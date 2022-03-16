Приблизно 200 осіб евакуювали з Авдіївки та Вугледара в середу, зокрема 52 дитини, - МВС

З Авдіївки та Вугледара в середу успішно евакуювали 200 людей, зокрема 52 дитини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вивезення мешканців з Авдіївки та Вугледара проводилося силами співробітників поліції, ДСНС та обласної військової адміністрації. Безпосередньо з місць проведення бойових дій евакуює батальйон територіальної оборони Волновахи", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з Авдіївки вивезено 97 осіб, із них 25 дітей, з Вугледара – 112 осіб, зокрема 27 дітей. Мешканцям роздано 10 т питної води. Наразі евакуйовані у безпеці, передані рідним та прямують до більш мирних регіонів держави.

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