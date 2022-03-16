На напрямку Бровари – Бориспіль ворог продовжує перегрупування військ, в Ірпені - вуличні бої, - ОДЧ Карпатська Січ

На напрямку Бровари – Бориспіль ворог продовжує заходи із перегрупування військ, поповнення запасів та введення додаткових підрозділів.

Про це повідомляє добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ", інформує Цензор.НЕТ.

"Аеророзвідка Карпатської Січі, спільно з 72 Бригадою ЗСУ, проводили спостереження за пересуванням ворожої техніки та координували роботу артилерії по смт. В. Димерка", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про бої в місті Ірпінь на Києвщині.

"В Ірпені продовжуються вуличні бої та мінометні обстріли. Карпатська Січ укріплює свої позиції. З кожним днем ми просуваємось та звільняємо місто!", - заявили добровольці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки, - журналіст Стек. ФОТО