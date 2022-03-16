Виявлено тіла 5 осіб, зокрема 3 дітей, під завалами гуртожитка в Чернігові

Під завалами зруйнованого російськими військами гуртожитка в Чернігові виявили тіла 5 загиблих, з яких 3 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на ДСНС.

"Під час розбирання конструкцій гуртожитку, що в м.Чернігові, рятувальниками було виявлено тіла 5 загиблих осіб, серед яких 3 дітей", - зазначено в повідомленні.

Загалом, у середу станом на 19:00 підрозділи ДСНС у Чернігівській області 7 разів залучалися до ліквідації пожеж, ще 4 рази для надання допомоги внаслідок обстрілів житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Для проведення невідкладних робіт від ДСНС залучалось 38 осіб особового складу та 16 одиниць спецтехніки.

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Крім того, розрахунками групи піротехнічних робіт та підводного розмінування відпрацьовано 7 заявок, під час яких вилучено 2 вибухонебезпечні предмети.