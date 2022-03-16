Голови парламентів країн G7 закликали РФ негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України. ДОКУМЕНТ
Голови (президенти) парламентів країн G7 засудили загарбницьку війну РФ проти України.
Про це повідомив у фейсбуці голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
Голови парламентів країн G7 висловили солідарність з Україною, а також закликали РФ негайно припинити бойові дії та вивести свої сили з України. Вони також звернулися до російського військового керівництва з проханням утриматися від нападів на цивільні об’єкти та поважати гуманітарні коридори.
Крім того, голови парламентів країн "великої сімки" закликали негайно припинити військові дії на атомних електростанціях і забезпечити їх належну роботу під наглядом МАГАТЕ, щоб уникнути подальшої загрози ядерній безпеці.
Топ коментарі
+5 Robert Bodnar
показати весь коментар16.03.2022 21:52
+5 Small Jerboa
показати весь коментар16.03.2022 21:52
+3 Инь Янь #217452
показати весь коментар16.03.2022 21:52
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Що?
маньяку это должны объяснять или санитары Гааги, или прокуроры Гааги, со спецсредствами и спец. бригадами ..
@Ogrysko
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https://twitter.com/Ogrysko/status/1504174008677380098 43 мин
(1)«Мирна угода», крім пункту про припинення вогню після вигнання ворога з території України, є подарунком для росії. Це -прощення злочинців, фактична відмова від Криму і Донбасу, від самостійної зовнішньої політики. А що взамін? Порожні «гарантії» росії?
2)«Мирна угода» на тлі безпрецедентних санцій проти росії - це запрошення Заходу їх швиденько відмінити.Чим багато хто там і скористається.Так нам потрібна ослаблена чи агресивна росія?Ми за перемогу чи капітуляцію під виглядом компромісу?А де,до речі,наші «нейтральні чернетки»?
(3) А як сприймають країну, яка однією рукою просить зброю бити ворога, а іншою хоче підписати з ним капітулянський мир? Чому ми під час війни ведемо переговори з ворогом, але не залучаємо до них своїх союзників? Боюсь, що не хочуть не вони. Скоріш за все, не хоче влада. Чому?