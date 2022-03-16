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Інтеграція до енергосистеми ЄС остаточно позбавила Україну залежності від струму країни-агресора, – ДТЕК

электричество,энергетика

Приєднання української енергосистеми до єдиної енергомережі країн Європейського союзу остаточно позбавило Україну залежності від поставок струму з країни-агресора.

Про це заявили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.

"Історичний день! Поки Україна крокує до ЄС, наша енергетична система вже там. Україна не лише достроково зробила ключовий крок до енергонезалежності від мегават агресора, але й отримала свою енергетичну "подушку безпеки" - підстаховку на випадок перебоїв в українській енергосистемі", - повідомили в компанії.

В ДТЕК уточнили, що о 12:13 Об'єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізувалася з енергосистемою Угорщини по лінії Бурштинської ТЕС. На черзі - Словаччина та Румунія.

"Це командна робота та заслуга усіх учасників ринку: Міненерго, НЕК "Укренерго", виробників електроенергії, наших європейських партнерів. Свій вклад зробила і теплова генерація, зокрема, і ТЕС ДТЕК Енерго. Навіть в умовах війни енергетики в повному обсязі та без збоїв підготувалися та виконали усі свої технічні зобов’язання", - наголосили в компанії.

Також читайте: Україна може приєднатися до енергосистеми ЄС уже найближчим часом, - ДТЕК

Були розроблені та інтегровані всі необхідні технічні регламенти, на енергоблоках теплоелектростанцій виконано реконструкцію систем автоматичного регулювання частоти та потужності, що забезпечить підтримання частоти струму відповідно до стандартів ENTSO-E. 16 січня ОЕС України приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС – ENTSO-E.

Автор: 

енергетика (2578) Євросоюз (13322) ДТЕК (1981)


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І у Білоруссії не треба електрику купувати???
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16.03.2022 19:11 Відповісти
Это хорошо - только Гудку передайте счета пусть сам оплачивает . Закончились вымогательства
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16.03.2022 19:16 Відповісти
И что мешало сделать это раньше?
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16.03.2022 19:13 Відповісти
Від гудка продажного нас це не позбавить.
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16.03.2022 19:14 Відповісти
Головне що Україна вже заплатила ворогу не один мільярд доларів за електрику , І за наші ж гроші українців вбивають . Чи відповість хтось за це ?
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16.03.2022 19:15 Відповісти
Да блд, беня в печалі
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16.03.2022 19:15 Відповісти
Завидуем Украине. Нам до этого ещё года два.....
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16.03.2022 19:32 Відповісти
це нада було зробить 30 років назад
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16.03.2022 20:14 Відповісти
Надіюсь антимонопольні структури ЄС нагнуть Ахметова, як кадирівці вівцю.
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16.03.2022 20:29 Відповісти
 
 