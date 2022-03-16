Кулінарній блогерці в Росії світить 10 років за правду про війну в Україні
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про поширення фейків про російську армію щодо кулінарного блогера Ніки Білоцерковської, яка видає петербурзький журнал "Собака.ru". Вона стала однією із перших підозрюваних за цією статтею Кримінального кодексу.
Про це пише Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
Статтю про фейки було додано до Кримінального кодексу в екстреному порядку на початку березня. За нею Білоцерківській, відомій за прізвиськом Білоніка, загрожує до 10 років колонії. Сама вона живе у Франції. Слідчий комітет повідомив, що її оголосять у міжнародний розшук.
Блогерка прокоментувала порушення справи словами: "Мене офіційно оголосили порядною людиною!" Блогерка народилася в Одесі і від початку української війни різко виступала проти неї у соціальних мережах.
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