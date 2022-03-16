Financial Times опублікувала чернетку запиту російської сторони. Україна має свої позиції, - Подоляк

Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони.

Про це у твітері заявив член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн", - зауважив він, коментуючи публікацію видання Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах.

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