Між Україною та МАГАТЕ готується угода про гарантії безпеки ядерних об'єктів, - Котін

Між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) готується угода про гарантії безпеки ядерних об'єктів.

Про це заявив т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі інформаційного марафону всеукраїнських каналів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Я знаю, що зараз працює український регулятор над цим. Готується угода між МАГАТЕ та Україною про те, щоб МАГАТЕ забезпечило гарантії щодо ядерного матеріалу, що знаходиться на атомних станціях, а також гарантії безпеки наших ядерних об'єктів", - сказав Котін.За його словами, також немає остаточного рішення про візит очільника МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі в Україну, насамперед необхідно значно доопрацювати відповідну угоду.

Крім цього, Котін прокоментував можливу участь Держкорпорації "Росатом" у переговорах щодо безпеки українських ядерних об'єктів та запевнив, що з Росією можна домовлятись лише про санкції проти них: "Все, що ми можемо з ними обговорювати, – це санкції проти них. Ось і все".

Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС у ніч проти 4 березня. Персонал станції продовжує працювати, однак змушений узгоджувати свої дії із загарбниками. Крім того, в перший день повномасштабного вторгнення російськими військами була захоплена Чорнобильська АЕС.

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