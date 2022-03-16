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Новини Війна
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Мінометному підрозділу 30-ї механізованої бригади не вистачає 120 тис. гривень на купівлю квадрокоптера

квадрокоптер

Просять допомогти усіх небайдужих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку повідомив командир відділення в мінометній батареї Олександр Осипенко. Звіти про збір він публікуватиме також у Фейсбуку.

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"Для більш ефективного виявлення та знищення ворога постала необхідність дістати квадрокоптер з тепловізором.

Dron Autel EVO II Dual Rugged Bundle (640T) V2. Це не броня, не каски, не кровоспинні і джгути, але це не менш важлива потреба. Адже, за допомогою нього можна виявляти вогневі позиції противника та знищити їх, при цьому потенційно врятувавши життя нашим військовим.

Також, це дає можливість виявляти техніку противника та знищувати її, що унеможливлює ймовірність наступу ворога на нашому напрямку.

Загалом, таке всевидяче око, буде потенційно прикривати близько 700 військових.

Такий квадрокоптер коштує орієнтовно 10 000 доларів 290 000 грн, в нас дешевше, але його банально немає в наявності, тому шукаю за кордоном. Маю вже 114 000 грн", - написав він.

Осипенко розповів Цензор.НЕТ, що станом на зараз бракує близько 120 тисяч гривень.

Читайте також: Воїни 30-ї ОМБр знищили черговий ворожий танк. ВIДЕО

Реквізити:

Приват грн 4149439020377291

Моно грн 4441114451515959

Моно euro 5375419907566945

SWIFT: UA353220010000026200326737744

26200326737744

OSYPENKO OLEKSANDR, 02095, Ukraine, c. Kyiv, st. Akhmatovoyi Anni, build. 5, fl. 119

SEPA

GB18CLJU00997182366373

OSYPENKO OLEKSANDR

Установа банку: ПриватБанк

МФО банку: 305299

Отримувач платежу ОСИПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

IBAN: UA693052990000026204887392064

Рахунок отримувача: 26204887392064

Bitcoin: 3GFyjTNMxVpLThDSWQ7r5UFaGfY6qYUTcw

Ethereum: 0x467aa21b07ec019ddf18ef1472fd8ec4d30441d5

30 окрема механізована бригада (154) ЗСУ (7501)


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Топ коментарі
+14
Пипец нах,нам *** миллиарды джо и Европа присылает и зеля,открой глаза,не может подогнать в регионы нашим хлопцам квадры,я ору с этой недовласти. .
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16.03.2022 22:09
+9
Сотни миллионов долларов поступают сейчас для МО из-за рубежа.
Что за фигня?
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16.03.2022 22:12
+9
по телеку говорят миллионы те дают, миллиарды те дают. Деньги в поддержу армии шлем. И в тоже время постоянно вижу тем не хватает бронежелетов, тем квадрокоптеров, тем еще что-то. Что мля все военторги закрыли за границей или бабки никак не дойдут. Диссонанс!!
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16.03.2022 22:13
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16.03.2022 22:03 Відповісти
Пипец нах,нам *** миллиарды джо и Европа присылает и зеля,открой глаза,не может подогнать в регионы нашим хлопцам квадры,я ору с этой недовласти. .
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16.03.2022 22:09 Відповісти
Він їх посилає не на квадрокптери, а на підтримку економіки і на закупівлю зброї.
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16.03.2022 22:17 Відповісти
Вот и закупил бы и отправил хлопцам квадрики,или лавэ на те их реквизиты,не мошенники ведь...
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16.03.2022 22:24 Відповісти
Блин, я уже тысячи гривен отправил на Приват. Ну нет же возможности проверять каждый такой адрес! Почему такие вещи не финансируются с общего счета?
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16.03.2022 22:28 Відповісти
Особисто закупив, правильно?
А завтра памперси.
А потім ПЗРК.
А ще через день броніків підігнать - 300 штук Класу 3 і ще 500 Класу 4. А якщо не встиг, то зрада.
Що у людей в головах, я ****.
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16.03.2022 22:34 Відповісти
Для тебя ответ в 22:43 от Аккермана....
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16.03.2022 22:49 Відповісти
Сотни миллионов долларов поступают сейчас для МО из-за рубежа.
Что за фигня?
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16.03.2022 22:12 Відповісти
Я перерахував 100 грн. А ти ?
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16.03.2022 22:16 Відповісти
Я 500 грн.
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16.03.2022 22:19 Відповісти
Поважаю . А багато хто тільки кнопки давить .
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16.03.2022 22:23 Відповісти
по телеку говорят миллионы те дают, миллиарды те дают. Деньги в поддержу армии шлем. И в тоже время постоянно вижу тем не хватает бронежелетов, тем квадрокоптеров, тем еще что-то. Что мля все военторги закрыли за границей или бабки никак не дойдут. Диссонанс!!
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16.03.2022 22:13 Відповісти
Полная фигня , цензор проверяйте информацию , есть официальные адреса куда направлять помощь
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16.03.2022 22:14 Відповісти
А з тих офіційних адрес розподіл іде не факт що того, що дійсно необхідне конкретному підрозділу.
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16.03.2022 22:17 Відповісти
Сам хоть въехал шо написал? Каламбур *** якийсь
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16.03.2022 22:34 Відповісти
Чого Зеленський не дав?
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16.03.2022 22:18 Відповісти
Где деньги? Миллионы уже собраны пожертвований украинцев и еще больше из-за рубежа.

22 февраля, только за сутки, благотворительный фонд "Вернись живым" - один из крупнейших украинских фондов помощи военным - привлек от благотворителей 20,5 млн грн, сообщил директор фонда Тарас Чмут в Facebook.

По состоянию на вечер 4 марта, в Эстонии через крупные организации было собрано 5,9 млн евро пожертвований в поддержку Украины.

Анонимный донор из США перечислил на спецсчет, открытый НБУ для поддержки Вооруженных сил Украины, $1 млн.

Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Всего, как сообщили в НБУ, по состоянию на 6 марта украинцы и иностранцы перечислили на спецсчет более 10,1 млрд грн в эквиваленте, в том числе в инвалюте из-за границы - 2,9 млрд грн в эквиваленте.

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16.03.2022 22:18 Відповісти
Это вообще за гранью
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16.03.2022 22:19 Відповісти
***,только отправил деньги ЗСУ
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16.03.2022 22:29 Відповісти
https://www.amazon.com/Autel-Robotics-EVO-II-Pro/dp/B09MSMDJ94/ref=sr_1_3?crid=3925WBAYROF3L&keywords=autel+evo+ii+pro+v2+640t&qid=1647463085&sprefix=autel+evo+ii+pro+v2+640t%2Caps%2C48&sr=8-3 https://www.amazon.com/Autel-Robotics-EVO-II-Pro/dp/B09MSMDJ94/ref=sr_1_3?crid=3925WBAYROF3L&keywords=autel+evo+ii+pro+v2+640t&qid=1647463085&sprefix=autel+evo+ii+pro+v2+640t%2Caps%2C48&sr=8-3


$2500 на амазоне
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16.03.2022 22:39 Відповісти
https://easyxpress.com.ua/content/amazon https://easyxpress.com.ua/content/amazon


Вот контора - доставляет в Украину.
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16.03.2022 22:46 Відповісти
Он без ТЕПЛОВИЗОРА за 2500$
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16.03.2022 22:48 Відповісти
https://www.amazon.com/Parrot-Thermal-Precision-Ultra-Compact-Professionals/dp/B07RYBD86M/ref=sr_1_3?keywords=drone+thermal+imaging+camera&qid=1647464325&sprefix=drone+the%2Caps%2C76&sr=8-3 https://www.amazon.com/Parrot-Thermal-Precision-Ultra-Compact-Professionals/dp/B07RYBD86M/ref=sr_1_3?keywords=drone+thermal+imaging+camera&qid=1647464325&sprefix=drone+the%2Caps%2C76&sr=8-3


Вот альтернатива с тепловизором за $2500. Не сгодится?
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16.03.2022 23:02 Відповісти
Это ж война. Пока заявку с передка выше передадут по инстанциям. Помусолят и забудут. А квадр минометчикаи нужен СЕЙЧАС ! Поэтому сами действуют, на опережение, чтоб бить свинособак, а не ждать...Это наша, Новоград-Волынская бригада...
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16.03.2022 22:43 Відповісти
+300
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16.03.2022 22:58 Відповісти
+1000
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16.03.2022 23:35 Відповісти
На ******* виділяли мільярди, а на ЗСУ збирають пожертви з простих людей? А якби менше по Оманам їздили з платою як річна пенсія 400 пенсіонерів, то може й лишилось би щось в бюджеті, а то ще й за дороги (виявляється) страшні борги. Странно це все, якось.
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17.03.2022 01:42 Відповісти
+ 120.Все таки сподіваюсь,що і та обіцяна техніка і спорядження від Байдена вчора оголошена хоча би частинка дійде і до вашої бригади.
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17.03.2022 07:52 Відповісти
 
 