Мінометному підрозділу 30-ї механізованої бригади не вистачає 120 тис. гривень на купівлю квадрокоптера

Просять допомогти усіх небайдужих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку повідомив командир відділення в мінометній батареї Олександр Осипенко. Звіти про збір він публікуватиме також у Фейсбуку.

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"Для більш ефективного виявлення та знищення ворога постала необхідність дістати квадрокоптер з тепловізором.

Dron Autel EVO II Dual Rugged Bundle (640T) V2. Це не броня, не каски, не кровоспинні і джгути, але це не менш важлива потреба. Адже, за допомогою нього можна виявляти вогневі позиції противника та знищити їх, при цьому потенційно врятувавши життя нашим військовим.

Також, це дає можливість виявляти техніку противника та знищувати її, що унеможливлює ймовірність наступу ворога на нашому напрямку.

Загалом, таке всевидяче око, буде потенційно прикривати близько 700 військових.

Такий квадрокоптер коштує орієнтовно 10 000 доларів 290 000 грн, в нас дешевше, але його банально немає в наявності, тому шукаю за кордоном. Маю вже 114 000 грн", - написав він.

Осипенко розповів Цензор.НЕТ, що станом на зараз бракує близько 120 тисяч гривень.

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