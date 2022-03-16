21 282 32
Уродженця Росії, в телефоні якого були фото позицій ЗСУ, затримали у Києві
У Києві поліція за підозрою у пособництві ворогу затримала уродженця Росії, в телефоні якого були фото позицій Збройних сил України з різних областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Національної поліції України.
З'ясувалося, що чоловік раніше судимий за особливо тяжкі злочини уродженець Росії.
"У телефоні 38-річного зловмисника поліцейські виявили фото позицій ЗСУ з різних областей України, зброї і техніки. Оперативники встановили, що у 2014 році затриманий звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вуличний розбій та вбивство", - йдеться в повідомленні.
Затриманого передали працівникам СБУ для проведення слідчих дій.
Топ коментарі
+35 Ben23
показати весь коментар16.03.2022 18:23
+28 Robin Nielsen
показати весь коментар16.03.2022 18:24
+27 Слава Свид
показати весь коментар16.03.2022 18:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/joker_ukr/703
полный запрет на въезд, на работу, на все
Іх тріпотня до добра не довела. Навить страшно собі
уявити що там робиться! За таке треба судити TV-наволоч!
Одне питання , скільки ця мерзота скоїла злочинів в проміж часу коли його звільнили до сьогодня ?!
Ось навіщо його заявили ?!
Зловили , штик-ніж в дупу ... інфу витягнули , а потім "вбитий при спробі нападу на охоронців" ...