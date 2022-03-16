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Новини Війна
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На окремих напрямках наші підрозділи перегруповані та перейшли у контрнаступ, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18.00 16 березня

рф,армія

Триває двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Продовжується наступальна операція проти України. Противник отримує жорсткий супротив з боку підрозділів Сил оборони Держави. Окупанти несуть суттєві втрати у живій силі та техніці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ станом на 18.00 16.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, з початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині. Дані щодо втрат противника уточнюються.

"Російські окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, житлових кварталах, обстрілюють з артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню колони мирних жителів під час здійснення евакуації з районів ведення активних бойових дій. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення, мародерства та викрадення людей", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з проведеною примусовою мобілізацією чоловіків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей склалася критична ситуація, що наближає зазначений регіон до гуманітарної катастрофи. Так, в населеному пункті Макіївка, катастрофічна ситуація у місцевих лікарнях, які фактично не спроможні надавати медичну допомогу мирному населенню через брак кваліфікованого медичного персоналу.

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"Збройні Сили України продовжують успішно виконувати поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. На окремих напрямках наші підрозділи перегруповані та перейшли у контрнаступ", - зазначили в Генштабі.

Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Автор: 

армія рф (17228) Генштаб ЗС (6501)


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Топ коментарі
+27
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16.03.2022 19:00
+27
Євгеній Жуков
1 год ·
За три тижні війни в Україні після нападу росії, підступно через білорусь, один висновок:
Їх багато.
Мотивації немає.
Ідеї немає.
Вести бойові дії не вміють.
Єдине чим вони беруть, це ракетні обстріли,в тому числі і з бойових кораблів, авіація, артилерія. Все...
Якби у нашій країні був би такий збройний потенціал, на рівних, та і можно меньше, щоб можно було потопити та збити більше техніки, то ми бы вже в контратаці виграли війну і захопили би, своєю маленькою країною пів Роісі. Це факт. Бо там тупо алкашня і наркоманія і Москва з кадирявими 🤷‍♂️
Такий от висновок!
Но нічо. Ми вже їх робимо😉
Воїни у нас вогонь, бо Українці ✊🇺🇦
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16.03.2022 19:01
+27
не беріть полонених. Те, що сталося в Маріуполі, з драмтеатром, це взагалі, просто....просто, не має слів. Просто вбивайте, цю ординську наволоч.
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16.03.2022 19:02
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Видимо хорошо наваливают кацапоидам раз Дермаки и Подоляки так спешат капитуляцию подписать
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16.03.2022 18:59 Відповісти
А хіба з переможеними ведуть перемовини чи підписують капітуляцію перед ними?
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16.03.2022 19:13 Відповісти
Той пан у своїй голові видно веде. ))
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16.03.2022 19:38 Відповісти
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16.03.2022 19:00 Відповісти
Надо отодвинуть линию фронта за 100 км от Киева .
оккупанты хотели парад ?

Пусть будет парад останков кацапов на 100 км !!!!!
( И потом посевная с удобрением )
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16.03.2022 19:01 Відповісти
Це не олівцем по паперу малювати- а сама вона не пересувається.
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16.03.2022 19:05 Відповісти
Ви вже в п'ятій чи шостій темі про це пишите. Думаєте, чим більше писатимете, тим швидше вона відсунеться сама собою?
В ЗСУ теж це розуміють і над цим працюють...
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16.03.2022 19:39 Відповісти
Думаю , что Вы не правы . Когда люди переживают за Украину - то пусть и 100 раз повторяют свои комменты
Мы живем в военное время
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16.03.2022 20:39 Відповісти
"Збройні Сили України продовжують успішно виконувати поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України."
А як же те, що Маріуполь тримається із останніх сил?
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16.03.2022 19:01 Відповісти
Да пофиг уже, тут если киевляне сейчас банковую штурмовать не начнут, то уже можно и не воевать.
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16.03.2022 19:13 Відповісти
Євгеній Жуков
1 год ·
За три тижні війни в Україні після нападу росії, підступно через білорусь, один висновок:
Їх багато.
Мотивації немає.
Ідеї немає.
Вести бойові дії не вміють.
Єдине чим вони беруть, це ракетні обстріли,в тому числі і з бойових кораблів, авіація, артилерія. Все...
Якби у нашій країні був би такий збройний потенціал, на рівних, та і можно меньше, щоб можно було потопити та збити більше техніки, то ми бы вже в контратаці виграли війну і захопили би, своєю маленькою країною пів Роісі. Це факт. Бо там тупо алкашня і наркоманія і Москва з кадирявими 🤷‍♂️
Такий от висновок!
Но нічо. Ми вже їх робимо😉
Воїни у нас вогонь, бо Українці ✊🇺🇦
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16.03.2022 19:01 Відповісти
Ксения , преступно плохо недооценивать врага , у нас сейчас очень сложное положение на фронтах , но мы выстоим
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16.03.2022 19:35 Відповісти
Звісно вистоїмо. Ніхто окрім арестовича не салютує про перемогу. Ворог підлий і його багато.
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16.03.2022 19:39 Відповісти
В Хорватии арестовали 92-метровую яхту кума Путина

https://charter97.org/ru/news/2022/3/16/459368/
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16.03.2022 19:02 Відповісти
он не сильно обеднеет
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16.03.2022 19:24 Відповісти
не беріть полонених. Те, що сталося в Маріуполі, з драмтеатром, це взагалі, просто....просто, не має слів. Просто вбивайте, цю ординську наволоч.
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16.03.2022 19:02 Відповісти
Збройні Сили України продовжують успішно виконувати поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. На окремих напрямках наші підрозділи перегруповані та перейшли у контрнаступ", - зазначили в Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3325799
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16.03.2022 19:06 Відповісти
силами взводу піхоти звільнили якесь село от що мається на увазі швидше за все
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16.03.2022 19:07 Відповісти
Уяви що у селі теж люди живуть і їх по Україні ці виродки вже більше убили аніж у деяких містах (( краще щодня відбивати по одному селу , аніж по одному втрачати , чи ти проти цього ?
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16.03.2022 19:14 Відповісти
Тобто жодної реальної інформації поки розголошувати не можна. Добре, чекаю далі.
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16.03.2022 19:04 Відповісти
Если бьют под Херсоном, то логично предположить, что из-под Николаева отбили и идут в направления оккупированного Херсона. Ждём более конкретной информации. Главное, чтобы соответствовало заголовку о контрнаступлени
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16.03.2022 19:07 Відповісти
Це мобільна оборона, там свою логіка, не позиційної війни.
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16.03.2022 19:16 Відповісти
Ні яких поступок з кацапами, народ і армія цього не допустить! Гнати ціх гнид треба з ОП!
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16.03.2022 19:05 Відповісти
Єрмак в 1000 разів гірший і небезпечніший за кив, медведчуків і подібну дрібну наволоч. А разом з ним його шістка подоляк. Єрмак+подоляк=з ****** ДАГАВАРНЯК
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16.03.2022 19:13 Відповісти
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16.03.2022 19:09 Відповісти
молодцы хлопцы!так держать!СЛАВА УКРАИНЕ!СЛАВА ВСУ!
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16.03.2022 19:09 Відповісти
А що толку в цих контрнаступах - якщо наверху вже готоуються підписати Великий Дагаварняк(типу нову Переясловську Раду без ради з власним народом).......
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16.03.2022 19:11 Відповісти
З Маріуполя пишеш? Без переговорів не проходить жодна війна. Хто сказав про "дагаварняк"? ВСУ б'ються як леви дипломати забов'язаны виконувати свою роботу...
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16.03.2022 19:16 Відповісти
77 лет назад Кейтель лишь подписал предложенную бумажку без всяких переговоров.
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16.03.2022 19:22 Відповісти
"Без переговорів не проходить жодна війна" - приведите пример во 2мв?
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16.03.2022 20:11 Відповісти
"У зв'язку з проведеною примусовою мобілізацією чоловіків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей склалася критична ситуація, що наближає зазначений регіон до гуманітарної катастрофи Джерело:
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16.03.2022 19:12 Відповісти
Щоб ви зрозуміли, на плакаті ПР написано: ми славянє, наши братья расєянє.
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16.03.2022 19:22 Відповісти
вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва Джерело:
https://charter97.org/ru/news/2022/3/16/459357/ Возле Николаева уничтожили еще один российский вертолет
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16.03.2022 19:19 Відповісти
горіла вата палала

горіла вата палала

Танюха зі Стугною стояла,

русяву косу чесала
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16.03.2022 19:27 Відповісти
У Тетяни чорні коси. Виправте
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16.03.2022 19:42 Відповісти
Цвет волос у женщин, величина абсолютно непостоянная
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16.03.2022 20:12 Відповісти
Если бункерного червя не убить, он закончит ядерной войной. Украина победила ещё до начала этой войны.

В ФСБ и ФСО судя по всему все самоубийцы, раз так долго ждут.
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16.03.2022 19:38 Відповісти
Диктатор который боится за свою жизнь так, что не подпускает к себе собственного министра обороны ближе чем на 30 метров вряд ли захочет покончить жизнь самоубийством начав ядерную войну.
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16.03.2022 19:53 Відповісти
У любого есть слабое место. У червя, его гордыня и "чувство долга". Он "спасает мир" типа.

Я давно за бункерным уродом наблюдаю. Он или победит (что нереально) или убьёт миллионы. Он и так подыхает, судя по всему. Надеюсь помогут сдохнуть и кнопку отберут.

Так что у человечества выхода нет, кроме как убить его первым (может быть даже вместе с Москвой).

Украина никогда не встанет на колени.
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16.03.2022 20:12 Відповісти
Не сперечайтеся з провокатором. Його мета - поселити в Вас невпевненість, сумніви. Це просто наволоч. Тож баньте і не думайте над його брехнею.
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16.03.2022 20:41 Відповісти
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16.03.2022 19:48 Відповісти
 
 