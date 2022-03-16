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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі", - Резніков

окупанти,трофеї

Росія вже не здатна приховувати нищівні втрати своїх підрозділів – ті вже "колективно штурмують пекло".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами очільника Міноборони, зараз ситуація залишається непростою. Особливо – на півдні та сході: "Але наші захисники та захисниці все частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту – від Київщини і Миколаївщини до Луганщини". За його словами, унаочненням цього стали палаючі гелікоптери ворога у Чорнобаївці.

Також за його словами, у понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі.

"Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ. Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло", – заявив Резніков.

Така ж доля спіткала й морську піхоту з Тихоокеанського флоту, зазначив він.

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Утім, ворог продовжує чинити воєнні злочини проти мирних громадян. "За 20 днів підтверджено загибель 103 українських дітей, яких вбили російські загарбники. Росіяни знищили та пошкодили понад 400 навчальних закладів та понад 100 українських лікарень, тисячі житлових будинків", – повідомив очільник Міноборони.

"Проти Маріуполя чинять справжній акт геноциду. Це державний тероризм з боку Росії. Його не можна виправдати нічим, це безумство оскаженілих маніяків", – наголосив Резніков.

Також він вказує, що Україна в цілодобовому режимі спілкується з країнами та організаціями-партнерами: "Складно назвати міністра оборони партнерської країни, з яким би я не говорив за останні дні по телефону чи по відеозв’язку".

Автор: 

армія рф (17228) росія (64946) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+13
Белорусы ещё привезут пару вагонов пепла там поделите между городами.
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16.03.2022 22:03
+12
Похоже у Кобзона там галаконцеи проходит!!!
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16.03.2022 22:06
+6
Та хай вся московія йде в кобзонарій!
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16.03.2022 22:07
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Белорусы ещё привезут пару вагонов пепла там поделите между городами.
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16.03.2022 22:03 Відповісти
Похоже у Кобзона там галаконцеи проходит!!!
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16.03.2022 22:06 Відповісти
Та хай вся московія йде в кобзонарій!
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16.03.2022 22:07 Відповісти
200-та БТГр кацапів поповнюється резервістами
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16.03.2022 22:14 Відповісти
Как метко Резников метко сказал «В Мариуполе они проводят настоящий акт геноцида.Его ничем нельзя оправдать,это безумные и взбешённые маньяки.» И главный взбешённый маньяк сидит в Кремле ..
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16.03.2022 22:23 Відповісти
Пусть примут мои поздравления..
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16.03.2022 22:24 Відповісти
Zacранцы Vперде
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16.03.2022 22:29 Відповісти
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16.03.2022 22:41 Відповісти
НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ГРУЗИНОВ ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ !)
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17.03.2022 07:05 Відповісти
Впевнений , що закопували втіхаря ( не хоронили) . А родичам фсб- шники ще й інструкції роздали: попробуйте вякнути вголос ...
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16.03.2022 22:40 Відповісти
https://vm.tiktok.com/ZMLPpHjJm/?k=1 Недомерок и его вояки
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16.03.2022 22:40 Відповісти
У кацапни 145 миллионов ...они и не заметят это 20 тысяч убитых ! Пусть нам Резников расскажет как он Херсон оставил без стрелкового оружия , оболтус !
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10.04.2022 23:17 Відповісти
 
 