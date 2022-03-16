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Уродженця Росії, в телефоні якого були фото позицій ЗСУ, затримали у Києві

київ

У Києві поліція за підозрою у пособництві ворогу затримала уродженця Росії, в телефоні якого були фото позицій Збройних сил України з різних областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Національної поліції України.

З'ясувалося, що чоловік раніше судимий за особливо тяжкі злочини уродженець Росії.

"У телефоні 38-річного зловмисника поліцейські виявили фото позицій ЗСУ з різних областей України, зброї і техніки. Оперативники встановили, що у 2014 році затриманий звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вуличний розбій та вбивство", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: СБУ затримала 60 колаборантів і викрила 20 ворожих ДРГ у різних регіонах. ВIДЕО

Затриманого передали працівникам СБУ для проведення слідчих дій.

Автор: 

затримання (4336) Київ (19422) ЗСУ (7501)


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Топ коментарі
+35
Задержали? Живым? Зачем?
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16.03.2022 18:23
+28
Я не могу понять , зачем россиян пускают в Украину ?

полный запрет на въезд, на работу, на все
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16.03.2022 18:24
+27
удушить падло или в пресс хату
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16.03.2022 18:23
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удушить падло или в пресс хату
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16.03.2022 18:23 Відповісти
Задержали? Живым? Зачем?
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16.03.2022 18:23 Відповісти
Правильно что задержали, не надо уподобляться врагу.
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16.03.2022 18:42 Відповісти
Що тут правильного? Кацапській урка, ДРГ, таких у військовий час потрібно знищувати на місті, або знищувати після затримання. В військовий час це закон. Це не військовополонений, це ДРГ.
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17.03.2022 03:37 Відповісти
Ти не *****, якщо затримали-то так треба.
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18.03.2022 01:25 Відповісти
ВСУ записали обращение к Кадырову
https://t.me/joker_ukr/703
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16.03.2022 18:23 Відповісти
это уже не кадыровцы , а тиктокеры
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16.03.2022 18:25 Відповісти
После бутилизации можно еще швабрировать.
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16.03.2022 19:33 Відповісти
Мочить сразу нехер кормить. Поставьте запятую сами.
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16.03.2022 18:23 Відповісти
Я не могу понять , зачем россиян пускают в Украину ?

полный запрет на въезд, на работу, на все
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16.03.2022 18:24 Відповісти
Тому що гроші на кордоні дають, а прикордонники їх беруть.
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16.03.2022 19:55 Відповісти
Чому він ще і досі живий?
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16.03.2022 18:25 Відповісти
На швабру и делов то.
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16.03.2022 18:25 Відповісти
На палю курву.
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16.03.2022 18:25 Відповісти
УНІАН-новости - росіяни скинули сверхмощную бомбу на Драмтеатр в Маріуполі. Там переховувались тисячі місцян, в основному жінки з діткам. Скільки загиблих невіжомо. Через постійні обстріли розібрати завали немає можливості. То що там з перемовинами від *****?
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16.03.2022 18:27 Відповісти
То нашим гомносмі дяка, що випустили долбня в ефір, який і сказав що в драмі люди ховаються і велика люстра шатається.... Уроди, в погоні за хайпом.
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16.03.2022 18:49 Відповісти
З Вами згоден! Телевізійні уроди тільки тим і займаються!
Іх тріпотня до добра не довела. Навить страшно собі
уявити що там робиться! За таке треба судити TV-наволоч!
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16.03.2022 20:41 Відповісти
Рашисти скинули надпотужню бомбу на Маріупольський драмтеатр, там близько тисячі цивільних переховувалося
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16.03.2022 18:27 Відповісти
Нічого. Зараз зелень заключить з кацапами мирну угоду і все буде Ок.
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16.03.2022 18:31 Відповісти
І я більш, ніж впевнений, що це зробили за чиєюсь наводкою з самого міста. Знайти б цю істоту і порвати на шматки.
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16.03.2022 18:47 Відповісти
В нас по марафону сюжет був, як маріуполець розказує скільки в драмі людей ховається
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16.03.2022 18:50 Відповісти
*****, який *******... Ну не довбойоб?
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16.03.2022 18:52 Відповісти
Наколите ему звёздочку в виде ***** на лобе
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16.03.2022 18:29 Відповісти
Я так понял?что с ********** у нас безвиз?
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16.03.2022 18:31 Відповісти
Новинский?
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16.03.2022 18:31 Відповісти
Сиделец,гляжу. Отпетушить.
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16.03.2022 18:32 Відповісти
Уявити собі , що істота , яка вбила іншу людину під час розбійного нападу може отримати терімін меньший ніж 30 років десь в США -- неімовірно . Там певна кількість штатів взагалом не відмовляються від смертної кари . В інших за вбивство першої ступені -- "пожиттєве увязнення" .

Одне питання , скільки ця мерзота скоїла злочинів в проміж часу коли його звільнили до сьогодня ?!

Ось навіщо його заявили ?!

Зловили , штик-ніж в дупу ... інфу витягнули , а потім "вбитий при спробі нападу на охоронців" ...
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16.03.2022 18:34 Відповісти
ничего себе так это же урка воровские звезды на плечах в военное время мочить
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16.03.2022 18:35 Відповісти
Переріжте, будь ласка ту його горлянку паскудну.
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16.03.2022 19:04 Відповісти
в расход его на месте!
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16.03.2022 19:26 Відповісти
 
 