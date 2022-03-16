Голови парламентів країн G7 закликали РФ негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України. ДОКУМЕНТ

Голови (президенти) парламентів країн G7 засудили загарбницьку війну РФ проти України.

Про це повідомив у фейсбуці голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

Голови парламентів країн G7 висловили солідарність з Україною, а також закликали РФ негайно припинити бойові дії та вивести свої сили з України. Вони також звернулися до російського військового керівництва з проханням утриматися від нападів на цивільні об’єкти та поважати гуманітарні коридори.

Крім того, голови парламентів країн "великої сімки" закликали негайно припинити військові дії на атомних електростанціях і забезпечити їх належну роботу під наглядом МАГАТЕ, щоб уникнути подальшої загрози ядерній безпеці.



