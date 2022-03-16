На окремих напрямках наші підрозділи перегруповані та перейшли у контрнаступ, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18.00 16 березня
Триває двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Продовжується наступальна операція проти України. Противник отримує жорсткий супротив з боку підрозділів Сил оборони Держави. Окупанти несуть суттєві втрати у живій силі та техніці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ станом на 18.00 16.03.2022 щодо російського вторгнення.
Як зазначається, з початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині. Дані щодо втрат противника уточнюються.
"Російські окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, житлових кварталах, обстрілюють з артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню колони мирних жителів під час здійснення евакуації з районів ведення активних бойових дій. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення, мародерства та викрадення людей", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з проведеною примусовою мобілізацією чоловіків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей склалася критична ситуація, що наближає зазначений регіон до гуманітарної катастрофи. Так, в населеному пункті Макіївка, катастрофічна ситуація у місцевих лікарнях, які фактично не спроможні надавати медичну допомогу мирному населенню через брак кваліфікованого медичного персоналу.
"Збройні Сили України продовжують успішно виконувати поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. На окремих напрямках наші підрозділи перегруповані та перейшли у контрнаступ", - зазначили в Генштабі.
Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.
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оккупанты хотели парад ?
Пусть будет парад останков кацапов на 100 км !!!!!
( И потом посевная с удобрением )
В ЗСУ теж це розуміють і над цим працюють...
Мы живем в военное время
А як же те, що Маріуполь тримається із останніх сил?
1 год ·
За три тижні війни в Україні після нападу росії, підступно через білорусь, один висновок:
Їх багато.
Мотивації немає.
Ідеї немає.
Вести бойові дії не вміють.
Єдине чим вони беруть, це ракетні обстріли,в тому числі і з бойових кораблів, авіація, артилерія. Все...
Якби у нашій країні був би такий збройний потенціал, на рівних, та і можно меньше, щоб можно було потопити та збити більше техніки, то ми бы вже в контратаці виграли війну і захопили би, своєю маленькою країною пів Роісі. Це факт. Бо там тупо алкашня і наркоманія і Москва з кадирявими 🤷♂️
Такий от висновок!
Но нічо. Ми вже їх робимо😉
Воїни у нас вогонь, бо Українці ✊🇺🇦
https://charter97.org/ru/news/2022/3/16/459368/
https://charter97.org/ru/news/2022/3/16/459357/ Возле Николаева уничтожили еще один российский вертолет
горіла вата палала
Танюха зі Стугною стояла,
русяву косу чесала
В ФСБ и ФСО судя по всему все самоубийцы, раз так долго ждут.
Я давно за бункерным уродом наблюдаю. Он или победит (что нереально) или убьёт миллионы. Он и так подыхает, судя по всему. Надеюсь помогут сдохнуть и кнопку отберут.
Так что у человечества выхода нет, кроме как убить его первым (может быть даже вместе с Москвой).
Украина никогда не встанет на колени.