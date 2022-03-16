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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Світовий банк попередив про дефіцит зерна в ряді країн через російське вторгнення в Україну

зерно

Світовий банк заявив, що ряд країн, що розвиваються зіткнуться з короткостроковою нестачею пшениці. Вони дуже залежать від українського експорту пшениці, який був скорочений через вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Світовий банк заявив у своєму останньому звіті Trade Watch, що Гамбія, Ліван, Молдова, Джибуті, Лівія, Туніс і Пакистан найбільш схильні до перебоїв в експорті пшениці з України, на які припадає приблизно 40% або більше їх імпорту цієї культури.

Світовий банк заявив, що збої в торгівлі, викликані війною в Україні, можуть перешкодити значному відновленню торгівлі в 2021 році, коли світова торгівля товарами і послугами повернеться до допандемічного рівня.

Світовий банк (812) зерно (3116)


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может холодильник победит ?
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16.03.2022 17:16 Відповісти
Хочу обратить внимание МЗС на продуктовую проблему
30 лет европейский бизнес ( и в немецкий в том числе ‼️‼️‼️) вывозил из Украины под разными документами продукты ПО ДЕШЁВКЕ .
На этом потом зарабатывались огромные деньги . И сопротивление немецких элит принятию Украины в ЕС - боязнь потерять прибыли от перекупки
ПРИМЕР - дорогой соус Хелменс делают из херсонской томатной пасты.

САХАР , подсолнечное масло , лучший в мире мёд, зерно
Сейчас цены на продукты повысятся - ПОТОМУ УЖЕ сейчас надо вводить ЭМБАРГО на торговлю этими продуктами страной оккупантом - ЧТОБЫ ОНИ НЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ НА КРОВИ

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16.03.2022 17:18 Відповісти
ВВЕСТИ эмбарго на торговлю зерном и с.-х. продуктами раши .
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16.03.2022 17:21 Відповісти
Ну, лучший в мире мёд - Алтай - сами понимаете где.
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16.03.2022 17:25 Відповісти
!
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16.03.2022 17:33 Відповісти
ТАК цим довбодятлам з Євросоюзу та НАТО треба було оберігати та охороняти УКРАЇНУ, як житницю країн світу, а не співчувати та давати поради, а потім бути "дуже" стурбованими своєю імнпотенцією дій, що до ЗАХИСТУ УКРАЇНИ...!!!
АЛЕ ЦЕ БУДЕ НАУКОЮ, для ЦИХ ДЯТЛІВ з НАТО та ЄВРОСОЮЗУ...!!!
А ОТ НІМАКАМ і МАДЯРАМ більше ні яких поставок ЗЕРНА ні одного кілограма...!!!
НАМ ж треба теж бути стурбованими і давати поради відносно тих закінчених падлюк, швабів і мадярів...!!!
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16.03.2022 17:31 Відповісти
У громаді на Волині викрили порушників з електровудкою
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16.03.2022 17:42 Відповісти
 
 