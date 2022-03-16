Світовий банк попередив про дефіцит зерна в ряді країн через російське вторгнення в Україну
Світовий банк заявив, що ряд країн, що розвиваються зіткнуться з короткостроковою нестачею пшениці. Вони дуже залежать від українського експорту пшениці, який був скорочений через вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Світовий банк заявив у своєму останньому звіті Trade Watch, що Гамбія, Ліван, Молдова, Джибуті, Лівія, Туніс і Пакистан найбільш схильні до перебоїв в експорті пшениці з України, на які припадає приблизно 40% або більше їх імпорту цієї культури.
Світовий банк заявив, що збої в торгівлі, викликані війною в Україні, можуть перешкодити значному відновленню торгівлі в 2021 році, коли світова торгівля товарами і послугами повернеться до допандемічного рівня.
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30 лет европейский бизнес ( и в немецкий в том числе ‼️‼️‼️) вывозил из Украины под разными документами продукты ПО ДЕШЁВКЕ .
На этом потом зарабатывались огромные деньги . И сопротивление немецких элит принятию Украины в ЕС - боязнь потерять прибыли от перекупки
ПРИМЕР - дорогой соус Хелменс делают из херсонской томатной пасты.
САХАР , подсолнечное масло , лучший в мире мёд, зерно
Сейчас цены на продукты повысятся - ПОТОМУ УЖЕ сейчас надо вводить ЭМБАРГО на торговлю этими продуктами страной оккупантом - ЧТОБЫ ОНИ НЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ НА КРОВИ
АЛЕ ЦЕ БУДЕ НАУКОЮ, для ЦИХ ДЯТЛІВ з НАТО та ЄВРОСОЮЗУ...!!!
А ОТ НІМАКАМ і МАДЯРАМ більше ні яких поставок ЗЕРНА ні одного кілограма...!!!
НАМ ж треба теж бути стурбованими і давати поради відносно тих закінчених падлюк, швабів і мадярів...!!!