Росіяни заявили про скасування української мови та історії у школах під окупацією, - мовний омбудсмен Кремінь

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупанти заявили про відновлення навчання у школах. Однак, тепер вони заборонили викладання української мови, української літератури та історії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ , про це йдеться у заяві Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

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"Російські окупанти продовжують політику геноциду - лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації закладів освіти", - написав Кремінь.

Також він просить міжнародні правозахисні організації фіксувати й реагувати на всі злочини, які Росія скоює в Україні.

"Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид", - наголошує Тарас Кремінь.

Окрім того, він просить українців повідомляти про всі факти порушення прав людини для позовів до міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй.

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