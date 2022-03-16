Бюджетників по всій Росії зганяють на мітинги на підтримку Путіна та війни проти України, - росЗМІ
Мітинги пройдуть 18 березня по всій Росії на честь восьмої річниці окупації Криму та в підтримку війни проти України.
Про це повідомляє російське видання Медуза, інформує Цензор.НЕТ.
В одній із шкіл П'ятигорська вчителям розіслали повідомлення, згідно з яким усім у суворому порядку потрібно прийти на мітинг 18 числа.
Подібну історію надіслали читачі з Москви, де від співробітників соціальних установ вимагають прийти на мітинг у Лужниках.
В Уфі людей збирають на площу Салавата Юлаєва. Обіцяють, що виступатимуть "такі знаменитості, як "Елвін Грей" та поп-рок колектив "Місто 312". Від однієї з фірм просять надіслати списки працівників у табличній формі.
Топ коментарі
+49 andant 1000
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+27 Пилат Понтийский #510175
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+19 Cвітлана Хорішко #467395
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Русские - стадо рабов.
Тепер ще чекаємо літеру Z від кацапських сексменшин...
Z" - нациский "АZZов" , который их мочит нещадно
країна-фейк
Салават Юлаев - участник пугачевской войны. И если остальные пугачевцы воевали против царя, то Башкиры Салавата просто резали всех русских. Именем Салавата Юлаева русня еще долго после его казни детишек пугала. А эти на площадь его имени выходят на митинг в поддержку руснявого сцарька. Выродились вщент башкиры.
за 80 км можна замочити літаки на аеродромі в рашці чи Білорусі