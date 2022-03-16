Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН: Лава підсудних в Гаазі чекає на Путіна

Петро Порошенко вважає рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі важливою та переконливою перемогою України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

"Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН на користь України посилює наші позиції у війні з Росією. Російський агресор зобов’язаний зупинити військові дії, припинити обстріли та приготуватися до невідворотного покарання за всі свої злочинні дії", – написав Порошенко.

П’ятий президент підкреслив: прикриватися вигаданим геноцидом для нападу на Україну у Росії не вийде. "Ігнорування Росією рішення Суду – це шлях до надпекельних міжнародних санкцій та виключення зі складу ООН. Доведеться відповісти за всі злочини, забрані і покалічені життя, поневічену та зруйновану інфраструктуру України", – наголошує Порошенко.

"Лава підсудних у Гаазі вже чекає на міжнародних злочинців! Будемо також полювати за путінською Росією та її карати на всіх міжнародних майданчиках", – резюмував лідер "ЄС".

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