Росія не уникне покарання, - Кулеба провів переговори з генпрокурором суду у Гаазі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та генеральна прокурорка Ірина Венедіктова провели переговори з генеральним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який відвідує Україну з візитом.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Ключовою темою переговорів стало розслідування Міжнародним кримінальним судом найтяжчих міжнародних злочинів росіян на території України.

"Ми задіюємо всі юридичні інструменти, аби притягнути Росію та її громадян, які вчиняють воєнні злочини та злочини проти людяності, до відповідальності. Ми у цьому не єдині - весь цивілізований світ вимагає справедливості. З ініціативи України, 41 держава-учасниця Римського статуту звернулася до Міжнародного кримінального суду, аби він розпочав кримінальне розслідування", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що під час агресії збройні сили та збройні формування РФ вчиняють численні воєнні злочини проти цивільного населення та злочини проти людяності.

"Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по житлових кварталах міст, обстрілюють дитячі садки, школи, ядерні об’єкти, гуманітарні вантажі та журналістів, знищують критичну інфраструктуру. Ми детально документуємо всі ці злочини і передаємо факти в Міжнародний кримінальний суд", - підкреслив глава МЗС.

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Він наголосив, що кожен російський злочинець понесе відповідальність за кожне втрачене українське життя: "Росія і її конкретні злочинці не уникнуть покарання за злочини проти України та українців".

Сторони обговорили практичні кроки посилення взаємодії між Україною та Міжнародним кримінальним судом у межах кримінального розслідування.