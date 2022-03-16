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Новини Війна
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Україна не підвищуватиме ціни на електроенергію для населення в умовах війни, – міністр енергетики

герман,галущенко

Україна не має наміру підвищувати ціни на електроенергію для населення за умов розв'язаної Росією війни.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період", – сказав Галущенко в інтерв'ю.

Він зазначив, що схиляється до збереження чинної моделі спецзобов'язань з постачання населенню на ринку електроенергії, хоча падіння рівня розрахунків за е/е, зокрема і з боку побутових споживачів, позначилося і на генерації ПАТ "Укргідроенерго" та НАЕК "Енергоатом", що бере участь у ПСО".

"Є питання, як це все збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати механізм, який є", – зазначив міністр.

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Як повідомлялося, за словами Галущенка, рівень розрахунків на ринку електроенергії від початку війни впав на 30%.

Чинна модель фінансового ПСО розрахована на період з 1 жовтня 2021 року до 31 квітня 2022 року. Відповідно до цієї моделі, "Енергоатом" та "Укргідроенерго" отримали право продавати ресурс на ринку та за рахунок доходів компенсувати постачальникам універсальних послуг (ПУП) тарифи для населення. В рамках впровадження нової моделі ПСО для споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год/місяць було встановлено нижчий тариф – 1,44 грн/кВт-год. У Міненерго підрахували, що таких споживачів близько 80%. Для решти діє раніше встановлений тариф у 1,68 грн/кВт-год.

Автор: 

ціни (3909) електроенергія (6179) Галущенко Герман (528) Підвищення тарифів (292)


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А потом, после Путина, возьмемся за наше правительство и сделаем их слугами народа, а не наоборот.
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16.03.2022 22:21 Відповісти
А більше й нема куди, підвищували 3 роки..
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16.03.2022 22:25 Відповісти
А как хотелось бы...
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16.03.2022 22:44 Відповісти
А потом что? В 10 раз повысят твари! Пора после победы над ****** за этих корумпированных тварей взяться!
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17.03.2022 00:00 Відповісти
а мародерам все неймётся пограбить украинцев..
после уничтожения внешнего оккупанта, ЗСУ должны разобраться с внутренним оккупантом, мародерами - которые грабят народ Украины..
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17.03.2022 00:06 Відповісти
 
 