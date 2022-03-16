Столтенберг: Путін хотів менше військ НАТО на своїх кордонах. Тепер їхня кількість зросте

Країни Північноатлантичного Альянсу й надалі зміцнюватимуть східний фланг НАТО через продовження вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це сьогодні на пресконференції у Брюсселі заявив генсек організації Єнс Столтенберг. Стенограму його виступу опублікували на сайті НАТО.

"Метою президента Путіна був поділ НАТО. Він отримав більш єдине НАТО. Він хотів підірвати Україну, а фактично зміцнює єдність України. Він хотів менше військ НАТО на своїх кордонах. Він отримає ще більше військ НАТО на своїх кордонах", – наголосив генсек Альянсу.

За його словами, НАТО "активізувало оборонні плани".

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"Наразі сотні тисяч військовослужбовців перебувають у стані підвищеної боєготовності по всьому Альянсу. 100 тис. американських військових у Європі. І приблизно 40 тис. військовослужбовців під безпосереднім командуванням НАТО, переважно у східній частині Альянсу", – заявив Столтенберг, додавши, що сухопутні угруповання мають підтримку повітряних і військово-морських сил.

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