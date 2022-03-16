Бюджетників по всій Росії зганяють на мітинги на підтримку Путіна та війни проти України, - росЗМІ

Мітинги пройдуть 18 березня по всій Росії на честь восьмої річниці окупації Криму та в підтримку війни проти України.

Про це повідомляє російське видання Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

В одній із шкіл П'ятигорська вчителям розіслали повідомлення, згідно з яким усім у суворому порядку потрібно прийти на мітинг 18 числа.

Подібну історію надіслали читачі з Москви, де від співробітників соціальних установ вимагають прийти на мітинг у Лужниках.

В Уфі людей збирають на площу Салавата Юлаєва. Обіцяють, що виступатимуть "такі знаменитості, як "Елвін Грей" та поп-рок колектив "Місто 312". Від однієї з фірм просять надіслати списки працівників у табличній формі.

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