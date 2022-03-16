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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російський вантажний літак Ан-124 Руслан" заарештований в Канаді. Тепер він буде возити вантажі для України

руслан

В Канаді заарештували вантажний російський літак - тепер він буде допомагати українській армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дзеркало тижня.

Це Ан-124 ("Руслан") авіакомпанії "Волга-Дніпро" - важкий транспортний літак розробки ОКБ імені Антонова.

Тепер він служитиме для доставки оборонних вантажів із США та Канади в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін дав дозвіл авіакомпаніям РФ забирати іноземні літаки, що перебувають у лізингу

Автор: 

Канада (2187) літак (2898) арешт майна (349)


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Топ коментарі
+32
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16.03.2022 20:32
+20
Не на кацапстан -- то вже "на Україну".
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16.03.2022 20:32
+19
Хитрі пілоти вирішили в Канаді залишитись...
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16.03.2022 20:30
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16.03.2022 20:30 Відповісти
Арестован да. Но откуда данные, что будет работать на Украину?
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16.03.2022 20:30 Відповісти
Не на кацапстан -- то вже "на Україну".
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16.03.2022 20:32 Відповісти
Від "Дзеркала тижня".
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16.03.2022 20:32 Відповісти
ну скоріше всього. І екіпаж наш буде. Все таки техніка трохи різна.
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16.03.2022 20:36 Відповісти
Это ты, лучше меньше зомбоящик смотри, bot detected
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16.03.2022 20:41 Відповісти
Йодом лучше тоже, сделай запас, радиация не разбирается ху из ху, твой царь не настоящий, он безумен. Ему все равно на холопов, а ты один из них! Думай и анализируй, пока не поздно
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16.03.2022 21:08 Відповісти
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16.03.2022 20:30 Відповісти
Ахахахаха. Не Мрия конечно, но два таких уже будет неплохо
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16.03.2022 20:30 Відповісти
я вам так скажу краще 2 руслана чим одна мрія. Один літак в 2 містах одночасно бути неможе. Хоча Мрію безмежно шкода!
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16.03.2022 20:38 Відповісти
100%
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16.03.2022 20:43 Відповісти
Хитрі пілоти вирішили в Канаді залишитись...
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16.03.2022 20:30 Відповісти
може його якось націоналізувати
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16.03.2022 20:32 Відповісти
Жди, и это будет, не долго осталось, Интересно, тебя, rashbot, совсем совесть и мораль не мучает,,?????
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16.03.2022 20:45 Відповісти
Солдаты параши в данный момент пртносят много пользы, в качестве удобрения для земли. А ты и дальше сиди на диване, страшно? Ты обычный задрот, не более. Строчи по методичке, пока к тебе не пришёл
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16.03.2022 20:53 Відповісти
Лайк!
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16.03.2022 20:32 Відповісти
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16.03.2022 20:32 Відповісти
Ля.. Як в паспортi ✌️👍😂
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16.03.2022 20:58 Відповісти
А ось Бруклін сьогодні:

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16.03.2022 21:49 Відповісти
Обов'язково попередньо потрібно провести техогляд та дезінфекцію!!!
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16.03.2022 20:33 Відповісти
Згоден 😂✌️👍
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16.03.2022 20:46 Відповісти
Екзорцизм - вигнання бісів!
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16.03.2022 21:38 Відповісти
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16.03.2022 20:35 Відповісти
Армяшка "лавров" недоотримає героїн. Яка "сумна" новина...
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16.03.2022 20:36 Відповісти
Перейдуть на пральний 😂
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16.03.2022 20:47 Відповісти
Мне нравицца такая русофобия
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16.03.2022 20:37 Відповісти
це якесь блюзнiрство....
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16.03.2022 20:39 Відповісти
Це вам за "Мрію".
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16.03.2022 20:39 Відповісти
У них дуже древнi методички, i вони не працюють. Лiтак знищили - ок - зробимо дугий🙏
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16.03.2022 21:12 Відповісти
Тільки з чого зроблять? Комплектуючі "за порєбрик" уже не поставляються. Хіба що зліплять з берести і склеять смолою.
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16.03.2022 21:30 Відповісти
рибним клеєм
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16.03.2022 21:45 Відповісти
А еще 2 таких самолета в германии в аэропорту Лейпцига стояли!
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16.03.2022 20:41 Відповісти
наши (один точно), на техобслуживании
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16.03.2022 20:51 Відповісти
Недавно проежал мимо, 3 штуки стоят
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16.03.2022 20:59 Відповісти
упс. оце добра новина
нравится не нравится, а сроссия валится
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16.03.2022 20:42 Відповісти
Дуже гарна рифма 👍
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16.03.2022 20:49 Відповісти
В Шардже еще 2 стоят на перроне, по ходу боятся вылетать.
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16.03.2022 20:47 Відповісти
путлер работает уже на Украину
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16.03.2022 21:17 Відповісти
И пистюлей ему дайте...
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16.03.2022 21:39 Відповісти
Такі є лише у двох країн світу: Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak
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16.03.2022 21:45 Відповісти
https://www.5.ua/svit/taki-ie-lyshe-u-dvokh-krain-svitu-velyka-brytaniia-peredast-ukraini-pzrk-starstreak-271562.html
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16.03.2022 21:46 Відповісти
3.5 МАХА СКОРОСТЬ
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16.03.2022 21:47 Відповісти
Путин при виде этой новости издал гиперзвук.
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16.03.2022 22:09 Відповісти
А ПО РЕКЕ ВОЛГА... ПЛЫВЁТ ***** ДОЛГО... А РЫБЫ ЕГО ЖРУТ !)
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17.03.2022 07:08 Відповісти
 
 