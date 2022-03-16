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"Усюди в Бердянську панує Росгвардія", а з порту вивозять українське зерно - мешканець описав ситуацію в місті

порт,бердянськ

Росгвардія контролює периметр міста Бердянськ й не дає виїхати за його межі, але настрої в місті цілком проукраїнські.

Про це Радіо Свобода розповів один з мешканців міста, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Бердянськ не підвозять продукти, у магазинах їх обмаль. Вони є на ринку, але у людей закінчується готівка, бо не працює інкасація. Дякую владі, що є можливість зняти готівку в аптеках та магазинах, куди її несуть жителі. Хоч обмежений обіг існує. У місті п’ять градусів морозу – жителі мерзнуть, бо не працює опалення. Електрику тільки-но поновили", – зазначив чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Бердянську роздають українські продукти під виглядом гуманітарки з РФ: "Людей мало. Кругом оцепление. Я сниму самых голодающих". ВIДЕО

Російські окупаційні сили зайняли міськраду, адміністрацію, будівлі прокуратури, поліції та інших органів влади. З першого дня окупації розпущені усі українські правоохоронні органи" – розповів житель Бердянська. За словами  співрозмовника, 

Чоловік зазначає, що "російські військові майже не розмовляють з місцевими жителями та ховають свої обличчя за масками, ходять у формі без розпізнавальних знаків. Їхні військові автівки їздять без номерів, на них є лише літера Z. На дверцятах скотчем заклеєний напис "Росгвардія".‎

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На запитання, які панують настрої у місті, він відповів: "Виключно проукраїнські".

"Кожного дня близько тисячі людей виходять на проукраїнські мітинги о 12 годині. Росіяни захопили місцеве радіо й агітують, мовляв, вони "прийшли навести лад та звільнити місто від нацистів". Слів бракує" – додав він.

Він також повідомив, що 15 березня, після двадцяти днів війни, з порту Бердянська вийшли п’ять іноземних суден (вони були під різними прапорами та з різними екіпажами: зокрема, турецьким, російським та ін.). За його даними, судна були завантажені українським зерном.

"Для їх супроводження росіяни завели в Бердянськ свій буксир, вивели судна на рейд, обшукали та відпустили", – додав містянин.

Бердянськ (469) зерно (3116) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+26
Ссукі цапські.
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16.03.2022 20:30
+15
"Росіяни захопили місцеве радіо й агітують, мовляв, вони "прийшли навести лад та звільнити місто від нацистів"

Тупі мавпи. Вони навіть не розуміють, що пропаганда, яка проходить в РФ - не може пройти в Україні. Бо у Бердянську ніколи не бачили ніякіх нацистів, від яких їх "звільнили".
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16.03.2022 20:41
+10
орки - это обыкновенные мародёры, они не умеют воевать, потому, что это просто грабители в русских традициях..
всю историю, московия это мародёр и оккупант..
раша ничего не умеет, только воровать и врать..
но то, что приграничные города Украины остались незащищёнными, это просчет власти, которые и 24.02 не могла поверить, что мразь рф напала на Украину, хотя все предупреждали..
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16.03.2022 20:42
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Ссукі цапські.
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16.03.2022 20:30 Відповісти
"Росіяни захопили місцеве радіо й агітують, мовляв, вони "прийшли навести лад та звільнити місто від нацистів"

Тупі мавпи. Вони навіть не розуміють, що пропаганда, яка проходить в РФ - не може пройти в Україні. Бо у Бердянську ніколи не бачили ніякіх нацистів, від яких їх "звільнили".
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16.03.2022 20:41 Відповісти
А освободили от зерна.
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16.03.2022 20:50 Відповісти
орки - это обыкновенные мародёры, они не умеют воевать, потому, что это просто грабители в русских традициях..
всю историю, московия это мародёр и оккупант..
раша ничего не умеет, только воровать и врать..
но то, что приграничные города Украины остались незащищёнными, это просчет власти, которые и 24.02 не могла поверить, что мразь рф напала на Украину, хотя все предупреждали..
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16.03.2022 20:42 Відповісти
не переживайте за зерно, с арестованых 300 млрд. буде все компенсировано фермерам и предпринимателям
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16.03.2022 20:45 Відповісти
гроші не вкусиш : (
якщо буде зірвана посівна, то в нас залишиться лише озима. а цього капець як мало.
зерно треба вберегти в будь-який спосіб. бо зерно це самий реальний і ліквідний продукт
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16.03.2022 21:12 Відповісти
Что это за война такая, где солдаты воруют курей и зерно?
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16.03.2022 20:50 Відповісти
Третя світова для світу і перша Вітчизняна для України ((
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16.03.2022 20:59 Відповісти
їхні солдати мародьорять.
а російська влада грабує на державному рівні.
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16.03.2022 20:58 Відповісти
Ситуация в Бердянске такая же как везде где росиянцы прошли.
Работы нет, железка стоит(на карточки им идут начисления).
Крутятся торгаши, цены возросли.Очереди. Кое где можно по карточкам, а так в основном наличка. Живут(выживают) за счет старых запасов, у кого есть.
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16.03.2022 21:03 Відповісти
Мишьяка насыпте имв зерно, и пусть везут сразу в питер.
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16.03.2022 21:07 Відповісти
якщо у рашистів мозги зовсім не працюють - їхня держава-гопник все рівно усе компенсує,
впевнений що усі відвантаження фіксуються та рахуються.
Кончені гопники.
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16.03.2022 21:24 Відповісти
Скоро до унитазов доберутся..
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16.03.2022 22:18 Відповісти
 
 