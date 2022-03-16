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Новини Війна
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Голови парламентів країн G7 закликали РФ негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України. ДОКУМЕНТ

семерка

Голови (президенти) парламентів країн G7 засудили загарбницьку війну РФ проти України.

Про це повідомив у фейсбуці голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

Голови парламентів країн G7 висловили солідарність з Україною, а також закликали РФ негайно припинити бойові дії та вивести свої сили з України. Вони також звернулися до російського військового керівництва з проханням утриматися від нападів на цивільні об’єкти та поважати гуманітарні коридори.

Крім того, голови парламентів країн "великої сімки" закликали негайно припинити військові дії на атомних електростанціях і забезпечити їх належну роботу під наглядом МАГАТЕ, щоб уникнути подальшої загрози ядерній безпеці.

Голови парламентів країн G7 закликали РФ негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України 01
Голови парламентів країн G7 закликали РФ негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України 02

Автор: 

G-7 G7 (1032) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+5
Може досить вже закликати? Може пора вже діяти?
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16.03.2022 21:52
+5
"Закликали вивести війська"... А НЕ ТО....
Що?
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16.03.2022 21:52
+3
Краще б вони закликали одне одного закрити небо над Україною
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16.03.2022 21:52
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Краще б вони закликали одне одного закрити небо над Україною
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16.03.2022 21:52 Відповісти
Може досить вже закликати? Може пора вже діяти?
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16.03.2022 21:52 Відповісти
"Закликали вивести війська"... А НЕ ТО....
Що?
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16.03.2022 21:52 Відповісти
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16.03.2022 21:53 Відповісти
Та цапам похер. Їм по барабану, що їх економіка уже обігнала русский военный корабль, котрий українці послали на х..й.
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16.03.2022 21:53 Відповісти
бесполезно это говорить маньяку..
маньяку это должны объяснять или санитары Гааги, или прокуроры Гааги, со спецсредствами и спец. бригадами ..
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16.03.2022 21:54 Відповісти
им не западло, что ху№ло кладёт на них с прибором?
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16.03.2022 21:54 Відповісти
з України означає і з КРИМУ і з Донбасу.
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16.03.2022 21:55 Відповісти
Ещё ножками по тупайте и обязательно озабоченность проявите а Украина дальше будет киздить касапскую мразь.
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16.03.2022 21:56 Відповісти
Volodymyr Ogrysko


@Ogrysko

·
https://twitter.com/Ogrysko/status/1504174008677380098 43 мин



(1)«Мирна угода», крім пункту про припинення вогню після вигнання ворога з території України, є подарунком для росії. Це -прощення злочинців, фактична відмова від Криму і Донбасу, від самостійної зовнішньої політики. А що взамін? Порожні «гарантії» росії?

2)«Мирна угода» на тлі безпрецедентних санцій проти росії - це запрошення Заходу їх швиденько відмінити.Чим багато хто там і скористається.Так нам потрібна ослаблена чи агресивна росія?Ми за перемогу чи капітуляцію під виглядом компромісу?А де,до речі,наші «нейтральні чернетки»?

(3) А як сприймають країну, яка однією рукою просить зброю бити ворога, а іншою хоче підписати з ним капітулянський мир? Чому ми під час війни ведемо переговори з ворогом, але не залучаємо до них своїх союзників? Боюсь, що не хочуть не вони. Скоріш за все, не хоче влада. Чому?
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16.03.2022 21:58 Відповісти
И застрелиться..
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16.03.2022 22:11 Відповісти
 
 