Ігнорування наказу Суду ООН зажене РФ у ще більшу ізоляцію, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ігнорування Росією наказу Суду ООН зупинити вторгнення в Україну зажене РФ у ще більшу ізоляцію.
Про це президент написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну", - зазначив глава держави.
Він підкреслив, що наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом.
"Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", - заявив Володимир Зеленський.
Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.
Рішення ухвалили 13 голосами проти двох, проти голосували Росія та Китай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а фио Кабаевой там нет , хутин сдает всех кроме Кабаевой
КАБАЕВУ надо выгнать из Швейцарии в Сибирь
Китай уже решил оказать России экономическую и финансовую поддержку во время ее войны с Украиной и рассматривает возможность отправки военных грузов, таких как вооруженные беспилотники, опасаются официальные лица США.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан изложил аргументы США против российского вторжения на «интенсивной» семичасовой встрече в Риме со своим китайским коллегой Ян Цзечи, отметив, что Москва симулировала интерес к дипломатии, готовясь к вторжению.
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/15/china-has-already-decided-to-send-economic-aid-to-russia-in-ukraine-conflict-us-officials-fear
Определись.
це вже на жарти схоже
сидить такий дикий ведмідь з ядерною зброєю, робе що хоче
а навколо зайці бігають та погрожують
ООН опять себе насрало в штаны.
На достигнутых позициях?