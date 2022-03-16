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За кордоном перебувають 26 нардепів, близько десяти з них - члени української делегації у ПАРЄ, - Стефанчук

стефанчук

26 народних депутатів станом на середу перебувають за кордоном, близько десяти з них – це члени української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), а решта – члени фракції "Опозиційна платформа – За життя", повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Станом на сьогоднішній ранок, за тією інформацією, яка є у мене, 26 депутатів перебувають за кордоном. Але я мушу підкреслити, що десь десять із них – це ті жінки-депутати, які були скеровані мною до Парламентської асамблеї Ради Європи для того, щоб вони відстояли те рішення, яке ПАРЄ вчора ухвалила щодо виключення Росії з асамблеї", – сказав речник в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він наголосив, що за кордоном не в рамках відряджень наразі перебувають переважно члени фракції "Опозиційна платформа – За життя".

"Причини їхнього від'їзду мені невідомі. Я їх не відряджав. Але вони там. А щодо майбутнього, то політичну відповідальність їм має надати український народ на майбутніх виборах. Але думаю, що тільки цим також не обмежиться, бо ті, хто вчиняв злочини проти українського народу, хто був колаборантом, здійснював державну зраду, окрім політичної відповідальності, обов'язково понесуть і кримінальну", – уточнив Стефанчук.

Автор: 

ВР (14942) ПАРЄ (846) Стефанчук Руслан (752) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+19
Стефанчук, от "политической видповидальности", которой у нас не в принципе, нужно переходить к реальным уголовной и финансовой, а не морочить мозги налогоплатильщикам и защитникам. Нет на рабочем месте 3-Й месяц подряд - НАХ из депутатов и ведомостей на получение ЗП и срочная проверка на легальность доходов и расходов, конфискация и всё на фронт, а не разговоры разговаривать
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16.03.2022 17:13
+7
16 лишить мандатов
ЗА ЧТО ИМ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТЫ ?
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16.03.2022 17:16
+4
В смысле???? Глава ВР не знает количество депутатов в делегации в ПАСЕ???? Серьёзно???? "Близко десяти"- это сколько???
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16.03.2022 17:36
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сходи сначала поджаренные жоппы на украинском черноземе пособирай .ходок,мля
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16.03.2022 17:47 Відповісти
Трусливые свиньи
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16.03.2022 17:11 Відповісти
Ніт, вони або зрадники, або колаборанти.
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16.03.2022 18:11 Відповісти
Стефанчук, от "политической видповидальности", которой у нас не в принципе, нужно переходить к реальным уголовной и финансовой, а не морочить мозги налогоплатильщикам и защитникам. Нет на рабочем месте 3-Й месяц подряд - НАХ из депутатов и ведомостей на получение ЗП и срочная проверка на легальность доходов и расходов, конфискация и всё на фронт, а не разговоры разговаривать
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16.03.2022 17:13 Відповісти
Так взяли ж за дупу деяких " зажопівців" .
Зброя.гранати ..і т.д
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16.03.2022 17:19 Відповісти
рабіновича, волошина та ін, яких обшукували, вже місяць немає в Україні. Кого зелені клоуни взяли дупу?!
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16.03.2022 18:13 Відповісти
16 лишить мандатов
ЗА ЧТО ИМ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТЫ ?
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16.03.2022 17:16 Відповісти
Не мандатів лишати, а голови повідрубувати.
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17.03.2022 03:47 Відповісти
Ой-ой!
Та зрозуміло, що пісдуни вже встигли висратись та повернутися!
28-03 - більше сотні їх було відсутньо!
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16.03.2022 17:17 Відповісти
28-03 - маю на увазі 28.02 - 03.03
Можна перевірити по протоколах засідань Верховної Ради.
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16.03.2022 17:19 Відповісти
В смысле???? Глава ВР не знает количество депутатов в делегации в ПАСЕ???? Серьёзно???? "Близко десяти"- это сколько???
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16.03.2022 17:36 Відповісти
Хачем Украине такая многочисленная делегация в ПАРЕ ?
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16.03.2022 17:40 Відповісти
Близко десяти депутатов:это как?Девять с половиной?Самый херовый пастух знает,сколько у него баранов и где они находятся!В самом дурном дурдоме порядка больше!Гордость(позор)нации!!!
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16.03.2022 17:52 Відповісти
І знову ні прізвищ ні фейсів. Знову ваєнная тайна?
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16.03.2022 17:54 Відповісти
Де Деркач?
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16.03.2022 18:07 Відповісти
делегація у паре складається виключно з членів партії сн?!
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16.03.2022 18:11 Відповісти
Близько десяти... смішно...типу, не знають скільки точно?
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16.03.2022 19:30 Відповісти
 
 