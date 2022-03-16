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Росія не уникне покарання, - Кулеба провів переговори з генпрокурором суду у Гаазі

гаага

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та генеральна прокурорка Ірина Венедіктова провели переговори з генеральним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який відвідує Україну з візитом.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Ключовою темою переговорів стало розслідування Міжнародним кримінальним судом найтяжчих міжнародних злочинів росіян на території України.

"Ми задіюємо всі юридичні інструменти, аби притягнути Росію та її громадян, які вчиняють воєнні злочини та злочини проти людяності, до відповідальності. Ми у цьому не єдині - весь цивілізований світ вимагає справедливості. З ініціативи України, 41 держава-учасниця Римського статуту звернулася до Міжнародного кримінального суду, аби він розпочав кримінальне розслідування", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що під час агресії збройні сили та збройні формування РФ вчиняють численні воєнні злочини проти цивільного населення та злочини проти людяності.

"Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по житлових кварталах міст, обстрілюють дитячі садки, школи, ядерні об’єкти, гуманітарні вантажі та журналістів, знищують критичну інфраструктуру. Ми детально документуємо всі ці злочини і передаємо факти в Міжнародний кримінальний суд", - підкреслив глава МЗС.

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Він наголосив, що кожен російський злочинець понесе відповідальність за кожне втрачене українське життя: "Росія і її конкретні злочинці не уникнуть покарання за злочини проти України та українців".

Сторони обговорили практичні кроки посилення взаємодії між Україною та Міжнародним кримінальним судом у межах кримінального розслідування.

Автор: 

Гаага (315) росія (64946) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Права рука збирає документи для Каріма Хана. Ліва рука готує "історичну угоду" між "двома прєзідєнтами".

С - Спритність.
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16.03.2022 17:35
+3
Нiякой капітуляції України не буде, бо народ це не дозволить.
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16.03.2022 17:42
+2
Яке покарання? Якщо ви вже готові підписати з ними угоду про капітуляцію України.
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16.03.2022 17:33
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Яке покарання? Якщо ви вже готові підписати з ними угоду про капітуляцію України.
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16.03.2022 17:33 Відповісти
Права рука збирає документи для Каріма Хана. Ліва рука готує "історичну угоду" між "двома прєзідєнтами".

С - Спритність.
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16.03.2022 17:35 Відповісти
Ніякої угоди з агресором не буде, бо ***** не заспокоїться доки всі москалі тут не здохнуть
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16.03.2022 17:45 Відповісти
То виходить, що Подоляк бреше?
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16.03.2022 17:49 Відповісти
Путін бреше що готовий хоч чогось притримуватися. Навряд чи що підпишуть доки у путіна є гарматне м'ясо
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16.03.2022 17:51 Відповісти
Зразу,ж по підписанню Країну потоплять в крові. Й ті,й ті...Без сумнівів!!!
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16.03.2022 17:57 Відповісти
Першими знищать всіх добровольців й тероборону!!! Буде скажений геноцид
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16.03.2022 17:59 Відповісти
Подоляк каже про те, на що ***** 100% не піде, а якщо так, чому б це не сказати, зайвий раз продемонструвати готовність України до діалогу...
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16.03.2022 17:57 Відповісти
Нiякой капітуляції України не буде, бо народ це не дозволить.
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16.03.2022 17:42 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 17:48 Відповісти
"З ініціативи України, 41 держава-учасниця Римського статуту звернулася до Міжнародного кримінального суду, аби він розпочав кримінальне розслідування"

Яке ні до чого не приведе, бо московія вже давно не рахується з міжнародним правом.
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16.03.2022 17:53 Відповісти
Nirnberg 2 budet.
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16.03.2022 17:57 Відповісти
Пiшов ти, Кулема, в слiд за росiйським кораблем - твоi начальники вже пiдготували ЗРАДУ, а ти щось мелеш своiм дурним язиком,
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16.03.2022 18:21 Відповісти
 
 