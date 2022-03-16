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Новини Війна
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Росія має негайно припинити воєнні дії в Україні, - рішення Міжнародного суду ООН

суд,оон

Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України. Відповідно до рішення суду, Росія має негайно призупинити всі військові дії в Україні та зупинити будь-які військові чи нерегулярні збройні формування під її контролем чи впливом.

Розгляд ініціювала українська сторона після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Сьогоднішнім рішенням суд у Гаазі вводить тимчасові заходи щодо Росії:

  • негайно припинити військові операції, що розпочалися на території України у лютому 24 лютого 2022 року;
  • забезпечити, щоб будь-які військові або регулярні озброєні підрозділи, а також інші організації або особи, які контролює Росія, не вживали заходів щодо продовження військової операції.

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"13-ма голосами проти 2-х РФ має припинити військові операції на території, 13-ма проти 2-х РФ має забезпечити, що будь-які військові чи регулярні військові підрозділи, які спрямовуються чи підтримуються Росією, а також інші організації та особи, які можуть бути під контролем Росії не будуть вживати будь-яких кроків щодо продовження військової операції. І одноголосно — дві сторони мають утримуватися будь-яких дій, які можуть погіршити чи продовжити спір і ускладнити розгляд судом", — оголосили у суді.

Україна у своєму позові наполягала на тому, що Росія хибно стверджувала про наявність нібито "актів геноциду" в Донецькій і Луганській областях, що стало підставою для визнання так званих "ЛДНР" і початком "спеціальної військової операції" проти України.

Таким чином, Київ оскаржив підстави Москви для початку вторгнення і вимагав вжити заходів для завершення війни.

Автор: 

Міжнародний суд ООН (166)


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Топ коментарі
+18
а если нет, то шо ? импотенты херовы.....
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16.03.2022 17:52
+14
Военные действия стой раз два
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16.03.2022 17:53
+10
опять озабочєнность
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16.03.2022 17:55
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а если нет, то шо ? импотенты херовы.....
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16.03.2022 17:52 Відповісти
а чого це вони імпотенти? а не кучма, Ющенко, Порошенко і Зєдєнський? про янека мовчу, бо він просто ворог, а не колишній президент
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16.03.2022 18:00 Відповісти
А ти за кого з них голосувала?
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16.03.2022 18:02 Відповісти
За зе звичайно
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16.03.2022 18:06 Відповісти
А якщо не зупинить, то рашистсько-московска орда, як мімікрована протягом багатьох століть під різними назвами золота орда, має бути знищеною! Зупинитись Українцям на цьому шляху - це значить:
- перекласти тягар вирішення цього питання на наступні покоління Українців;
- залишити своїм дітям майбутнє життя з острахом на сусідство із зараженою сказом ксенофобії (нетерпимості до всього чужого , незнайомого та незвичного) популяцією людиноподібних потвор;
- погодитись на поступове вимирання та їх асиміляцію іншими народами.
Хтось хоче цього, крім готових отримувати гешефт при будь-якій владі покидьків?
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16.03.2022 21:44 Відповісти
и что прекратят?????????????
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16.03.2022 17:52 Відповісти
І одноголосно - дві сторони мають утримуватися будь-яких дій, які можуть погіршити чи продовжити спір і ускладнити розгляд судом", - оголосили у суді. Джерело: https://censor.net/ua/n3325780
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16.03.2022 17:56 Відповісти
І...
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16.03.2022 17:52 Відповісти
Военные действия стой раз два
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16.03.2022 17:53 Відповісти
дві сторони мають утримуватися будь-яких дій, які можуть погіршити чи продовжити спір ... І що не стріляємо більше?
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16.03.2022 17:54 Відповісти
Тобто вони закликають Україну не звільняти Крим та решту теріторії!!! Зай ідуть слідом за рюсскім короблем!
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16.03.2022 19:21 Відповісти
Що буде з рашою, коли та НЕ виконає дане рішення?
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16.03.2022 17:54 Відповісти
А що буде з нами, якщо "обидві сторони"?
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16.03.2022 17:58 Відповісти
опять озабочєнность
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16.03.2022 17:55 Відповісти
ага рашка взяла и испугалась
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16.03.2022 17:55 Відповісти
Хто ці 2 голоси проти??? В студію, будь ласка
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16.03.2022 17:55 Відповісти
Представники Росії і Китаю
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16.03.2022 18:16 Відповісти
А хто ці 2потвори,які проголосували проти?(((
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16.03.2022 17:57 Відповісти
Якщо б я був представником України , я б проти не голосував , але утримався .

Бо наші воїни проти цього . Вони не для того життям ризикують , щоб ця мерзота вела перемовини , знаходячись десь у Ворзелі !!!
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16.03.2022 18:06 Відповісти
РФ та Китай (
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16.03.2022 18:11 Відповісти
Зайвим буде казати, що московія буде дотримуватись цих рішень, але навіть їхня відмова від виконання цього рішення буде фігурувати в Гаагському трибуналі!

Нацисти повинні стати ізгоями у всьому цивілізованому світі!

Варварам не місце серед людей!
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16.03.2022 17:59 Відповісти
ООН идет...Ну вы все поняли куда .....
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16.03.2022 18:00 Відповісти
война стой, раз два. им идиотами даже прикидываться не надо
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16.03.2022 18:02 Відповісти
який сенс цього суду,як що його постанови не виконуюються?
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16.03.2022 18:03 Відповісти
Дармоїди на шиях платників податків - увесь сенс.
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16.03.2022 19:22 Відповісти
Що значить припинити ?!

А українці теж може мають щось припиняти ?!

Вони що пропонують , що б оце лайно стояло десь у Ворзелі чи під Харковом ?!

А в Херсоні , Мелітополі , Енергодарі й Бердянську не було української влади ?!
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16.03.2022 18:04 Відповісти
а ногою той суд тупнув?
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16.03.2022 18:06 Відповісти
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16.03.2022 18:07 Відповісти
уйло опять всех переиграл. Сейчас он прекратит огонь, весь мир зарыдает от счастья. А Украина останется вся в развалинах и без территорий, которые успели захватить... Офигенная перспектива..
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16.03.2022 18:10 Відповісти
Вже як вирішували, то треба було і інші проблеми зняти. Можна було б заборонити ріст середньорічної температури щоб спинити глобальне потепління. Та мало ще проблем. Заборонити посухи літом і потопи зимою. А взагалі в мене є серйозне запитання, як у платника податків: у скільки обійшлась ця комедія ? Скільки моїх податків і йде на утримання цих і інших козлів в ООН, ОБСЄ, та інших гей-клубах. ?
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16.03.2022 18:11 Відповісти
ну и чё? ну и шта вы мне зделаете? (с) цытата из Ху*** а
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16.03.2022 18:13 Відповісти
І одноголосно - дві сторони мають утримуватися будь-яких дій, які можуть погіршити чи продовжити спір і ускладнити розгляд судом" Джерело:
Тут юристи я знаю є - як це розцінювати , по наших знову лупитимуть як на Донбасі раніше а у нас " ми не стріляємо ?"
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16.03.2022 18:15 Відповісти
13 судей поддержали решение, против было только двое (РФ и Китай)
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16.03.2022 18:15 Відповісти
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1504108882758623241
Ми повернемо Крим і кожен клаптик нашої землі, тимчасово окупований Росією, і покладемо Росію та її керівництво на відповідальність за всі злочини, скоєні нею в Україні.

Это как-то не укладывается с информацией из новости. Кто-то говорит не то, что думает. Надеюсь, что financial times просто сидит на зарплате у кремля.
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16.03.2022 18:21 Відповісти
Ср...ть они хотели на этот суд.
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16.03.2022 18:28 Відповісти
Вам же сказано: срать они хотели на ваши решения.
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16.03.2022 18:32 Відповісти
Бандера вiдповiв чмошнику ка-диркє

https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272

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16.03.2022 18:38 Відповісти
Ну, тепер - якщо ерефія не прислухається, почнуться арешти майна та реквізиція грошових коштів. Яка прикра несподіванка для ***** з брехливим мерином...
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16.03.2022 18:40 Відповісти
***** tak srazu I uslyshal... s razbegu ostanovit vse...
Poka ego ordu kak krys nevytravit on neostavitsa. Razumom neponiat sliunivyx zapadnyx voplei
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16.03.2022 18:47 Відповісти
да ложил это пес на всех.
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16.03.2022 18:48 Відповісти
Цей суд (з його рішеннями) - як мокрому припарка.
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16.03.2022 19:12 Відповісти
России на это решение совершенно посрать. вторым пунктом должно было быть решение для стран которые подерживают агресора приравнять к аргресорам . Тогда бы многие задумались и обвал тогда вокруг агресора был бы полным и войне был бы виден скорый конец
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16.03.2022 19:44 Відповісти
Коротше, Україна змогла виправдатися, що вже непогано
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16.03.2022 20:21 Відповісти
 
 