Російський вантажний літак Ан-124 Руслан" заарештований в Канаді. Тепер він буде возити вантажі для України

В Канаді заарештували вантажний російський літак - тепер він буде допомагати українській армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дзеркало тижня.

Це Ан-124 ("Руслан") авіакомпанії "Волга-Дніпро" - важкий транспортний літак розробки ОКБ імені Антонова.

Тепер він служитиме для доставки оборонних вантажів із США та Канади в Україну.

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