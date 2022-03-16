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Новини
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Лещенко запевнив, що кризи продовольства в Україні не буде: "Засіємо скрізь, де не стріляють"

зерно,озимка,озимые,посевы

Міністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що посівну кампанію проведуть у всіх регіонах, де є можливість "іти в поле", а питання продовольчої безпеки буде вирішене.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Рада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Де ми фізично можемо сіяти, де не стріляють, де є можливість іти в поле – ми йдемо в поле і сіємо. Йдеться не тільки про захід України, йдеться і про центр та південь, ми будемо сіяти скрізь, де можемо," – розповів Лещенко.

Міністр переконаний, що Україна виконає питання продовольчої безпеки. "Безумовно, Україна є гарантом для понад 400 млн людей по всьому світі з точки зору продовольства", – зазначив він.

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Він зазначив, що на першому плані потреби українців. Наразі існує достатньо минулорічних запасів, а "все необхідне засіюємо", тож держава матиме потрібні обсяги. Натомість, експорт залежить від військово-політичної ситуації, доступності портів, можливості використовувати для експорту залізницю, якщо її не будуть бомбардувати.

Лещенко також не очікує значних цінових коливань, оскільки Верховна Рада схвалила податкові пільги для великого бізнесу, а понад 300 підприємств працюють на держзамовлення.

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Автор: 

продовольство (337) посівна (127) Лещенко Роман (126)


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Топ коментарі
+3
Це добре, але побачимо.
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16.03.2022 18:20
+1
Удобримо поярашськими вийсковымы
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16.03.2022 18:21
+1
в твоєму випадку краще просто мовчки сидіти на бутилкє
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16.03.2022 18:23
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Це добре, але побачимо.
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16.03.2022 18:20 Відповісти
Лещенко 3.14др, а где **** не стреляют? На лайнере?
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16.03.2022 19:36 Відповісти
Ви пропонуєте не сіяти?
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16.03.2022 19:41 Відповісти
Ты шо тормоз? У Сватово уже блокпосты ЛДНР.
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16.03.2022 19:49 Відповісти
Сватово не вся Україна, і я нікого не ображав.
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18.03.2022 08:36 Відповісти
Удобримо поярашськими вийсковымы
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16.03.2022 18:21 Відповісти
У бомбсховищах? Справа в тому, що не всюди це робити доцільно. Наприклад, у гірських районах Карпат(там справді не стріляють) пшениця не росте.
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16.03.2022 18:21 Відповісти
в твоєму випадку краще просто мовчки сидіти на бутилкє
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16.03.2022 18:23 Відповісти
Все що кажуть ці міністри аматори взагалі не заслуговує уваги
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16.03.2022 18:24 Відповісти
А ну блєсні умом замість міністра, а ми поржом
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16.03.2022 18:29 Відповісти
Складно зараз сказати...
А що у нас з продовольством у сховищах ? У держрезерві ?
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16.03.2022 18:25 Відповісти
Він зазначив, що на першому плані потреби українців. Наразі існує достатньо минулорічних запасів,(с)
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16.03.2022 18:27 Відповісти
Кілька місяців тому, була мова, що мало зерна бо все пішло на експорт.
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16.03.2022 19:04 Відповісти
Справа в тому шо десь 70% зернових Україна експортує.

Тобто зібравши навіть 30% врожаю, при умові перекриття експорту, для внутрішнього українського споживача нічого не зміниться.

Тільки сдохнуть з голоду усілякі Єгипти, Індонезії, Бангладеш та Пакістани
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16.03.2022 18:28 Відповісти
Вся територія України прострілюється. Варто ракеті впасти на пшеничне поле, і гаплик урожаю.
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16.03.2022 18:31 Відповісти
Зараз?! На засіяне поле?! Ну перемістяться насінини з землею навколо вирви від снаряда, і що? Є є вже паростки, хай, ну покидає їх навколо вирви, і що? Зараз не липень чи серпень, тоді да, можлива пожежа, біда, є таке, але ж не зараз!! Зараз на полі основна цінність- безпека тракториста, с/г техніка солярка і насіння.
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16.03.2022 19:09 Відповісти
Так, коли дозріє урожай.
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16.03.2022 19:34 Відповісти
не можна зараз засівати велики лани. треба клаптикми
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16.03.2022 19:23 Відповісти
Засіють навіть дороги великого будівництва, бо вождь же сказал...
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16.03.2022 20:32 Відповісти
 
 