"У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі", - Резніков

Росія вже не здатна приховувати нищівні втрати своїх підрозділів – ті вже "колективно штурмують пекло".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами очільника Міноборони, зараз ситуація залишається непростою. Особливо – на півдні та сході: "Але наші захисники та захисниці все частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту – від Київщини і Миколаївщини до Луганщини". За його словами, унаочненням цього стали палаючі гелікоптери ворога у Чорнобаївці.

Також за його словами, у понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі.

"Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ. Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло", – заявив Резніков.

Така ж доля спіткала й морську піхоту з Тихоокеанського флоту, зазначив він.

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Утім, ворог продовжує чинити воєнні злочини проти мирних громадян. "За 20 днів підтверджено загибель 103 українських дітей, яких вбили російські загарбники. Росіяни знищили та пошкодили понад 400 навчальних закладів та понад 100 українських лікарень, тисячі житлових будинків", – повідомив очільник Міноборони.

"Проти Маріуполя чинять справжній акт геноциду. Це державний тероризм з боку Росії. Його не можна виправдати нічим, це безумство оскаженілих маніяків", – наголосив Резніков.

Також він вказує, що Україна в цілодобовому режимі спілкується з країнами та організаціями-партнерами: "Складно назвати міністра оборони партнерської країни, з яким би я не говорив за останні дні по телефону чи по відеозв’язку".