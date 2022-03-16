Міжнародна група створена США для переслідування російських олігархів та посадовців зосередить увагу на 50 особах

Сполучені Штати створили з іншими країнами багатосторонню цільову групу для переслідування російських олігархів та посадовців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на повідомлення Міністерства фінансів США.

Міністр фінансів Дженет Єллен та генеральний прокурор Меррік Гарланд провели віртуальну зустріч із представниками Австралії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Великої Британії та Єврокомісії щодо початку роботи багатосторонньої цільової групи "Російська еліта, поплічники та олігархи" (REPO), зазначили в Міністерстві фінансів.

Цільова група, до якої входять відповідні міністерства країн, зобов'язалася використати свої повноваження для збору та обміну інформацією для вжиття конкретних заходів, включаючи санкції, заморожування активів та кримінальне переслідування.

Співпраця між урядом США та закордонними партнерами вже принесла помітні успіхи, йдеться у повідомленні. Лише протягом останніх трьох тижнів затримано кілька суден, контрольованих фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями. Їхня вартість оцінюється в сотні мільйонів доларів.

"Наші санкції, торговельні обмеження та інші заходи вже привели до значних втрат Росії, її керівництва й тих, хто підтримав неспровоковане вторгнення путіна в Україну. Ця багатостороння цільова група значно збільшить ці втрати шляхом скоординованих зусиль щодо заморожування та арешту активів цих осіб у юрисдикціях по всьому світу та позбавлення безпечного переховування їхніх незаконно нажитих доходів", – сказала Єллен.

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У свою чергу, генпрокурор зазначив, що США вже працюють з міжнародними партнерами "над заморожуванням і арештом майна, яке належить російським олігархам по всьому світу, що перебувають під санкціями".

"Ми продовжуватимемо працювати разом, аби вжити всіх необхідних заходів проти тих, чиї злочинні дії дозволяють російському уряду продовжувати несправедливу війну проти України", – сказав він.

Члени REPO обговорили засоби ефективного забезпечення фінансових санкцій щодо Росії, допомогу іншим країнам у пошуку та заморожуванні активів, що перебувають у їхній юрисдикції, а також визначення того, чи підлягають ці активи конфіскації.

Крім того, група обговорила способи притягнення до відповідальності пособників та посередників, які сприяли переміщенню активів, що підпадають під санкції.

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Зазначається, що підтримати ці міжнародні зусилля допоможе створена Міністерством юстиції цільова група KleptoCapture, покликана виявляти випадки ухилення від санкцій та пов'язаного з ними злочинного поводження.

Крім того, Міністерство фінансів активізувало роботу мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN). Мережа також поширить попередження для фінансових установ щодо важливості виявлення підозрілих угод російських еліти, олігархів та їхніх поплічників, пов'язаних з нерухомістю, предметами розкоші та дорогими активами.

Сьогодні Мінфін також запустить програму винагороди за повернення активів, яка стосується інформації щодо активів, пов'язаних із корупцією іноземних урядів, включаючи уряд рф.

Міністерство фінансів надасть учасникам групи список із 50 осіб, які є пріоритетними для США. Це, зокрема, Володимир Путін, його довірена особа Олександр Бабаков, керівник ФСБ Олександр Бортніков, начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, міністр закордонних справ Сергій Лавров, керівник Газпрому Олексій Міллер, голова Держдуми Вячеслав Володін, керівник СЗР Сергій Наришкін, секретар радбезу РФ Микола Патрушев, речник Кремля Дмитро Пєсков, міністр оборони Сергій Шойгу, олігархи Євгеній Пригожин, Аркадій Ротернберг, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов, Віктор Вексельберг, Олег Дерипаска та інші.

Про створення цільової групи було оголошено 26 лютого.

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