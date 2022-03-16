Росія має негайно припинити воєнні дії в Україні, - рішення Міжнародного суду ООН

Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України. Відповідно до рішення суду, Росія має негайно призупинити всі військові дії в Україні та зупинити будь-які військові чи нерегулярні збройні формування під її контролем чи впливом.

Розгляд ініціювала українська сторона після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Сьогоднішнім рішенням суд у Гаазі вводить тимчасові заходи щодо Росії:

негайно припинити військові операції, що розпочалися на території України у лютому 24 лютого 2022 року;

забезпечити, щоб будь-які військові або регулярні озброєні підрозділи, а також інші організації або особи, які контролює Росія, не вживали заходів щодо продовження військової операції.

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"13-ма голосами проти 2-х РФ має припинити військові операції на території, 13-ма проти 2-х РФ має забезпечити, що будь-які військові чи регулярні військові підрозділи, які спрямовуються чи підтримуються Росією, а також інші організації та особи, які можуть бути під контролем Росії не будуть вживати будь-яких кроків щодо продовження військової операції. І одноголосно — дві сторони мають утримуватися будь-яких дій, які можуть погіршити чи продовжити спір і ускладнити розгляд судом", — оголосили у суді.

Україна у своєму позові наполягала на тому, що Росія хибно стверджувала про наявність нібито "актів геноциду" в Донецькій і Луганській областях, що стало підставою для визнання так званих "ЛДНР" і початком "спеціальної військової операції" проти України.

Таким чином, Київ оскаржив підстави Москви для початку вторгнення і вимагав вжити заходів для завершення війни.