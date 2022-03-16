Інтеграція до енергосистеми ЄС остаточно позбавила Україну залежності від струму країни-агресора, – ДТЕК

Приєднання української енергосистеми до єдиної енергомережі країн Європейського союзу остаточно позбавило Україну залежності від поставок струму з країни-агресора.

Про це заявили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.

"Історичний день! Поки Україна крокує до ЄС, наша енергетична система вже там. Україна не лише достроково зробила ключовий крок до енергонезалежності від мегават агресора, але й отримала свою енергетичну "подушку безпеки" - підстаховку на випадок перебоїв в українській енергосистемі", - повідомили в компанії.

В ДТЕК уточнили, що о 12:13 Об'єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізувалася з енергосистемою Угорщини по лінії Бурштинської ТЕС. На черзі - Словаччина та Румунія.

"Це командна робота та заслуга усіх учасників ринку: Міненерго, НЕК "Укренерго", виробників електроенергії, наших європейських партнерів. Свій вклад зробила і теплова генерація, зокрема, і ТЕС ДТЕК Енерго. Навіть в умовах війни енергетики в повному обсязі та без збоїв підготувалися та виконали усі свої технічні зобов’язання", - наголосили в компанії.

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Були розроблені та інтегровані всі необхідні технічні регламенти, на енергоблоках теплоелектростанцій виконано реконструкцію систем автоматичного регулювання частоти та потужності, що забезпечить підтримання частоти струму відповідно до стандартів ENTSO-E. 16 січня ОЕС України приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС – ENTSO-E.