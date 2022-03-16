УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12144 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 639 24

Ігнорування наказу Суду ООН зажене РФ у ще більшу ізоляцію, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ігнорування Росією наказу Суду ООН зупинити вторгнення в Україну зажене РФ у ще більшу ізоляцію.

Про це президент написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом.

"Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", - заявив Володимир Зеленський.

Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

Рішення ухвалили 13 голосами проти двох, проти голосували Росія та Китай.

Читайте також: Кулеба про рішення Міжнародного Суду ООН: Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно припинити агресію

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Міжнародний суд ООН (166)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
16.03.2022 18:51
+8
Хахаха! Россия отказалась от Конвенции по правам человека, законодательство РФ выше международного права по их конституции. Так что Васька слушает да ест, как в басне дедушки Крылова.
показати весь коментар
16.03.2022 18:49
+7
США програли справу Нікарагуа,хорвати словенцям,Ізраїль палестинцям,Китай В'єтнаму та філіппінам.і всі дружно клали болт на цей суд.бо ніхто не збирається виконувати рішення суду.існує право сильного,тож до пи..ди це все! ****** москалів ,ріжте палить! От тоді лише рішення суду ООН вступить у свою силу
показати весь коментар
16.03.2022 19:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И они итак в жопе
показати весь коментар
16.03.2022 18:48 Відповісти
Хахаха! Россия отказалась от Конвенции по правам человека, законодательство РФ выше международного права по их конституции. Так что Васька слушает да ест, как в басне дедушки Крылова.
показати весь коментар
16.03.2022 18:49 Відповісти
Саме так! ***** з шоблою насрав великі купи на які завгодно ковенції та міжнародні договори, зрештою взагалі на Міжнародне право, а ідіоти, не зважаючи на очевидне, продовжують хотіти з ним "договарівацца". Світ таких, як західні ліберасти, йолопів не бачив! Враження таке, що замість голів у них сраки.
показати весь коментар
16.03.2022 18:54 Відповісти
Швейцария вслед за Европейским союзом ввела санкции против 200 физических лиц и еще девяти структур. Так https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-87619.html сказано на сайте швейцарского правительства.

а фио Кабаевой там нет , хутин сдает всех кроме Кабаевой
КАБАЕВУ надо выгнать из Швейцарии в Сибирь
показати весь коментар
16.03.2022 18:50 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 18:51 Відповісти
Есть такие обгорелые тушки,что в один мешок пять тушек поместмтся.Как раз 45 тысячь мешков на всех хватит.
показати весь коментар
16.03.2022 18:56 Відповісти
Ну, екіпаж танка в півлітрову баночку)
показати весь коментар
16.03.2022 19:18 Відповісти
а то што? (с) повестку выпишут шойгеру и пу?
показати весь коментар
16.03.2022 18:51 Відповісти
Судя по голосованию США оказались правы...
Китай уже решил оказать России экономическую и финансовую поддержку во время ее войны с Украиной и рассматривает возможность отправки военных грузов, таких как вооруженные беспилотники, опасаются официальные лица США.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан изложил аргументы США против российского вторжения на «интенсивной» семичасовой встрече в Риме со своим китайским коллегой Ян Цзечи, отметив, что Москва симулировала интерес к дипломатии, готовясь к вторжению.
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/15/china-has-already-decided-to-send-economic-aid-to-russia-in-ukraine-conflict-us-officials-fear
показати весь коментар
16.03.2022 18:51 Відповісти
Так решил,или росматривает.
Определись.
показати весь коментар
16.03.2022 18:53 Відповісти
ага зажине, зараз та бігом
це вже на жарти схоже
сидить такий дикий ведмідь з ядерною зброєю, робе що хоче
а навколо зайці бігають та погрожують
показати весь коментар
16.03.2022 18:52 Відповісти
Там сказано приостановить военные дейсвия.А это значит заморозка конфликта.Оккупация.Это нас неустраивает,только полный вывод войск Орды.
ООН опять себе насрало в штаны.
показати весь коментар
16.03.2022 18:52 Відповісти
логічно, але сотні вбитих дітей уже твій пост прочитати не зможуть....кожен день війни розвалює нашу економіку і чи поможе нам Європа її відбудовувати коли ми переможемо - хто-зна, щоб не вийшло таке як з Будапешським меморандумом. А попереду ще продовольче питання, де брати продукти харчування, якщо не посіємо.. Тут і питання скільки в росії тих ракет залишилось, скільки вони ще можуть стріляти по нас. Я не можу відшукати в інтернеті скільки ракет в росії взагалі. Не так страшні її наземні війська, як ракети.
показати весь коментар
16.03.2022 19:16 Відповісти
У спам
показати весь коментар
16.03.2022 19:35 Відповісти
Забудьте за все суды. Их постановления никто не выполнит. Для дебилов -это война,а не кошелёк с кармана.
показати весь коментар
16.03.2022 18:54 Відповісти
"Припинити"

На достигнутых позициях?
показати весь коментар
16.03.2022 18:57 Відповісти
США програли справу Нікарагуа,хорвати словенцям,Ізраїль палестинцям,Китай В'єтнаму та філіппінам.і всі дружно клали болт на цей суд.бо ніхто не збирається виконувати рішення суду.існує право сильного,тож до пи..ди це все! ****** москалів ,ріжте палить! От тоді лише рішення суду ООН вступить у свою силу
показати весь коментар
16.03.2022 19:12 Відповісти
Рішення є це добре ,а поки що, до праці. Москалів в добриво, в землю !!!!
показати весь коментар
16.03.2022 19:20 Відповісти
 
 