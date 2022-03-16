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У Києві затримано вже понад 100 осіб, яких підозрюють у диверсійних діях, - Жирнов
Голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов повідомив, що в Києві продовжують діяти диверсійні групи. При цьому він додав, що в столиці затримали вже понад 100 осіб, яких підозрюють у диверсійних діях.
Про це Жирнов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"На території області та міста діють диверсійно-розвідувальні сили противника. Але силами оборони їх затримують і знешкоджують. На цей момент затримано 105 осіб, підозрюваних у диверсійних діях. Усі підозрілі ми відстежуємо і відразу вживаємо відповідних заходів", - заявив він.
Топ коментарі
+10 Slavko Balan
показати весь коментар16.03.2022 17:24
+7 Maxim Ak-Murza
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+5 Галина Темирова #386523
показати весь коментар16.03.2022 17:24
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він фігура помітна, як до нього не стався, і тому ця тиша дуже дивна.
З повагою,брате
Drezhites UkR. Viderzhite ***** *****