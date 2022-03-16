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ЗСУ нищать окупантів. Нове озброєння від США! День 21. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО
21-й день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Актуальні та духопідйомні новини – як ЗСУ нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".
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Олександр Бригинець
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1504123394131906568 2h
Колись ми не вірили західним ЗМІ, що Путін нападе по всьому фронту, тепер не віримо, що готують змову на переговорах… Далі буде?
і що потягнуло за собою тяжкі наслідки - хай їм ноги і руки в дверях сізо защемлять - сволочі мало сказати.