Україна і Росія на перемовинах обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, - Financial Times
Україна і Росія на двосторонніх переговорах обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.
Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Угода, яку українські та російські переговорники вперше обговорили у повному обсязі у понеділок, передбачає відмову Києва від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО та обіцянку не розміщувати іноземні військові бази чи озброєння в обмін на захист від союзників, таких як США, Велика Британія та Туреччина, заявили джерела.
Видання підкреслює, що характер західних гарантій безпеки України та їхня прийнятність для Москви може виявитися великою перешкодою для укладення будь-якої угоди. Також перешкодою може стати статус українських територій, захоплених Росією та її маріонетками у 2014 році.
Хоча Москва і Київ заявили в середу, що вони досягли прогресу за умовами угоди, українські посадовці скептично ставляться до того, що президент Росії Володимир Путін готовий до миру. Вони побоюються, що Москва намагається виграти час для перегрупування своїх сил і відновлення наступу.
Радник президента України Михайло Подоляк заявив виданню, що будь-яка угода включатиме пункт про те, що війська Російської Федерації залишають територію України, захоплену з моменту початку вторгнення 24 лютого, а саме південні райони вздовж Азовського та Чорного моря, а також територію на схід і на північ від Києва.
За угодою, Україна збереже свої збройні сили, але буде зобов'язана залишатися поза військовими союзами, такими як НАТО, і утримуватися від розміщення іноземних військових баз на своїй території.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам у середу, що обговорюється можливий нейтралітет України за прикладом Австрії чи Швеції.
Подоляк пояснив заяви з Росії спробою демонструвати ініціативу в переговорах та фактично заперечив твердження, що така пропозиція лунала від української сторони. Він пояснив, що Україна прагне отримати "абсолютні гарантії безпеки" - дієвіші, ніж виявився на практиці Будапештський меморандум.
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Если у тебя нет сил победить, то пусть хватит сил не покориться.
У меня злобы к https://ru.m.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России нет, есть чувство брезгливости как к дохлому скоту.
Більш того цей сусід бомбить і вбиває цивільне населення.
Цей ДЛБ ігнорує рішення ООН, Міжнародних Судів. Він діє з позиції військової переваги. У нього є іскандери тому він буде бомбити, а у інших немає тому вони мусять терпіти.
А ТОМУ УКРАЇНА НЕ МАЄ СКЛАДАТИ ЗБРОЮ ДО ТОГО ЧАСУ ЯК ВІЙСЬКА МОСКАЛЯ НЕ ЗАЛИШАТЬ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ І НЕ ВІДІЙДУТЬ НА ВІДСТАНЬ 500 КМ ВІД ЛІНІЇ КОРДОНУ між Україною і РФією
Давайте по фактам:
НАТО сейчас нам не помогает закрыть небо, чтобы не вступать в конфликт с рашкой. Ровно из этих же соображений они нас в НАТО никогда не возьмут. Вопрос: смысл нам дальше платить жизнями и разрушениями за членство в НАТО, которого никогда не будет? Смысла 0, потому отдаем раше "неНАТО", пусть подавятся. Это не победа, но и не поражение.
О невозможности вступления в ЕС речи не идет - это наша победа
О "демилитаризации", т.е. вывозе вооружения, разоружении армии речи тоже не идет - это наша победа.
О "денацификации". то есть уничтожении патриотов и активистов речь не идет - это наша победа.
А по поводу Крыма и ордло давайте говорить прямо: пуйло нам их не отдаст, чего бы это ему не стоило. Особенно Крым. Мы можем еще год перемалывать его войска на земле, а он - бомбить наши города, убивать детей и уничтожать инфраструктуру, но когда речь зайдет о Крыме - он скорее нажмет на красную кнопку, чем отдаст его. Сколькими жизнями украинских детей вы готовы пожертвовать за "крымнаш"? А за ордло, где давно остались только маргинальные отбросы общества, и уже целому поколению промыли мозг антиукраинской ересью?
Вывод войск со ВСЕХ территорий, которые были свободными до 24 февраля - это реальный максимум на которым можно рассчитывать. Включать ордло по правилам кремля, на правах автономии, в свой состав - это безусловное поражение. А если даже не по правилам кремля.... а нам точно нужны несколько миллионов избирателей опзж? В то время, как наш народ имеет все шансы быть сплоченной, великой, единой украинской нацией после этого нашествия? Может хватить быть как россия и грезить территориями? Качество важнее количества. Посмотрите, в Херсонской области проходят массовые митинги за Украину при российской оккупации. Видим ли мы такие митинги в ордло? Когда, как не сейчас, не так ли? А их нет. Вот вам и ответ - нужны ли они нам. Оттуда никаких сигналов, никаких признаков жизни.
Лично я считаю формулу "неНАТО" плюс "вывод всех войск на рубежи до 24 февраля" огромной победой Украины. Репарации обсудим уже в международных судах. Любое желание вернуть Крым обернется уже не тысячами, а миллионами жертв, подумайте об этом. Стоит ли оно того? Патриотизм ли это? Сохранить юридические претензии и продолжать давить санкциями - прекрасный вариант. Дни россии сочтены. А там уже посмотрим к кому приползут осколки. Сами приползут, абсолютно не нужно за них воевать сейчас.
Все это кацапы требовалиеще до вторженя.После этого двухглавная московская курица отряхнется,почистит перышки и попрет с новой силой ,и после этого за нас врядли хто-то "впишется"...
А по поводу снятия санкций... Так ровно такие же шансы на их снятие, если мы увязнем в этой войне, и боевые действия здесь превратятся в "новую нормальность", от которой уже никого не будет бросать в дрожь, и все потихоньку начнут думать о собственном благополучии. Здесь я вижу намного бОльшие риски. Плюс риски днр-лнр-зации всего юго-востока, где все украинское под оккупацией будут выжигать каленым железом по подвалам. Плюс блокада портов... Нам это нужно?
Давайте говорить реально, путлер - это фюрер, это не президент. Он не уйдет без того, что можно продать внутри как победу. Он будет делать все, вплоть до красной кнопки, но не позволит себе проиграть, иначе это конец. Между концом и "небольшим армагеддоном" он выберет второй вариант, уж поверьте. А Запад в таком случае что сделает? Вот серьезно? Если они боятся небо закрыть, то после применения ЯО они реально за нас впишутся и шмальнут по раше в ответ? Как бы не так.
Вы готовы пожертвовать миллионами жизней ради "крымнаша"? Или может оставим жертвы в войнах за территории рашистским дикарям? А сами будем воевать за мозги и за нормальный вектор развития? Лично мне не нужны терриконы и шахты донбасса. Все, что может быть нужно нам от них - нормальные кадры, человеческие ресурсы, которые обязательно будут у нас при правильном развитии. Адекватные люди будут ехать к нам, неадекватные - оставаться в "русском мире". И хрен бы с ними, если честно. Присоединять вату - это вредно вообще-то. С таким же успехом (чисто теоретически) мы можем завоевать и присоединить всю рашу. Только вот что будет потом? А потом они нам путлера выберут, вот что. А нам оно нужно? Тут та же история. Так что отдать путлеру вату и отдать ему "НеНАТО" (которое и так нас не берет к себе) - очень разумная цена за то, чтобы избежать войны, которая затянется на годы и высосет из нас все соки.
По поводу ватного населения - примар послевоенной Германии...
Він абсолютно переконаний, що підписавши "бомагу" з рашою все стане як раніше -- для нього особисто, передусім.
Тоді набрати нових, і подивитися. А перші місяці нехай би навпроти ВР гойдалися трупи старих - як нагадування про перспективи ******* рішен
а как быть заверениям Зе про границы 1991 года?
Что-то не вяжется. Или статья написана тенденциозно, или Зе очень рискует.
якщо хоть один пункт чи вимог раші , буде підписаний нашими ,
так званими , переговорниками , то всі санкціі із паРаші будуть
зняті !
2. Повне відшкодування завданої шкоди інфраструктурі Україні і її громадянам.
Вступ України в ЄС, НАТО і інші міжнародні організації, це не собача справа раші і не обговорюється, а якщо щось подібне буде підписано, ровинно розглядатись як держзрада.
(прислано другими орнитологами)
- Мы видим, что российские военные перестали спешить, перешли к тактике создания котлов и изматывающих боев. Воинские части украинцев окружаются, у них заканчиваются боеприпасы и горючее, их артиллерия и техника уничтожается, после этого - уже зачистка. Параллельно организуются гуманитарные коридоры для населения и пока они работают наши войска отдыхают, ведут разведку.
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27377/4559171/
Кажете, зараз не критикувати Зеленського. А хвалити капітуляцію України? Не доріс Зеленський до президента України, на жаль- не доріс.
Такі величезні жертви, а ОП думає, в яку краще обгортку замотати капітуляцію України. При Порошенку все було б кращим для України, значно кращим, це факт.
щоб не обговорювали вірогідні варіанти переговрів, типу 15 пунктів і т.д.
і взагалі баньте таких псевдоінформаторів, з попередженням про Колоборанство і Зраду
так як, мнимі думки, всяких мишей що повилазили з нор, викликають у суспільства панічні настрої
Воюєм далі, і чекаємо офіційної інфи з Банокової - нехай їм Бог помагає!
Слава Україні!
Героям Слава!
Вам вже два тижні поспіль "втирають", що ціль №1 - це "гарантії безпеки від раші". Не насторожує?
бо нема офіційної і не може бути при таких умовах, це гра в перемовини
Бємо загарбників до поки останній не сконає на Українській землі
Тільки дерашистифікація всього російського етносу!
Ещё в 1991 велись разговоры .Если Украина захочет идти в НАТО то возможно начнётся война. Росия против Украины .
По этому некоторые военнослужащие решили уехать с Украины и принять присягу той страны где родились…
Если начнётся война ,то они будут защищать свою родную землю, если туда ,тоже войдут русские войска .Н
Расформирование военных частей, вывоз ядерного оружия , теперь уничтожают военную инфраструктуру.. за всем этим стоят (гереушники )это их хлеб планировать..
Они знают ,что рано или поздно Китай возьмёт то ,считает нужным ,у России. Вот и пытаются заполучить Украинский чернозём ..