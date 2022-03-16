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Новини Санкції проти Росії
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США і союзники створили групу для пошуку і арешту російських активів

гроші,долар

США та їх союзники через війну Росії проти України дали старт роботі міжнародної цільової групи, яка працюватиме над пошуком і арештом активів російських еліт та олігархів. А також над їх кримінальним переслідуванням.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що сьогодні пройшли переговори в рамках створення цієї міжнародної робочої групи. До неї увійдуть представники Мінфінів, Мін'юстів та Міністерств внутрішніх справ наступних країн:

  • США
  • Австралія
  • Канада
  • Німеччина
  • Японія
  • Великобританія
  • Франція
  • Інші країни Євросоюзу

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Цільова група буде використовувати всі повноваження для збору та обміну інформацією з метою введення санкцій, заморозки активів, конфіскації майна та кримінального переслідування російських олігархів і представників еліт.

Мінфін США зазначає, що ця робота вже принесла плоди, оскільки за останні три тижні було заарештовано низку судів російських фізичних і юридичних осіб, які перебувають під санкціями. Вартість заарештованих яхт оцінюється в сотні мільйонів доларів.

"Ми вже працюємо з міжнародними партнерами над заморожуванням і конфіскацією майна, що належить російським олігархам, які перебувають під санкціями по всьому світу. Ми будемо продовжувати роботу, щоб вжити всіх необхідних заходів проти тих, чиї злочинні дії дозволяють російському уряду продовжувати несправедливу війну проти України", - зазначив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Автор: 

росія (64946) санкції (11771) США (22545)


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Топ коментарі
+14
всё рузге вам трызда
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16.03.2022 17:45
+9
вовкодави взяли слід - ці не відчепяться до момента загриза
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16.03.2022 17:47
+4
Тобто.....піZда
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16.03.2022 17:49
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всё рузге вам трызда
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16.03.2022 17:45 Відповісти
Тобто.....піZда
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16.03.2022 17:49 Відповісти
Три рази пizzzда
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16.03.2022 17:54 Відповісти
Можно не сомневаться: найдут даже спрятанное в ***** у Кабаевой!
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16.03.2022 18:22 Відповісти
Эту ******* уже на родину отправили?
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16.03.2022 19:54 Відповісти
прямо в сердце, это не стабфонд, может и сработать
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16.03.2022 17:45 Відповісти
вовкодави взяли слід - ці не відчепяться до момента загриза
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16.03.2022 17:47 Відповісти
А ЩО ТАМ БАНКІВСЬКІ ШВЕЙЦАРСЬКІ ГОБЛІНИ з своїми ТАЄМНИЦЯМИ...!!!
ВОНИ І ДАЛІ ПРИТРИМУЮТЬСЯ НЕЙТРАЛІТЕТУ ЗІ СХОВАНИМИ КАЦАПСЬКИМИ МІЛІЯРДАМИ...???!!!
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16.03.2022 17:52 Відповісти
Моськовіти ******* росію, доять її, але жити їм і їхнім дітям краще в "проклятой гейропе". Тепер будуть жити в жопе, т.е. россии.
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16.03.2022 17:58 Відповісти
Та это ж бандитизм какой-то..
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16.03.2022 18:15 Відповісти
Допрыгались москали. Мордору просто жопа!
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16.03.2022 18:25 Відповісти
Знайти і все конфіскувати у всіх рашистів падлюк!!
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16.03.2022 18:35 Відповісти
Сафари на грязные активы российских богатеев...
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16.03.2022 18:47 Відповісти
це все русофобія
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16.03.2022 19:27 Відповісти
треба не тільки мацкальске шукати
Є Бєня.ОПЗЖ,Шифер(кватири в Лондоні)..та інші..
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16.03.2022 19:32 Відповісти
Конфисковать надо имущество всех россиян. Независимо от того что они говорят. Была бы у меня возможность, я бы ещё в 14 году послал эту недострану рашистов и попросил украинское гражданство.

Теперь появится куча россиян с недвижимостью за границей, которые якобы против бункерного. Будут орать где только можно (особенно пропогандисты). Оставлять их без наказания нельзя. Все сроки вышли уже. Теперь метаться поздно.
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16.03.2022 19:59 Відповісти
Непогано б і в Україні їм пошукати такі активи, бо закон Рада прийняла, а толку ніякого
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16.03.2022 20:19 Відповісти
Рашистам -каюк
Путлеру-капут
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17.03.2022 13:34 Відповісти
 
 