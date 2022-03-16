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Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН: Лава підсудних в Гаазі чекає на Путіна

порошенко,петро

Петро Порошенко вважає рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі важливою та переконливою перемогою України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

"Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН на користь України посилює наші позиції у війні з Росією. Російський агресор зобов’язаний зупинити військові дії, припинити обстріли та приготуватися до невідворотного покарання за всі свої злочинні дії", – написав Порошенко.

П’ятий президент підкреслив: прикриватися вигаданим геноцидом для нападу на Україну у Росії не вийде. "Ігнорування Росією рішення Суду – це шлях до надпекельних міжнародних санкцій та виключення зі складу ООН. Доведеться відповісти за всі злочини, забрані і покалічені життя, поневічену та зруйновану інфраструктуру України", – наголошує Порошенко.

"Лава підсудних у Гаазі вже чекає на міжнародних злочинців! Будемо також полювати за путінською Росією та її карати на всіх міжнародних майданчиках", – резюмував лідер "ЄС".

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Автор: 

Порошенко Петро (15162) путін володимир (23764) Міжнародний суд ООН (166)


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Топ коментарі
+7
Он не путен а *****
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16.03.2022 20:30
+7
Головне є рух, а то захід від страху як паралізований був, а там і реальна військова антипутинська коаліція нарешті з'явиться, як свого часу з'явилася антигітлеровська.
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16.03.2022 20:46
+3
А до тех пор, тиха украинская ночь, а кацапа треба поховати.
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16.03.2022 20:45
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Он не путен а *****
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16.03.2022 20:30 Відповісти
А до тех пор, тиха украинская ночь, а кацапа треба поховати.
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16.03.2022 20:45 Відповісти
Головне є рух, а то захід від страху як паралізований був, а там і реальна військова антипутинська коаліція нарешті з'явиться, як свого часу з'явилася антигітлеровська.
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16.03.2022 20:46 Відповісти
Совершенно верно. В борьбе с кремлевскими бандитами упорно до конца и только так - огнем и мечом! Огнем оружия и мечом правосудия!
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16.03.2022 21:56 Відповісти
Кацап ,или на ***)).
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16.03.2022 22:45 Відповісти
Скамья? Неужели в Украине не осталось ни одной целой стенки?
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16.03.2022 22:51 Відповісти
 
 