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Новини Війна
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На напрямку Бровари – Бориспіль ворог продовжує перегрупування військ, в Ірпені - вуличні бої, - ОДЧ Карпатська Січ

січ,карпатська

На напрямку Бровари – Бориспіль ворог продовжує заходи із перегрупування військ, поповнення запасів та введення додаткових підрозділів.

Про це повідомляє добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ", інформує Цензор.НЕТ.

"Аеророзвідка Карпатської Січі, спільно з 72 Бригадою ЗСУ, проводили спостереження за пересуванням ворожої техніки та координували роботу артилерії по смт. В. Димерка", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про бої в місті Ірпінь на Києвщині.

"В Ірпені продовжуються вуличні бої та мінометні обстріли. Карпатська Січ укріплює свої позиції. З кожним днем ми просуваємось та звільняємо місто!", - заявили добровольці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки, - журналіст Стек. ФОТО

Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4007) добровольці (908)


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Топ коментарі
+27
Кто-то хотел идти до Ла-Манша и индийского океана, а упёрся в Ирпень.
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16.03.2022 20:07
+16
Господи, бережи і допоможи нашим захисникам
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16.03.2022 20:20
+8
і маленьку річечку
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16.03.2022 20:13
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Також повідомляється про бох в місті Ірпінь на Києвщині. Джерело:

Виправте на "бої"
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16.03.2022 20:07 Відповісти
Кто-то хотел идти до Ла-Манша и индийского океана, а упёрся в Ирпень.
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16.03.2022 20:07 Відповісти
і маленьку річечку
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16.03.2022 20:13 Відповісти
Оп, а ротик то так широко не открывается, оказывается) Їбаште, хлопці, нехай ні жар, ні холод не зпинять вас!
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16.03.2022 20:15 Відповісти
Господи, бережи і допоможи нашим захисникам
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16.03.2022 20:20 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 20:25 Відповісти
Да офигеть. Только утром видео, брошенная техника орков в Буче и снова бои в Ирпене? Чтозана?
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16.03.2022 20:28 Відповісти
Буча, Гостомель і Ворзель разом по площі як Ірпінь. Їх можна швидко відвоювати. З Ірпінем складніше.
Мій брат виїхав з Ірпіня меньше тижня тому. Каже, що там кацапської техніки до фіга (на тій половині, що вони контролюють). Цікаво, як себе ведуть кацапи: час від часу виїзжає якась вундервафля, стріляє і знову повертається звідки виїхала. Причому, наших вояків було небагато і з тими силами, що у кацапів вони при бажанні могли б захопити весь Ірпінь.
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16.03.2022 20:48 Відповісти
Згідно закону
війська територіальної оборони. Фактично це легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об'єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території. Інша функція тероборони - допомога під час надзвичайних ситуацій. Тероборона підпорядковується Командуванню ЗСУ через командувача сил територіальної оборони.

Тероборона не вміє та не озброєна для ведення бойових дій. Тільки якщо є якась кількість підготовлених бійців, та є потрібне озброєння і зв'язок, то теоретично з успіхом може оказати спротив.
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16.03.2022 21:20 Відповісти
Украина всех отправит в рай. Сейчас пойдёт отборный хлам. В плен не берите.
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16.03.2022 20:37 Відповісти
За Мариуполь
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16.03.2022 20:57 Відповісти
Ватників у пекло , а не в рай.
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16.03.2022 21:17 Відповісти
А де той герой, що вчора розовідав, як москалів із Бучі та Ірпеня погнали аж до Макарова?
Його ще тут так лайкали активно.
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16.03.2022 21:11 Відповісти
лойко придурок...я уже так обрадовался...
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16.03.2022 23:08 Відповісти
Лойко Сирожа
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16.03.2022 23:11 Відповісти
Ми оркам дійсно вчора дуже гарно там насипали, але той товарісч прибрехав разів у 5.
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16.03.2022 23:15 Відповісти
 
 