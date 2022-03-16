На напрямку Бровари – Бориспіль ворог продовжує перегрупування військ, в Ірпені - вуличні бої, - ОДЧ Карпатська Січ
На напрямку Бровари – Бориспіль ворог продовжує заходи із перегрупування військ, поповнення запасів та введення додаткових підрозділів.
Про це повідомляє добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ", інформує Цензор.НЕТ.
"Аеророзвідка Карпатської Січі, спільно з 72 Бригадою ЗСУ, проводили спостереження за пересуванням ворожої техніки та координували роботу артилерії по смт. В. Димерка", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється про бої в місті Ірпінь на Києвщині.
"В Ірпені продовжуються вуличні бої та мінометні обстріли. Карпатська Січ укріплює свої позиції. З кожним днем ми просуваємось та звільняємо місто!", - заявили добровольці.
Топ коментарі
+27 ladyar
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+16 Чайка Київ
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Смерть москалям
Мій брат виїхав з Ірпіня меньше тижня тому. Каже, що там кацапської техніки до фіга (на тій половині, що вони контролюють). Цікаво, як себе ведуть кацапи: час від часу виїзжає якась вундервафля, стріляє і знову повертається звідки виїхала. Причому, наших вояків було небагато і з тими силами, що у кацапів вони при бажанні могли б захопити весь Ірпінь.
війська територіальної оборони. Фактично це легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об'єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території. Інша функція тероборони - допомога під час надзвичайних ситуацій. Тероборона підпорядковується Командуванню ЗСУ через командувача сил територіальної оборони.
Тероборона не вміє та не озброєна для ведення бойових дій. Тільки якщо є якась кількість підготовлених бійців, та є потрібне озброєння і зв'язок, то теоретично з успіхом може оказати спротив.
Його ще тут так лайкали активно.