США продовжуватимуть тиск на економіку Росії та ізолюватимуть її на міжнародній арені, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон продовжить чинити тиск на Москву і має намір ізолювати Росію на міжнародній арені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Разом з нашими союзниками ми продовжимо чинити тиск на економіку Росії, що знаходиться під ударом, далі ізолювати її на світовій арені. Це наша мета", - зазначив Байден.
За словами американського президента, США мають намір "послабити позиції" Росії, зміцнюючи при цьому "українські позиції як на полі бою, так і у переговорах".
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Jack Detsch
@JackDetsch
· 38 хв
U.S. will provide $800 million MORE in military aid to Ukraine: Biden
This includes:
• 800 anti-aircraft systems (including longer-range)
• 9,000 anti-armor systems
• 7,000 small arms (machine guns, shotguns, grenade launchers)
• 20 million rounds of ammo
• Drones
Байден: США нададуть Україні військової допомоги на 800 мільйонів доларів
Це включає:
• 800 зенітних систем (включаючи далекобійні)
• 9000 протиброньових систем
• 7000 одиниць стрілецької зброї (кулемети, рушниці, гранатомети)
• 20 мільйонів патронів
питання в тому, коли воно опинеться в Україні і що то за системи, чи здатні вони зупинити ракети та літаки??
это то, что надо убийце и престарелому маньяку кабаеву..
!!
никаких переговоров, только международный трибунал для кабаева и его шестёрок, таких же убийц шойг..
@*****
·
https://twitter.com/*****/status/1504107620101206024 3 ч
Если вы не слушали сегодняшнюю речь Путина, ничего страшного - можете спросить любую сумасшедшую бабку у подъезда, она расскажет примерно то же самое.