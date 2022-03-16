Росія має негайно припинити воєнні дії в Україні, - рішення Міжнародного суду ООН
Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України. Відповідно до рішення суду, Росія має негайно призупинити всі військові дії в Україні та зупинити будь-які військові чи нерегулярні збройні формування під її контролем чи впливом.
Розгляд ініціювала українська сторона після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Сьогоднішнім рішенням суд у Гаазі вводить тимчасові заходи щодо Росії:
- негайно припинити військові операції, що розпочалися на території України у лютому 24 лютого 2022 року;
- забезпечити, щоб будь-які військові або регулярні озброєні підрозділи, а також інші організації або особи, які контролює Росія, не вживали заходів щодо продовження військової операції.
"13-ма голосами проти 2-х РФ має припинити військові операції на території, 13-ма проти 2-х РФ має забезпечити, що будь-які військові чи регулярні військові підрозділи, які спрямовуються чи підтримуються Росією, а також інші організації та особи, які можуть бути під контролем Росії не будуть вживати будь-яких кроків щодо продовження військової операції. І одноголосно — дві сторони мають утримуватися будь-яких дій, які можуть погіршити чи продовжити спір і ускладнити розгляд судом", — оголосили у суді.
Україна у своєму позові наполягала на тому, що Росія хибно стверджувала про наявність нібито "актів геноциду" в Донецькій і Луганській областях, що стало підставою для визнання так званих "ЛДНР" і початком "спеціальної військової операції" проти України.
Таким чином, Київ оскаржив підстави Москви для початку вторгнення і вимагав вжити заходів для завершення війни.
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- перекласти тягар вирішення цього питання на наступні покоління Українців;
- залишити своїм дітям майбутнє життя з острахом на сусідство із зараженою сказом ксенофобії (нетерпимості до всього чужого , незнайомого та незвичного) популяцією людиноподібних потвор;
- погодитись на поступове вимирання та їх асиміляцію іншими народами.
Хтось хоче цього, крім готових отримувати гешефт при будь-якій владі покидьків?
Бо наші воїни проти цього . Вони не для того життям ризикують , щоб ця мерзота вела перемовини , знаходячись десь у Ворзелі !!!
Нацисти повинні стати ізгоями у всьому цивілізованому світі!
Варварам не місце серед людей!
А українці теж може мають щось припиняти ?!
Вони що пропонують , що б оце лайно стояло десь у Ворзелі чи під Харковом ?!
А в Херсоні , Мелітополі , Енергодарі й Бердянську не було української влади ?!
Тут юристи я знаю є - як це розцінювати , по наших знову лупитимуть як на Донбасі раніше а у нас " ми не стріляємо ?"
Ми повернемо Крим і кожен клаптик нашої землі, тимчасово окупований Росією, і покладемо Росію та її керівництво на відповідальність за всі злочини, скоєні нею в Україні.
Это как-то не укладывается с информацией из новости. Кто-то говорит не то, что думает. Надеюсь, что financial times просто сидит на зарплате у кремля.
https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272
Poka ego ordu kak krys nevytravit on neostavitsa. Razumom neponiat sliunivyx zapadnyx voplei