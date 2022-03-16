Столтенберг: Путін хотів менше військ НАТО на своїх кордонах. Тепер їхня кількість зросте
Країни Північноатлантичного Альянсу й надалі зміцнюватимуть східний фланг НАТО через продовження вторгнення Росії в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це сьогодні на пресконференції у Брюсселі заявив генсек організації Єнс Столтенберг. Стенограму його виступу опублікували на сайті НАТО.
"Метою президента Путіна був поділ НАТО. Він отримав більш єдине НАТО. Він хотів підірвати Україну, а фактично зміцнює єдність України. Він хотів менше військ НАТО на своїх кордонах. Він отримає ще більше військ НАТО на своїх кордонах", – наголосив генсек Альянсу.
За його словами, НАТО "активізувало оборонні плани".
"Наразі сотні тисяч військовослужбовців перебувають у стані підвищеної боєготовності по всьому Альянсу. 100 тис. американських військових у Європі. І приблизно 40 тис. військовослужбовців під безпосереднім командуванням НАТО, переважно у східній частині Альянсу", – заявив Столтенберг, додавши, що сухопутні угруповання мають підтримку повітряних і військово-морських сил.
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Не оправдало НАТО ожиданий, ё... твою мать, ну надо же. Которую неделю через границу идут деньги, санкции, оружие, боеприпасы, гуманитарка - ТО ДА ТО, А МАЛОВАТО БУДЕТ, не оправдали ожиданий, садись Ната, двойка, завтра с родителями к директору.
Спасибо хоть сказали, не? Или спасибо то дох..., не заработало НАТО и зарубежные партнёры.
Ну я х... даже знает, что теперь делать по такому поводу. Ну давайте назло НАТЕ будем внеблоковыми и нейтральными, чтобы знала, ***** драная. Заключим какой-нибудь свой особый договор с гарантиями безопасности, в этот раз, ****, всё будет по-другому, инфа соточка, *****, да мы сто раз так делали, всё будет нормально.
А то, понимаешь, ожиданий не оправдало НАТО.
Совсем пиз....сь, бл.....
У меня просьба есть, дедушка Байден, а можно, когда депутинизацию России будут проводить, заодно провести деинфантилизацию Украины? Это в ваших интересах, если что. Ну там я хрен знает, принудительную психотерапию всему населению назначить, некоторым с лоботомией - у меня и список давно готов на шести листах.
В. Завгородний
Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.
Погибнут наши враги, как роса на солнце.
Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.
Врагов всех мы положим за нашу свободу
И покажем, что мы, братия, казацкого рода!
Слава Украине!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA