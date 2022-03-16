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У Києві затримано вже понад 100 осіб, яких підозрюють у диверсійних діях, - Жирнов

рф

Голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов повідомив, що в Києві продовжують діяти диверсійні групи. При цьому він додав, що в столиці затримали вже понад 100 осіб, яких підозрюють у диверсійних діях.

Про це Жирнов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На території області та міста діють диверсійно-розвідувальні сили противника. Але силами оборони їх затримують і знешкоджують. На цей момент затримано 105 осіб, підозрюваних у диверсійних діях. Усі підозрілі ми відстежуємо і відразу вживаємо відповідних заходів", - заявив він.

Автор: 

Київ (19422) диверсія (346) Жирнов Микола (13)


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Топ коментарі
+10
Дерьмака када павесять?
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16.03.2022 17:24
+7
Семенченкa освободили еще 25 лютого.
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16.03.2022 17:27
+5
Сегодня во дворе патруль заставил барышню, выгуливавшую собаку вокруг озера, вернуться домой. Если бы вы видели, какой хай она по этому поводу подняла на сайте нашего дома!
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16.03.2022 17:24
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Пусть поднимут сотни три F-35 и ударят по оркам и дефицита не будет.
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16.03.2022 17:23 Відповісти
Сегодня во дворе патруль заставил барышню, выгуливавшую собаку вокруг озера, вернуться домой. Если бы вы видели, какой хай она по этому поводу подняла на сайте нашего дома!
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16.03.2022 17:24 Відповісти
Патрулю потрібно не х-нею маятися,а щось корисне робити. Жінка з собакою - дрг,- Козли
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16.03.2022 17:39 Відповісти
сайт вашего дома никому не интересен, как и ваши взаимоотношения с дамочками, самочками, собаками, и кобелями
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16.03.2022 17:39 Відповісти
Ну тебя же заинтересовал. Дзус, степка!
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16.03.2022 18:01 Відповісти
Дерьмака када павесять?
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16.03.2022 17:24 Відповісти
Доки непобачу,ннповірю зюшвалі
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16.03.2022 17:36 Відповісти
Зеленский, освободи комбата Семенченко. Зачем ты его держишь в тюрьме?
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16.03.2022 17:25 Відповісти
Семенченкa освободили еще 25 лютого.
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16.03.2022 17:27 Відповісти
щось ні слова за нього після цього як начебто ще сидить
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16.03.2022 17:30 Відповісти
Упс...была инфа, шо освободили, а сейчас сходил на его facebook - вроде до сих пор сидит. Sorry.
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16.03.2022 17:36 Відповісти
теж чув, що випустили, може і так але якось дуже тихо після цього.
він фігура помітна, як до нього не стався, і тому ця тиша дуже дивна.
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16.03.2022 17:40 Відповісти
и не слышно как и гади Салам Мурза
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16.03.2022 17:32 Відповісти
пусть посидит толку от него -0
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16.03.2022 17:36 Відповісти
Ва-Алейкуm Селям, Шимус! Да вроде Гадя выплывала недавно, к масштабному контрнаступлению призывала, фельмаршал недоделанный.
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16.03.2022 17:37 Відповісти
пусть глаза соберёт до кучи её что контузило Я видос видел ржал шо тот жеребец при виде кобылы
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16.03.2022 17:41 Відповісти
Переаірені дані,чи хвєньк?
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16.03.2022 17:34 Відповісти
Упс...была инфа, шо освободили, а сейчас сходил на его facebook - вроде до сих пор сидит. Sorry.
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16.03.2022 17:36 Відповісти
Отож,й ч,про це. Україна спливає кров'ю перемагаючи орду, а сволота вишукує можливість спасти орду,й знтщити Україну. Живі істоти незмінюються,лише перевзуваються...
З повагою,брате
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16.03.2022 17:48 Відповісти
В СИЗО их и сказать что они диверсанты и мородеры.
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16.03.2022 17:26 Відповісти
Секретаршу Зеленського - ні ?
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16.03.2022 17:27 Відповісти
Боже,ж упаси,тож нєпрікасяєміє
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16.03.2022 17:32 Відповісти
От слово - знешкоджують -мне нравится
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16.03.2022 17:27 Відповісти
А,де розпіарені затримання дрг вагнеріівців??? Що,знов шкандаоь?
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16.03.2022 17:31 Відповісти
Наловили трохи смертників
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16.03.2022 17:32 Відповісти
""Контрактники 4-й военной базы РФ в Южной Осетии отправились воевать в Украину. В социальных сетях распространились кадры переброски военной техники из Цхинвали через Рокский тоннель.
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16.03.2022 17:39 Відповісти
Derzhites! Ostlsa 1 poslednij boi. Russkie nabiraet, i budet glavnaja bitja na vseh frontah.
Drezhites UkR. Viderzhite ***** *****
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16.03.2022 17:56 Відповісти
Kak govoritsa Kiev politechskaja celj, Mariopol strategicheskaja.
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16.03.2022 18:00 Відповісти
МОГЛИ БЫ КАРТУ ЗАДЕРЖАНИЙ СДЕЛАТЬ !)
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16.03.2022 18:30 Відповісти
Сразу расстреливать этих ********* без суда и следствия!
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16.03.2022 19:39 Відповісти
105 диверсів. І чого це прокуратура повідомляє. Напевне, фільтрують списки і займаються звичною "чорною справою". Одного вже зрадника зробили "розвідником". який загинув "за Батьківщину." А щодо генерала Марченко-пройшло два роки а справу ще "розслідують", бронежилетів немає. замовником цієї чорної справи був торговець кінзою. І де пропала ця скотина, терки влаштовує на Брест-літовському кордоні? Для них прокурорських все вляжеться і потім знову будуть "продавати" справи. Война войной а "цифру" для них ніхто не "відміняв". Новоявлені "діти лейтенанта Шмідта". Вже і чуваш-архітектор правового безстицтва чкурнув, а вони ще хочуть "видушити" із справ.
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18.03.2022 18:08 Відповісти
 
 