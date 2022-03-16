УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12261 відвідувач онлайн
Новини Війна
9 624 26

Кулеба про рішення Міжнародного Суду ООН: Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно припинити агресію

кулеба

Щойно за позовом України Міжнародний Суд ООН зобов’язав Російську Федерацію негайно припинити військову операцію в Україні.

Про це повідомив у фейсбуці глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснює український міністр, також Суд наказав зупинити будь-яке просування Збройних Сил РФ та підтримуваних нею нерегулярних сил територією України.

"Це саме те, чого вимагала Україна. Ми отримали все, що просили", - запевняє Кулеба. 

Далі він детально зупиняється на тому, чому це важливо:

- на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися;

- 13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай). Це потужний результат, який додає ваги рішенню;

- рішення Суду є юридично зобов’язуючим відповідно до норм міжнародного права;

- рішення стане точкою відліку для інших юридичних та політичних оцінок російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має негайно припинити воєнні дії в Україні, - рішення Міжнародного суду ООН

"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ та припинити агресію. Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча", - резюмує Кулеба. 

Автор: 

росія (64946) Кулеба Дмитро (3604) Міжнародний суд ООН (166)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Ну все теперь касапы побегут на парашу аж лапти потеряют. Нет евросопли самый лучший суд это ЗСУ!
показати весь коментар
16.03.2022 18:12
+8
https://t.me/uniannet/38840 Херсонский аэропорт, приятного просмотр
показати весь коментар
16.03.2022 18:14
+4
а если нет, то что?????????
показати весь коментар
16.03.2022 18:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а если нет, то что?????????
показати весь коментар
16.03.2022 18:10 Відповісти
получат п**ды..
показати весь коментар
16.03.2022 18:12 Відповісти
да да мы рады если вы уже подняли белый флаг в переговорах с Хутиным??!!
показати весь коментар
16.03.2022 18:19 Відповісти
Ну все теперь касапы побегут на парашу аж лапти потеряют. Нет евросопли самый лучший суд это ЗСУ!
показати весь коментар
16.03.2022 18:12 Відповісти
кацапы воняют в оврагах..
показати весь коментар
16.03.2022 18:13 Відповісти
https://t.me/uniannet/38840 Херсонский аэропорт, приятного просмотр
показати весь коментар
16.03.2022 18:14 Відповісти
КрасівоЄ
показати весь коментар
16.03.2022 18:16 Відповісти
Що саме Кулеба робить та каже не так? Що саме треба робити, якщо його поточні дії то "блабла"? Наразі у України та її кабінету стовідсотковий рейтинг на Заході, що є заслугою в першу чергу Кулеби.
показати весь коментар
16.03.2022 18:19 Відповісти
ІШО ХАЙ ВОНЯЮТЬ, ВОНИ Ж ЗЕМЛІ ХОТІЛИ, А ***** МЯСА ХАЙ ЖРЕ!
показати весь коментар
16.03.2022 18:16 Відповісти
Напоминает историю с моряками
показати весь коментар
16.03.2022 18:16 Відповісти
Ну надеюсь теперь не будут украинские судьи указывать, что РФ не агрессор .
показати весь коментар
16.03.2022 18:17 Відповісти
І? На територію України будуть введені миротворчі сили ООН?
показати весь коментар
16.03.2022 18:19 Відповісти
Ні, просто тепер є ще один документ, який "засуджує війну лаптєрейха проти України". Своєрідна, матеріалізовна в папері, стурбованість
показати весь коментар
16.03.2022 18:45 Відповісти
Ще один блаженний! У вас є судові виконавці. Ви щеїм рішення суду а руки видайте, хай пуцину доставляють. Кумедія.
показати весь коментар
16.03.2022 18:19 Відповісти
Усе,лаптеногі,йдіть додому,ООН все вирішело!
показати весь коментар
16.03.2022 18:19 Відповісти
Та плювала та орда на усі ті рішення, як завжди. Як і завжди вона плювала на усілякі домовленості, меморандуми, договори. Росія, це країна чортів, зла, ненависті, підлості, злидні. Росія, це країна, куди Бог заслав увесь гній Світу, це нелюди в людському обличчі. Це - Орки!
показати весь коментар
16.03.2022 18:22 Відповісти
Що вони курять?
показати весь коментар
16.03.2022 18:29 Відповісти
Для чого тратити гроші на оон?
показати весь коментар
16.03.2022 18:30 Відповісти
Для оренди крісла, на якому сидить представник країни в цій імпотентній недоорганізації.
показати весь коментар
16.03.2022 18:48 Відповісти
Касап понимает только пестюль..
показати весь коментар
16.03.2022 18:34 Відповісти
Це супер ! Раха ніколи добровільно не погодиться відшкодувати мат.збитки. Гроші і золото мордора заморожені по всьому світі, так що буде за рахунок чого задовольнити усі позови починаючи з 14 року
показати весь коментар
16.03.2022 18:36 Відповісти
Україна щось вимагає? А таке враження - що це Україна готова виконувати вимоги окупанта.
показати весь коментар
16.03.2022 18:37 Відповісти
Кацап розуміє тільки це:
показати весь коментар
16.03.2022 18:47 Відповісти
решение норм. Факт вторжения, кацапов, юридически закреплено. А теперь, ждем-с, лавину исков от Украины против Мордора.
показати весь коментар
16.03.2022 19:34 Відповісти
 
 