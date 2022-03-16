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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ нищать окупантів. Нове озброєння від США! День 21. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

21-й день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Актуальні та духопідйомні новини – як ЗСУ нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".

Буде гаряче, вмикайтеся!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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16.03.2022 20:33 Відповісти
Киностудия Довженко начала снимать мультфильм Як козаки москалив п..здили.
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16.03.2022 20:33 Відповісти




Олександр Бригинець


@bryhynets

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https://twitter.com/bryhynets/status/1504123394131906568 2h



Колись ми не вірили західним ЗМІ, що Путін нападе по всьому фронту, тепер не віримо, що готують змову на переговорах… Далі буде?
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16.03.2022 20:37 Відповісти
Якраз тих телевізійників, що ляпають і стрімлять те, що не робиться у військовий час
і що потягнуло за собою тяжкі наслідки - хай їм ноги і руки в дверях сізо защемлять - сволочі мало сказати.
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16.03.2022 21:02 Відповісти
Вата это такой тип людей которых легко обмануть, если они станут против рашки их все равно будет легко обмануть, а это свою очередь создает проблему в недалекой перспективе. Все знают прекрасно кто такая тимошенко.....
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16.03.2022 21:40 Відповісти
 
 