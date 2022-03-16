Уродженця Росії, в телефоні якого були фото позицій ЗСУ, затримали у Києві

У Києві поліція за підозрою у пособництві ворогу затримала уродженця Росії, в телефоні якого були фото позицій Збройних сил України з різних областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Національної поліції України.

З'ясувалося, що чоловік раніше судимий за особливо тяжкі злочини уродженець Росії.

"У телефоні 38-річного зловмисника поліцейські виявили фото позицій ЗСУ з різних областей України, зброї і техніки. Оперативники встановили, що у 2014 році затриманий звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вуличний розбій та вбивство", - йдеться в повідомленні.

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Затриманого передали працівникам СБУ для проведення слідчих дій.