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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Столтенберг: Путін хотів менше військ НАТО на своїх кордонах. Тепер їхня кількість зросте

столтенберг

Країни Північноатлантичного Альянсу й надалі зміцнюватимуть східний фланг НАТО через продовження вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це сьогодні на пресконференції у Брюсселі заявив генсек організації Єнс Столтенберг. Стенограму його виступу опублікували на сайті НАТО.

"Метою президента Путіна був поділ НАТО. Він отримав більш єдине НАТО. Він хотів підірвати Україну, а фактично зміцнює єдність України. Він хотів менше військ НАТО на своїх кордонах. Він отримає ще більше військ НАТО на своїх кордонах", – наголосив генсек Альянсу.

За його словами, НАТО "активізувало оборонні плани".

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"Наразі сотні тисяч військовослужбовців перебувають у стані підвищеної боєготовності по всьому Альянсу. 100 тис. американських військових у Європі. І приблизно 40 тис. військовослужбовців під безпосереднім командуванням НАТО, переважно у східній частині Альянсу", – заявив Столтенберг, додавши, що сухопутні угруповання мають підтримку повітряних і військово-морських сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО погодилися й надалі постачати в Україну військове обладнання, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6424) путін володимир (23764) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+30
Украина делает что бы касапских войск было меньше у границ НАТО.
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16.03.2022 22:00
+25
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16.03.2022 21:58
+13
Путин хотел как хуже (нам), а вышло как всегда.
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16.03.2022 21:58
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Нужно ставить вокруг кремля, ну очень много войск
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16.03.2022 21:58 Відповісти
Путин хотел как хуже (нам), а вышло как всегда.
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16.03.2022 21:58 Відповісти
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16.03.2022 21:58 Відповісти
рускій смітник
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16.03.2022 22:13 Відповісти
Украина делает что бы касапских войск было меньше у границ НАТО.
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16.03.2022 22:00 Відповісти
та вовочке_пу давно уже пора сменить фамилиё на Цуцванг...
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16.03.2022 22:01 Відповісти
Прекращайте уже вашу русофобию
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16.03.2022 22:02 Відповісти
Подякуй за це Вові Пукіну. 🤷
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16.03.2022 22:10 Відповісти
И косметичку атдайте.
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16.03.2022 22:35 Відповісти
А Украина должна охранять эти войска. Они ж *** нежные такие и дорого обходятся.
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16.03.2022 22:02 Відповісти
Надо что-то делать с запредельной инфантильностью и предельным эгоцентризмом. Вы хоть спасибо союзникам за помощь говорите, или только рассказываете, что её недостаточно? Вы вообще помните, кому из двух сторон нужна помощь? А то Украина часто себя ведёт так, как будто это ИМ надо нам помогать, а мы чисто из снисхождения соглашаемся помощь принять.

Не оправдало НАТО ожиданий, ё... твою мать, ну надо же. Которую неделю через границу идут деньги, санкции, оружие, боеприпасы, гуманитарка - ТО ДА ТО, А МАЛОВАТО БУДЕТ, не оправдали ожиданий, садись Ната, двойка, завтра с родителями к директору.

Спасибо хоть сказали, не? Или спасибо то дох..., не заработало НАТО и зарубежные партнёры.

Ну я х... даже знает, что теперь делать по такому поводу. Ну давайте назло НАТЕ будем внеблоковыми и нейтральными, чтобы знала, ***** драная. Заключим какой-нибудь свой особый договор с гарантиями безопасности, в этот раз, ****, всё будет по-другому, инфа соточка, *****, да мы сто раз так делали, всё будет нормально.

А то, понимаешь, ожиданий не оправдало НАТО.
Совсем пиз....сь, бл.....

У меня просьба есть, дедушка Байден, а можно, когда депутинизацию России будут проводить, заодно провести деинфантилизацию Украины? Это в ваших интересах, если что. Ну там я хрен знает, принудительную психотерапию всему населению назначить, некоторым с лоботомией - у меня и список давно готов на шести листах.
В. Завгородний
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16.03.2022 22:13 Відповісти
Вийшло ***** з хати на вулицю в трусєлях, дивиться, а на яблунці рій бджіл сидить, взяло ***** палку в в руку і вдарило по яблунці...
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16.03.2022 22:02 Відповісти
Так ***** и хотел чтобы небыло войск НАТО чтобы один за одним все страны окупировать
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16.03.2022 22:06 Відповісти
И чем эти войска лично помогут нам, одна из причин нападения РФ на Украину это обещание членства и где это членство и нато сейчас? Я бы очень хотел чтоб Украина осталась нейтральной, а РФ и Нато п#здячили друг друга на своей территории.
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16.03.2022 22:07 Відповісти
Якщо б можна було бути "нейтральним", то НАТО б не створили. А на країни НАТО жодна ********** не напала з 1946 року.
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16.03.2022 22:36 Відповісти
Та пофиг было Путину на НАТО, им двигала ненависть к Украине
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16.03.2022 22:08 Відповісти
Ось це вірно. Казки про НАТО це для кацапських лохів... А от внутрішня причина саме така. Московити завжди ненавиділи і заздрили українцям.
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16.03.2022 22:17 Відповісти
OnI UKRAINCEV nazivayut xoxli a eshe govoryat eti putinorabi chto ukraina eto kak oraina russkogo mira... a ya vot vse vremya v razborkax s etimi urodami kotorie ne chitali ustoriu
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16.03.2022 22:42 Відповісти
Виходить ,що тобі для початку треба встати з пляшки .
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16.03.2022 22:19 Відповісти
В слові "наволоч" м'який знак не потрібен. Тебе підвів гугл-перекладач ? Тренуйся ...
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16.03.2022 22:23 Відповісти
Это называется - с чем боролся, на то и напоролся..у лаптеголовых всегда так..
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16.03.2022 22:11 Відповісти
Ці вальяжні кабінетні натівські "вояки" зі своєю демагоією, коли унас гинуть діти, викликають огиду і роздратування. З їх стерильними намірами їх самих потрібно стерелізувати, щоб не розмножувались такі нікчеми!
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16.03.2022 22:13 Відповісти
Подивився на карті кордони нАТО і кацапії. І що ми бачимо Естонія і Латвія(море не беремо,воно не кацапське), все, дві бл країни. Що воно меле бл? Що він там посилює ? Чи воно вже кордони України кацапам віддало?
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16.03.2022 22:15 Відповісти
Литву с F-35 и Леопардами в "временном" наличии забыл. Вы доказали что в бою один украинец равен 8 кацапам. У нас будет не намного хуже. Территория для нападающих не самая подходящая. С чем их поздравить, тоже имеется. Псковскую дивизию вы уже здорово обшипали, за что спасибо. До прихода основных сил НАТО продержимся. Из Калининграда тогда точно сделает аншлаг у Кобзона - ему придётся петь в 3 смены.
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16.03.2022 22:50 Відповісти
Еще не умерла и слава, и воля,

Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.

Погибнут наши враги, как роса на солнце.

Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.

Врагов всех мы положим за нашу свободу

И покажем, что мы, братия, казацкого рода!

Слава Украине!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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16.03.2022 22:44 Відповісти
Гидкий переклад.
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16.03.2022 23:20 Відповісти
Гім України співається тільки на українській мові. Не спотворюйте його, "русским говаром"
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17.03.2022 00:01 Відповісти
 
 