29 833 52
Російський вантажний літак Ан-124 Руслан" заарештований в Канаді. Тепер він буде возити вантажі для України
В Канаді заарештували вантажний російський літак - тепер він буде допомагати українській армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дзеркало тижня.
Це Ан-124 ("Руслан") авіакомпанії "Волга-Дніпро" - важкий транспортний літак розробки ОКБ імені Антонова.
Тепер він служитиме для доставки оборонних вантажів із США та Канади в Україну.
Топ коментарі
+32 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар16.03.2022 20:32
+20 Семен Шкаралупа
показати весь коментар16.03.2022 20:32
+19 Семен Шкаралупа
показати весь коментар16.03.2022 20:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нравится не нравится, а сроссия валится