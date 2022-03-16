На окремих напрямках наші підрозділи перегруповані та перейшли у контрнаступ, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18.00 16 березня

Триває двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Продовжується наступальна операція проти України. Противник отримує жорсткий супротив з боку підрозділів Сил оборони Держави. Окупанти несуть суттєві втрати у живій силі та техніці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ станом на 18.00 16.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, з початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині. Дані щодо втрат противника уточнюються.

"Російські окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, житлових кварталах, обстрілюють з артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню колони мирних жителів під час здійснення евакуації з районів ведення активних бойових дій. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення, мародерства та викрадення людей", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з проведеною примусовою мобілізацією чоловіків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей склалася критична ситуація, що наближає зазначений регіон до гуманітарної катастрофи. Так, в населеному пункті Макіївка, катастрофічна ситуація у місцевих лікарнях, які фактично не спроможні надавати медичну допомогу мирному населенню через брак кваліфікованого медичного персоналу.

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"Збройні Сили України продовжують успішно виконувати поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. На окремих напрямках наші підрозділи перегруповані та перейшли у контрнаступ", - зазначили в Генштабі.

Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.