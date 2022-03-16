ЗСУ нищать окупантів. Нове озброєння від США! День 21. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

21-й день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Актуальні та духопідйомні новини – як ЗСУ нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".

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