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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Через війну в Україні загинули щонайменше 726 цивільних, ще 1174 поранені, - ООН

оон

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 15 березня 2022 року становлять 1900 цивільних (у зведенні на добу раніше – 1834), зокрема 726 загиблих (691), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини в середу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Згідно з ним, це стосується, наприклад, Волновахи, Маріуполя, Ізюму, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема, обстріли із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинув 141 чоловік, 104 жінки, 13 хлопчиків та 7 дівчаток, тоді як стать 32 дітей та 429 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 1174 поранених 15 дівчаток і 4 хлопчики, а також 44 дитини, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинуло четверо дітей, а одна дитина була поранена.

Також дивіться: Існування ООН втрачає будь-який сенс, доки РФ має можливість блокувати там рішення, - Турчинов. ВIДЕО

УВКПЛ ООН зазначає, що у Донецькій та Луганській областях на опівночі 16 березня було зафіксовано 143 (134) загиблих та 463 (448) поранених на території, контрольованій урядом, та 43 (39) загиблих та 131 (130) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 540 (518) загиблих та 580 (565) поранених.

У зведенні також йдеться, що, за даними уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 10.00 16 березня на території, контрольованій урядом, загинуло 103 (97) дитини і було поранено понад 100.

Збільшення цифр у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід відносити лише на нові випадки, що мали місце 15 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.

Читайте: Понад 500 цивільних українців загинули від початку війни, - ООН

Автор: 

ООН (3341) смерть (6741)


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Топ коментарі
+6
**** , уже більше 10 000 ці підераси російські убили, тільки що в Маріуполі тисячі загинуло, де реакція світу, убийте це бункерне *****, в и хочете сирійської сценарію з мільйоном убититих цивільних????
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16.03.2022 21:33
+4
Как то эти дауны сильно отстают от реального положения дел
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16.03.2022 21:31
+3
.. Вони там в оон хоч би ютюб включали , інколи ..
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16.03.2022 21:32
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Как то эти дауны сильно отстают от реального положения дел
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16.03.2022 21:31 Відповісти
.. Вони там в оон хоч би ютюб включали , інколи ..
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16.03.2022 21:32 Відповісти
уважно читаємо... бо дуже здивувася цифрам (поки не вичитав, що такі втрати як в Маріуполі будуть рахувати окремими рядками...бо там жеж тих безвинно вбитих сотні...
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16.03.2022 21:33 Відповісти
**** , уже більше 10 000 ці підераси російські убили, тільки що в Маріуполі тисячі загинуло, де реакція світу, убийте це бункерне *****, в и хочете сирійської сценарію з мільйоном убититих цивільних????
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16.03.2022 21:33 Відповісти
да **** тренировался на Сирии , а Меркель с его лба пот заботливо вытирала
вот результат
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16.03.2022 21:42 Відповісти
це стосується, наприклад, Волновахи, Маріуполя, Ізюму, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики. Джерело:
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16.03.2022 21:45 Відповісти
ООН иди ваще вслед за русским кораблем. Меня эти уроды уже раздражают.
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16.03.2022 21:37 Відповісти
Сегодня в эфире ТВ эвакуированный житель из Мариуполя сказал, что в драмтеатре сидит как минимум 1500 человек и через несколько часов рашисты туда сбросили сверхмощную бомбу.

Они смотрят наши каналы.

Они воюют против мирных. Задача - так скидать бомбы, чтобы как можно больше убить мирных людей.

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/5132
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16.03.2022 21:39 Відповісти
в сирии они так же делали
через гумманитарные организации говорят что тут госпиталь
чтобы в них не попадали
и они берут, туда и стреляют
и так постоянно, постоянно
чтобы выдохлось сопротивление

только у сирийцев не было самолетов, вертолетов, пво и прочего
и то асад почти проиграл, если бы рашка не вмешалась
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16.03.2022 21:46 Відповісти
оон це всесвітній фейк суперцинічна організація
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16.03.2022 21:41 Відповісти
С учётом того, что во всех группах и комитетах сидят россияне, то удивительно, что даже 700 насчитали.
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16.03.2022 21:47 Відповісти
На хіра взагалі ООН дає таку "статистику" і розтрезвонює на весь світ, якщо не має достатньо інформації. Дивно, що інфу, яку надають місцева влада вони ігнорять. Хіба що догоджає Мордору.
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16.03.2022 21:57 Відповісти
Ваши бы слова да БОГУ в уши...всё намного плачевней..
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16.03.2022 22:13 Відповісти
Сліпі з оон беріть сліпих з обсє і ідіть на#уй. Де сраний червоний хрест, я впевнений їм перераховують мільйони для допомоги Україні а їх далі чим з Польщі і палками не виженеш. Потрібно щоб вони повернули гроші від благодійників скоти позорні, мати Тереза в гробу як перевертається зі швидкістю світла від такої ганьби. Пишіть на оф.сторінки цього хреста щоб вони повертали гроші, може хтось це заставне їх щось робити.
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16.03.2022 22:33 Відповісти
 
 