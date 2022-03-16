За кордоном перебувають 26 нардепів, близько десяти з них - члени української делегації у ПАРЄ, - Стефанчук

26 народних депутатів станом на середу перебувають за кордоном, близько десяти з них – це члени української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), а решта – члени фракції "Опозиційна платформа – За життя", повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Станом на сьогоднішній ранок, за тією інформацією, яка є у мене, 26 депутатів перебувають за кордоном. Але я мушу підкреслити, що десь десять із них – це ті жінки-депутати, які були скеровані мною до Парламентської асамблеї Ради Європи для того, щоб вони відстояли те рішення, яке ПАРЄ вчора ухвалила щодо виключення Росії з асамблеї", – сказав речник в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він наголосив, що за кордоном не в рамках відряджень наразі перебувають переважно члени фракції "Опозиційна платформа – За життя".

"Причини їхнього від'їзду мені невідомі. Я їх не відряджав. Але вони там. А щодо майбутнього, то політичну відповідальність їм має надати український народ на майбутніх виборах. Але думаю, що тільки цим також не обмежиться, бо ті, хто вчиняв злочини проти українського народу, хто був колаборантом, здійснював державну зраду, окрім політичної відповідальності, обов'язково понесуть і кримінальну", – уточнив Стефанчук.