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Новини Війна
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Окупанти звинувачують СБУ в нібито "підготовці атаки отруйними речовинами": Війська РФ намагаються відволікти увагу від своїх військових злочинів

фейк

Російські окупанти, намагаючись відволікти увагу від власних військових злочинів на території України, намагаються звинуватити СБУ нібито в підготовці провокації із застосування отруйних речовин проти цивільних.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий фейк від російського Міноборони: виявляється, Служба безпеки України нібито "за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних мешканців".

Цікаво, чи тут не йдеться про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за "секретними і дуже точними даними" окупантів, мали переносити біологічну зброю?

Водночас слід звернути увагу, що тези про "провокацію СБУ" з’явились після того, як російські окупанти обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де ховалися сотні жінок і дітей", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що таким чином російські окупанти намагаються відволікти увагу від чергового воєнного злочину.

"Але жодні фейки не перекриють собою геноцид цивільних мешканців і гуманітарну катастрофу в Маріуполі, який руйнують російські ракети та бомби. Офіційно зазначаємо: СБУ навіть в теорії не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами. Бо ми не діємо методами окупантів! Наше завдання - захист України. І ми його успішно виконуємо разом з усім народом. А загарбники і окупанти обов’язково будуть відповідати за свої звірства! І ми зробимо все, щоб суд над ними відбувся в нашому героїчному Маріуполі!" - підсумували в Службі.

Читайте: Завтра відновиться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки, - мер Маркушин

Автор: 

СБУ (12780) отрута (30) фейк (743)


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Топ коментарі
+18
Знаем мы эту песню с хим оружием, они и в Сирии его использовали руками солдат Асада а потом обвиняли всех. Типичная мерзкая кацапня. Мрази, а не люди
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16.03.2022 21:11
+15
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16.03.2022 21:11
+14
Kavkaz Center@newkc14

Русский стиль:

Разбомбили роддом - Это не мы
Разбомбили школу - Это не мы
Разбомбили очередь за хлебом - Это не мы

Грязные, бесстыжие, кровавые паскуды
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16.03.2022 21:13
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Касапское дно ещё не пробито. Дальше будет только интереснее.
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16.03.2022 21:10 Відповісти
Знаем мы эту песню с хим оружием, они и в Сирии его использовали руками солдат Асада а потом обвиняли всех. Типичная мерзкая кацапня. Мрази, а не люди
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16.03.2022 21:11 Відповісти
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16.03.2022 21:11 Відповісти
Что бы кацапы не хрюкали, доверие к ним безвозвратно потеряно.
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16.03.2022 21:13 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

Русский стиль:

Разбомбили роддом - Это не мы
Разбомбили школу - Это не мы
Разбомбили очередь за хлебом - Это не мы

Грязные, бесстыжие, кровавые паскуды
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16.03.2022 21:13 Відповісти
Якщо вже мова зайшла про хімічну зброю, значить мокшанські уйобки готують черговий теракт... Вони це вміють, вони це *******. Підори діряві.
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16.03.2022 21:13 Відповісти
За піздєжом цапів може послідувать рєальна хіматака...
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16.03.2022 21:13 Відповісти
Точно, сбу буде вшивих плєнних орків дустом посипати щоб вошей не розплоджували
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16.03.2022 21:15 Відповісти
Фейкова країна, фейкова історія, фейкові люди, фейковії дії і вчинки - тільки ненависть і зневага до всього світу правдиві
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16.03.2022 21:15 Відповісти
так вроде химическое оружие запрещено и тайно его произвести не получится-слишком специфические компоненты и оборудование и в Украине нет производств
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16.03.2022 21:15 Відповісти
Кацапи можуть бомбити наші хімзаводи. Або ємності з хлором для знезаражування питної води. Всі координати їм давно відомі.
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16.03.2022 22:10 Відповісти
хлор то фигня-тяжелее воздуха ,да и емкости обычно за городом на водоканалах ,особого урона не будет .
Скорее всего имеется ввиду боевые ОВ-типа нейропаралитических ,или общеотравляющих-но они запрещены ,оборот полупродуктов для производства под контролем,а предприятий использующих их у нас нету
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16.03.2022 23:24 Відповісти
Сидят,выковыривают из носа жуткие истории и потом рассказывают перед камерами. По части деструктива и абсолютного отсутствия каких-либо моральных ограничений у кацапов равных нет.
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16.03.2022 21:18 Відповісти
Хімічну зброю розробляють тільки відсталі краіни, тіпа балони з хлором. Навіть гітлєр такою ******* не маявсь. Ну один тільки мордор впіріді планєти
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16.03.2022 21:25 Відповісти
Та звинувачували б вже зразу , шо СБУ хоче зробить нальот Землі на нєбєсную ось. Хєрня , ми вже звикли.
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16.03.2022 21:28 Відповісти
Одна старенька казала - кацап бреше, як піп хреститься. Доречі, була родом з села під Макієвкою.
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16.03.2022 21:33 Відповісти
Якщо так хочуть, то може й зробить
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16.03.2022 21:40 Відповісти
Це вони свій фсб-шний "сахар" на українське СБУ рефлексять чи шо
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16.03.2022 22:33 Відповісти
 
 