.
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16.03.2022 19:17 Відповісти
Навіть не знаю хто з двох кремлядів, єрмак чи подоляк, більша падла
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16.03.2022 18:32 Відповісти
яка опція..яка зустріч?подоляк не тупи..чому про перемогу не говориш...якого хера їм зустрічатись.ви що там трошки з розуму сходите..вернись до реальності.про що можна говорити з тварью..хіба що пристрелити її.
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16.03.2022 18:32 Відповісти
Європа не знала такого прецеденту як ця війна, але як голими руками українці на шматки розривають подоляка із зебілом, а потім і їхні сім'ї... органічно впишеться в концепт
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16.03.2022 18:32 Відповісти
ТАК ПУТИН СЦЫТ !)
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16.03.2022 18:34 Відповісти
Ага и прощай санкции!
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16.03.2022 18:35 Відповісти
подоляк не живи минулими штампами...ми уже не ті..ніхто тобі не простить ні угод ні домовленостей.не роби з себе миротворця.лише перемога і крим і донбас вернути.а не потім будеш знову з року в рік тріпатись що вернемо.не зли народ..не зли і не будь продажною шкурою з єрмаком.
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16.03.2022 18:35 Відповісти
верить уйлу нельзя, он психопат, он использует паузу для наращивания, учёта ошибок
и повторного удара.
он никогда не остановится, пока не сдохнет.
подписывать там что-то можно, чтоб схитрить, если это будет ситуативно выгодно Украине, но после первого нарушения со стороны рф этой бумажкой можно подтереться.
ВСУ, санкции, время работают на Украину.
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16.03.2022 18:43 Відповісти
Или с любим представителем РФ, который сможет гарантировать выполнение условий мирного договора и признанного, партнерами Украины .
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16.03.2022 18:43 Відповісти
Ніяких перемовин. Треба визволяти всі наші землі, доречі, Донецьк теж чекає на визволення та гірко плаче. А після всього - плешивий має підписати капітуляцію, і все . Ніяких умов вони нам не мають права виставляти. І закритися від московії високим парканом. Має бути повна ізоляція цієї країни-терориста
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16.03.2022 18:52 Відповісти
Підпис плешивого потрібний, хіба що, Зеленському як автограф на пам'ять, але більше він не потрібний нікому в Україні, - замість цього потрібно знешкодити путінські війська на території України і знищувати їх навіть на території Росії, якщо вони звідки обстрілюють нашу територію і людей тут.
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16.03.2022 23:01 Відповісти
ну что надрочились на своего бубочку, подписывание любых хотелок куйла будет означать что его террор с обстрелами сработал. вместо того чтобы додавить гадов зелох все сольет в очередном минске...
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16.03.2022 18:52 Відповісти
Зачем нам эти переговоры и зачем нам это соглашение ? Как можно хотеть мир со страной, которая откусила твои территории и убила десятки тысяч твоих граждан ?

НИКАКОГО МИРА ДО СМЕРТИ ПУТИНА !!!

А потом посмотрим.
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16.03.2022 19:00 Відповісти
Єдина опція зупинити війну - це коли Український Народ викине нафіг орків з України! А заодне і вас, дрищів зелених.
Вже починають знову шукати миру в очах *****...
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16.03.2022 19:28 Відповісти
Єдина опція, - це ************ кацапів. Все.
Ці тварини по іншому не розуміють.
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16.03.2022 19:42 Відповісти
Поможете хитрому путину.
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16.03.2022 19:41 Відповісти
Зелнский хочет встречаться с этим уродом "володимир путін назвав успішними дії російської армії в Україні та заявив, що війна йде за планом."
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16.03.2022 19:43 Відповісти
У Зєлі якась параноя з цією зустріччю. Тут пахне зрадою.
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16.03.2022 19:45 Відповісти
Ми напрацьовуємо документ, який будуть надалі обговорювати і підписувати президенти", - заявив він.

За словами Подоляка, підписання Угоди може відбутися досить скоро. Джерело:
Ххх
Подоляк, я совсем не уверен что тьі, чмо, после етого сколько-нибудь проживешь
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16.03.2022 19:54 Відповісти
Подоляк,ти дурак? Ти зрадник!
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16.03.2022 20:04 Відповісти
Ніт. Не зупинить.
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16.03.2022 20:06 Відповісти
В заголовку цієї статті і в останньому реченні її написані неадекватні твердження.

Пропоную звільнити Подоляка за нерозуміння ситуації, що свідчить про його професійну непридатність.

Тому що Путін - недієздатна психічно хвора особа, яка порушує всі договори. Відповідно, будь які договори з Путіним - це обман себе і суспільства, і це шлях до поразки і загибелі, тому що ворог планує знищити нас усіх (планує і вже здійснює геноцид).

Єдиний спосіб зупинити війну і при цьому вижити - це перемогти,

що означає змінити стан ворожих військ на недієздатний:

ті вороги, хто хоче вижити, можуть добровільно здатися в полон Україні,

інші вороги - хто хоче продовжувати воювати - треба знешкодити (знищити).
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16.03.2022 22:53 Відповісти
Єдина опція яка зупинить війну це ЗСУ
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17.03.2022 08:18 Відповісти
Ну от навіщо, навіщо навіть це озвучувати? Чого воно прагне досягти такими заявами? Це тільки дуже сильно дратує українців. Які перемовини, який документ?? Що ти, *****, таке мелиш?
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17.03.2022 11:04 Відповісти
Что, сдурели что ли совсем??? Путлер готов говорить только о капитуляции Украины!!
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21.03.2022 05:30 Відповісти
подоляк і тд і тп-скільки їхніх агентів,більша половина держави?P.S ВОЛЯ або смерть

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21.03.2022 17:22 Відповісти
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