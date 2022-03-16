"Усюди в Бердянську панує Росгвардія", а з порту вивозять українське зерно - мешканець описав ситуацію в місті

Росгвардія контролює периметр міста Бердянськ й не дає виїхати за його межі, але настрої в місті цілком проукраїнські.

Про це Радіо Свобода розповів один з мешканців міста, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Бердянськ не підвозять продукти, у магазинах їх обмаль. Вони є на ринку, але у людей закінчується готівка, бо не працює інкасація. Дякую владі, що є можливість зняти готівку в аптеках та магазинах, куди її несуть жителі. Хоч обмежений обіг існує. У місті п’ять градусів морозу – жителі мерзнуть, бо не працює опалення. Електрику тільки-но поновили", – зазначив чоловік.

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Російські окупаційні сили зайняли міськраду, адміністрацію, будівлі прокуратури, поліції та інших органів влади. З першого дня окупації розпущені усі українські правоохоронні органи" – розповів житель Бердянська. За словами співрозмовника,



Чоловік зазначає, що "російські військові майже не розмовляють з місцевими жителями та ховають свої обличчя за масками, ходять у формі без розпізнавальних знаків. Їхні військові автівки їздять без номерів, на них є лише літера Z. На дверцятах скотчем заклеєний напис "Росгвардія".‎

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На запитання, які панують настрої у місті, він відповів: "Виключно проукраїнські".



"Кожного дня близько тисячі людей виходять на проукраїнські мітинги о 12 годині. Росіяни захопили місцеве радіо й агітують, мовляв, вони "прийшли навести лад та звільнити місто від нацистів". Слів бракує" – додав він.

Він також повідомив, що 15 березня, після двадцяти днів війни, з порту Бердянська вийшли п’ять іноземних суден (вони були під різними прапорами та з різними екіпажами: зокрема, турецьким, російським та ін.). За його даними, судна були завантажені українським зерном.

"Для їх супроводження росіяни завели в Бердянськ свій буксир, вивели судна на рейд, обшукали та відпустили", – додав містянин.