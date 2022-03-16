"Усюди в Бердянську панує Росгвардія", а з порту вивозять українське зерно - мешканець описав ситуацію в місті
Росгвардія контролює периметр міста Бердянськ й не дає виїхати за його межі, але настрої в місті цілком проукраїнські.
Про це Радіо Свобода розповів один з мешканців міста, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Бердянськ не підвозять продукти, у магазинах їх обмаль. Вони є на ринку, але у людей закінчується готівка, бо не працює інкасація. Дякую владі, що є можливість зняти готівку в аптеках та магазинах, куди її несуть жителі. Хоч обмежений обіг існує. У місті п’ять градусів морозу – жителі мерзнуть, бо не працює опалення. Електрику тільки-но поновили", – зазначив чоловік.
Російські окупаційні сили зайняли міськраду, адміністрацію, будівлі прокуратури, поліції та інших органів влади. З першого дня окупації розпущені усі українські правоохоронні органи" – розповів житель Бердянська. За словами співрозмовника,
Чоловік зазначає, що "російські військові майже не розмовляють з місцевими жителями та ховають свої обличчя за масками, ходять у формі без розпізнавальних знаків. Їхні військові автівки їздять без номерів, на них є лише літера Z. На дверцятах скотчем заклеєний напис "Росгвардія".
На запитання, які панують настрої у місті, він відповів: "Виключно проукраїнські".
"Кожного дня близько тисячі людей виходять на проукраїнські мітинги о 12 годині. Росіяни захопили місцеве радіо й агітують, мовляв, вони "прийшли навести лад та звільнити місто від нацистів". Слів бракує" – додав він.
Він також повідомив, що 15 березня, після двадцяти днів війни, з порту Бердянська вийшли п’ять іноземних суден (вони були під різними прапорами та з різними екіпажами: зокрема, турецьким, російським та ін.). За його даними, судна були завантажені українським зерном.
"Для їх супроводження росіяни завели в Бердянськ свій буксир, вивели судна на рейд, обшукали та відпустили", – додав містянин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тупі мавпи. Вони навіть не розуміють, що пропаганда, яка проходить в РФ - не може пройти в Україні. Бо у Бердянську ніколи не бачили ніякіх нацистів, від яких їх "звільнили".
всю историю, московия это мародёр и оккупант..
раша ничего не умеет, только воровать и врать..
но то, что приграничные города Украины остались незащищёнными, это просчет власти, которые и 24.02 не могла поверить, что мразь рф напала на Украину, хотя все предупреждали..
якщо буде зірвана посівна, то в нас залишиться лише озима. а цього капець як мало.
зерно треба вберегти в будь-який спосіб. бо зерно це самий реальний і ліквідний продукт
а російська влада грабує на державному рівні.
Работы нет, железка стоит(на карточки им идут начисления).
Крутятся торгаши, цены возросли.Очереди. Кое где можно по карточкам, а так в основном наличка. Живут(выживают) за счет старых запасов, у кого есть.
впевнений що усі відвантаження фіксуються та рахуються.
Кончені гопники.