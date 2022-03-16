Через заклики до набору в окупаційну "поліцію" Херсонської області відкрито кримінальне провадження, - прокуратура

Розслідування за фактом колабораційної діяльності розпочато у зв'язку із закликами, що з'явилися, до набору в окупаційну "поліцію" в містах Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора в середу.

"Військовослужбовці збройних сил РФ спільно з низкою громадян України поширювали в містах Каховка, Нова Каховка та Таврійськ від імені псевдо військово-цивільної адміністрації заклики про набір до "нової" окупаційної поліції міста. У зверненні, виконаному на бланку з гербом держави-окупанта російською мовою, йшлося, що підрозділи української поліції нібито втекли, а тим, хто вступив до лав новостворених правоохоронних органів, обіцяли різного роду преференції.

В Офісі генпрокурора нагадують, що 15 березня набула чинності ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), яка дозволить притягати до відповідальності осіб, які у будь-якій формі співпрацюватимуть із державою-агресором. Санкція за скоєння злочину передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. І вже 16 березня Херсонська обласна прокуратура внесла до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом організації та проведення заходів щодо здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією (ч.6 ст.111-1 КК).

Наразі встановлюються всі причетні до скоєння злочину особи. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ у Херсонській області.

"Органи прокуратури України фіксують усі випадки співпраці з державою-агресором, особливо посадових осіб органів місцевого самоврядування, державної влади чи правоохоронних органів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях", - наголошується в повідомленні.

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