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Кулінарній блогерці в Росії світить 10 років за правду про війну в Україні

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про поширення фейків про російську армію щодо кулінарного блогера Ніки Білоцерковської, яка видає петербурзький журнал "Собака.ru". Вона стала однією із перших підозрюваних за цією статтею Кримінального кодексу.

Про це пише Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Статтю про фейки було додано до Кримінального кодексу в екстреному порядку на початку березня. За нею Білоцерківській, відомій за прізвиськом Білоніка, загрожує до 10 років колонії. Сама вона живе у Франції. Слідчий комітет повідомив, що її оголосять у міжнародний розшук.

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Блогерка прокоментувала порушення справи словами: "Мене офіційно оголосили порядною людиною!" Блогерка народилася в Одесі і від початку української війни різко виступала проти неї у соціальних мережах.

росія (64946) свобода слова (390) блогер (181)


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"Собака ру" - класснючейшее название - сразу видно талант.
Пропала собака. ****. Бллядь, не могу жить в этой стране!
(навеяло)
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16.03.2022 21:57 Відповісти
Сама вона живе у Франції. Слідчий комітет повідомив, що її оголосять у міжнародний розшук.
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16.03.2022 22:05 Відповісти
Кое кому пора забыть слова международный, никто никого искать не будет по вашим запросам,финита ля комедия северная Корея.
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16.03.2022 22:06 Відповісти
- Аллё, Интерпол? Москва на проводе. Тут это, нам кароч надо кого следует в международный ро... НУ ВОТ ПОЧЕМУ СРАЗУ *****?!
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16.03.2022 23:36 Відповісти
Answer to the query: -What is her crime?
-She called war a war
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17.03.2022 00:10 Відповісти
****, вона вже громадянка Франції,чи тільки хоче стати?
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01.04.2022 10:36 Відповісти
 
 