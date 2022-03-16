Кулеба про рішення Міжнародного Суду ООН: Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно припинити агресію

Щойно за позовом України Міжнародний Суд ООН зобов’язав Російську Федерацію негайно припинити військову операцію в Україні.

Про це повідомив у фейсбуці глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснює український міністр, також Суд наказав зупинити будь-яке просування Збройних Сил РФ та підтримуваних нею нерегулярних сил територією України.

"Це саме те, чого вимагала Україна. Ми отримали все, що просили", - запевняє Кулеба.

Далі він детально зупиняється на тому, чому це важливо:

- на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися;

- 13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай). Це потужний результат, який додає ваги рішенню;

- рішення Суду є юридично зобов’язуючим відповідно до норм міжнародного права;

- рішення стане точкою відліку для інших юридичних та політичних оцінок російської агресії.

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"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ та припинити агресію. Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча", - резюмує Кулеба.