Ігнорування наказу Суду ООН зажене РФ у ще більшу ізоляцію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ігнорування Росією наказу Суду ООН зупинити вторгнення в Україну зажене РФ у ще більшу ізоляцію.

Про це президент написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом.

"Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", - заявив Володимир Зеленський.

Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

Рішення ухвалили 13 голосами проти двох, проти голосували Росія та Китай.

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