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Бюджетників по всій Росії зганяють на мітинги на підтримку Путіна та війни проти України, - росЗМІ

війна

Мітинги пройдуть 18 березня по всій Росії на честь восьмої річниці окупації Криму та в підтримку війни проти України.

Про це повідомляє російське видання Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

В одній із шкіл П'ятигорська вчителям розіслали повідомлення, згідно з яким усім у суворому порядку потрібно прийти на мітинг 18 числа.

Подібну історію надіслали читачі з Москви, де від співробітників соціальних установ вимагають прийти на мітинг у Лужниках.

В Уфі людей збирають на площу Салавата Юлаєва. Обіцяють, що виступатимуть "такі знаменитості, як "Елвін Грей" та поп-рок колектив "Місто 312". Від однієї з фірм просять надіслати списки працівників у табличній формі.

Також дивіться: Проукраїнський мітинг відбувся у Залізному Порті на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

мітинг (753) росія (64946)


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Топ коментарі
+49
Рабы!
Русские - стадо рабов.
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16.03.2022 21:46
+27
Довбойоби..
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16.03.2022 21:46
+19
Ну дайте рашистським баранам побекати разом
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16.03.2022 21:47
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Рабы!
Русские - стадо рабов.
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16.03.2022 21:46 Відповісти
это хорошо - пошли конвульсии
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16.03.2022 21:58 Відповісти
Деградированные рабы путина
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16.03.2022 23:14 Відповісти
Довбойоби..
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16.03.2022 21:46 Відповісти
зато будет возможность постоять на площади и спросить себя: "Нафига ?"
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16.03.2022 21:59 Відповісти
Ну дайте рашистським баранам побекати разом
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16.03.2022 21:47 Відповісти
Стадо баранів. Животные, як казав один із москалів.
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16.03.2022 21:48 Відповісти
Зробили б ще на цей мітинг вхід платним. За валюту.
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16.03.2022 21:48 Відповісти
Так, вже й дітьми, й студентами літеру Z викладали...

Тепер ще чекаємо літеру Z від кацапських сексменшин...
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16.03.2022 21:48 Відповісти
"Нет! На это я пойтить не могу! Мне надо посоветоваться с шефом. С начальством!"...
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16.03.2022 21:59 Відповісти
бедняги не догадываются что прославляют "Z" - нациский "АZZов" , который их мочит нещадно
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16.03.2022 22:02 Відповісти
пізДно
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16.03.2022 21:49 Відповісти
До сраки зборища касапского стада уже не поможет.
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16.03.2022 21:51 Відповісти
А з лопати блінами нагодують ? А фронтових сто грам бояришніка ?
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16.03.2022 21:51 Відповісти
Ой долго им блины есть
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16.03.2022 21:52 Відповісти
Най печуть із лободи і щириці.
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16.03.2022 21:55 Відповісти
У меня собака предатель, высрала сегодня букву Z
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16.03.2022 21:51 Відповісти
Вы не разобрались... она просто выразила отношение к носителям знака...
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16.03.2022 21:56 Відповісти
фейл стейт
країна-фейк
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16.03.2022 21:52 Відповісти
В Уфі людей збирають на площу Салавата Юлаєва. Джерело:

Салават Юлаев - участник пугачевской войны. И если остальные пугачевцы воевали против царя, то Башкиры Салавата просто резали всех русских. Именем Салавата Юлаева русня еще долго после его казни детишек пугала. А эти на площадь его имени выходят на митинг в поддержку руснявого сцарька. Выродились вщент башкиры.
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16.03.2022 21:52 Відповісти
та на здоровье, там в душах уже и засирать нечего... гуано - уже просто среда обитания...
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16.03.2022 21:52 Відповісти
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16.03.2022 21:53 Відповісти
вообще *****, что там на раиси
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16.03.2022 21:54 Відповісти
А ось тут потрібні якраз якісь ракетки файні...
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16.03.2022 21:55 Відповісти
Типа їх ще прохати треба, да там зомбіленд повний
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16.03.2022 21:56 Відповісти
Стадо.
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16.03.2022 21:57 Відповісти
Чорний песець: Щоб там кацапи не казали а я до них вже прийшов
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16.03.2022 21:58 Відповісти
беспілотник "лезо ножа" -

за 80 км можна замочити літаки на аеродромі в рашці чи Білорусі
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16.03.2022 22:13 Відповісти
Вівці-гей в загоні!))
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16.03.2022 22:04 Відповісти
одноклеточных хрен поймеш - против войны не выходят, за войну тоже, таки сидят по парашах обосраные и обосцаные
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16.03.2022 22:33 Відповісти
Zомбіленд
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16.03.2022 22:58 Відповісти
Это для российского zомбиТВ. Надо ведь хоть что-то показать про х...ла хорошего. Побед нет. Придется показывать стада рабов на России, которые одобряют все действия своего Господина.
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16.03.2022 23:16 Відповісти
це агонія як в 80-х з совком
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16.03.2022 23:20 Відповісти
Вот бы хакеры в этот момент взломали там что-то и включили сигнал воздушной тревоги на всех площадях.
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17.03.2022 00:02 Відповісти
 
 