Виявлено тіла 5 осіб, зокрема 3 дітей, під завалами гуртожитка в Чернігові
Під завалами зруйнованого російськими військами гуртожитка в Чернігові виявили тіла 5 загиблих, з яких 3 дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на ДСНС.
"Під час розбирання конструкцій гуртожитку, що в м.Чернігові, рятувальниками було виявлено тіла 5 загиблих осіб, серед яких 3 дітей", - зазначено в повідомленні.
Загалом, у середу станом на 19:00 підрозділи ДСНС у Чернігівській області 7 разів залучалися до ліквідації пожеж, ще 4 рази для надання допомоги внаслідок обстрілів житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Для проведення невідкладних робіт від ДСНС залучалось 38 осіб особового складу та 16 одиниць спецтехніки.
Крім того, розрахунками групи піротехнічних робіт та підводного розмінування відпрацьовано 7 заявок, під час яких вилучено 2 вибухонебезпечні предмети.
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