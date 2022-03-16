США продовжуватимуть тиск на економіку Росії та ізолюватимуть її на міжнародній арені, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон продовжить чинити тиск на Москву і має намір ізолювати Росію на міжнародній арені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Разом з нашими союзниками ми продовжимо чинити тиск на економіку Росії, що знаходиться під ударом, далі ізолювати її на світовій арені. Це наша мета", - зазначив Байден.

За словами американського президента, США мають намір "послабити позиції" Росії, зміцнюючи при цьому "українські позиції як на полі бою, так і у переговорах".

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