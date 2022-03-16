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Пєсков відповів Байдену на слова про "воєнного злочинця" Путіна: Така риторика є неприпустимою

В Кремлі відреагували на слова президента США Джо Байдена про Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Вважаємо неприпустимою та непробачною таку риторику глави країни, від бомб якої загинули сотні тисяч людей", - сказав він.

Раніше Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем".

Читайте: США продовжуватимуть тиск на економіку Росії та ізолюватимуть її на міжнародній арені, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2883) Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23764)


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Топ коментарі
+45
Байден назвав лише одного злочинця, а Гаазький Требунал назве всіх, і Піськова також
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16.03.2022 22:19
+44
Усатий і Моль оказивается АБІЖЄНКА?
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16.03.2022 22:15
+38
ваш нац підер нерукопожатий, заносьте іншого
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16.03.2022 22:17
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Та ну нах і шо
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16.03.2022 22:15 Відповісти
І фсЬО, на більше воно не здатне, ніж йти на*уй.
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16.03.2022 22:19 Відповісти
он не понял, что приговор уже вынесен и даже начал исполняться - через медленное удушение
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16.03.2022 22:24 Відповісти
ну а теперь давайте поговорим о заключении мира Зеленским с ... военным преступником и гарантиях США, Британии и еще кого-то там

что-то как-то не то...

после сегодняшней бомбардировки театра и плавательного бассейна в Марике завтра будут переговоры ???
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16.03.2022 22:33 Відповісти
Та ж якось хтось має капітуляцію козломордих прийняти...
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16.03.2022 22:43 Відповісти
есть конкретные предложения?
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16.03.2022 23:45 Відповісти
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16.03.2022 23:15 Відповісти
Усатий і Моль оказивается АБІЖЄНКА?
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16.03.2022 22:15 Відповісти
Вусань *******ться, що весь його виводок до раші повернуть.
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16.03.2022 22:24 Відповісти
письков будет первый повешенный военный преступник пресс-секретарь

все случается впервые...
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16.03.2022 22:26 Відповісти
обидели "мышку" - накакали в норку.)))
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16.03.2022 22:26 Відповісти
Нравіцца-нєнравіцца... снімай штани, красавіца
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16.03.2022 22:47 Відповісти
А шо ещё сказать, когда поуши в дерьме.
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16.03.2022 22:16 Відповісти
то введіть ше сЦанцій
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16.03.2022 22:17 Відповісти
ваш нац підер нерукопожатий, заносьте іншого
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16.03.2022 22:17 Відповісти
Суши сухари, йоршик **********.
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16.03.2022 22:17 Відповісти
ой, а кто не так давно срал на санкции и рассказівал про пацан сказал пацан сделал?
нежніе какие и трепетніе фиялки
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16.03.2022 22:17 Відповісти
Пошла канонада за поребриком..))
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16.03.2022 22:18 Відповісти
***** на английском очень сложно. Потому приходится использовать что-то попроще.
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16.03.2022 22:18 Відповісти
Так "*****" теж складно... Вірніше - "нахой" !!!
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16.03.2022 23:23 Відповісти
Пзда москалики , самі випросили ! А могли б тихенько садити молодь на пляшки так як їхніх батьків .
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16.03.2022 22:18 Відповісти
щас ка дыркин с подвала вылезет и дополнит высер туалетного ёршика.
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16.03.2022 22:19 Відповісти
Мне больше нравится боевой ****** дон дыркин
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16.03.2022 22:19 Відповісти
Insta грамм воин
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16.03.2022 22:27 Відповісти
Байден назвав лише одного злочинця, а Гаазький Требунал назве всіх, і Піськова також
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16.03.2022 22:19 Відповісти
Та яка кацапам різниця? Чого встидатися того, за що тебе ******* більшість кацапорилих? Все одно у порядному товаристві вас більше ніхто не побачить.
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16.03.2022 22:19 Відповісти
Неприпустима ? Це Байден ще м'яко і толерантно твого ***** охарактеризував.
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16.03.2022 22:21 Відповісти
Прочитав.
"У каждого народа были свои вожди.
Дуче. Каудильо. Фюрер. *****."
Було звісно і багато інших,які на фоні цих виглядають дрібними злочинцями.
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16.03.2022 22:22 Відповісти
хто такий піськов шо би відповідати Байдену?
параші по всій кацапляндії нечищені, сталагміти лайна по дах,
а цей йоршік не чешеться... - відповідач засраний
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16.03.2022 22:22 Відповісти
Байден пахана обосцал и писюн решил попку подставить.
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16.03.2022 22:22 Відповісти
Після того, що рашисти зробили з Маріуполем, Путлера "замочат в сортире", як останнього покидька!
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16.03.2022 22:23 Відповісти
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица
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16.03.2022 22:23 Відповісти
Цього разу треба покарати військового злочинця-терориста путіна, непокаране зло повертається щоб робити ще більші злочини
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16.03.2022 22:24 Відповісти
https://twitter.com/aldin_ww/status/1504176263623319559 Кпцапів б"ють зза кожного кута
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16.03.2022 22:25 Відповісти
хто там "бзданув" взагалі?
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16.03.2022 22:25 Відповісти
Раніше пуйло був вбиця, зараз воєнний злочинець, підгоряє в кремлівських виродків, ще й вздумали сучі курваки шипіти про припустиме й неприпустиме... дорогу нах нагадати, гниди?
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16.03.2022 22:26 Відповісти
Не лише пуйло злочинець та вбивця, а вся країна фєдєрастів і кожен фєдєраст…
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16.03.2022 22:27 Відповісти
Президент Байден абсолютно вірно охарактеризував кремлівського
фюрера , ще потрібно обов'язково добавити , що ху @ ло терорист
номер один в світі і психічнохворий ублюдок 😡
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16.03.2022 22:27 Відповісти
Піськов- іди *****, ******!
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16.03.2022 22:27 Відповісти
Я вважаю що артикуляція цієї розмовляючої голови мало кому цікаво
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16.03.2022 22:28 Відповісти
Не ссы, Письков, сядете все.
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16.03.2022 22:28 Відповісти
Піськов обіду затаїв... Накупляв нерухомості для своїх шабовд, а тут облом)
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16.03.2022 22:28 Відповісти
Нравится,не нравится,терпи моя красавица
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16.03.2022 22:29 Відповісти
За нашого діда Байдена пісков усами відповість.
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16.03.2022 22:29 Відповісти
Советую Байдену в следующий раз назвать путлера фашистом и делать это до тех пор, пока письков плакать не начнет
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16.03.2022 22:29 Відповісти
Ты Гнида тоже будешь сидеть на скамье подсудимых если до етого не сдохнешь тварь. Что вы суки натворили в Украине и во всем мире
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16.03.2022 22:29 Відповісти
Теперь ждём когда Байден в прямом эфире пошлёт его на*уй. А за ним Конгресс все хором то же.
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16.03.2022 22:31 Відповісти
Ну.. тут трудно не согласится, Америка Унесла сотни тысяч жизней, потому что им так было нужно.

В принципе, они стоят друг друга. Если кто понимает, что именно Америка причасна к нашей войне.
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16.03.2022 22:31 Відповісти
Висрався ? А тепер скоренько за рускім корабльом. Вже зараз і бігом.
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16.03.2022 22:34 Відповісти
Ану, золотце, поведай нам за масонів и рептилоидов в кожаных трусиках...
Повесели честной народ...
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16.03.2022 23:07 Відповісти
За фюрерка своего обиделся, русский?
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16.03.2022 23:19 Відповісти
a chto peskov tak razvolnovalsya? tvoi papochka putler VOENNII PRESTUPNIK

"Путин - террорист номер 1.

россияне - фашисты
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16.03.2022 22:33 Відповісти
Говно есть - а слова нет?
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16.03.2022 22:33 Відповісти
Если говно называют говном , то ему подобное обидно ... Фрустации ,понимаете ли , возникают ...
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16.03.2022 22:36 Відповісти
Судя по выражению лица Байдена когда он это произносил, пусть радуются, что мягко выразился.
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16.03.2022 22:35 Відповісти
Хай хтось тоді підскаже Байдену, скільки не тисяч,а міліонів занапастив СССР---СВОГО НАРОДУ!
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16.03.2022 22:36 Відповісти
Ти диви, воно ще щось там й ********!
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16.03.2022 22:36 Відповісти
путіна як не назови, всерівне цього буде за мало. Це падло треба катувати, дуже повільно за дітей Маріуполя (за не народжених дітей), за кожного загиблого українця, за кожну сльозу яку проливають люди за своїми близькими. Ця тварюка не заслуговує суду (суд для людей), цей нелюдь просто заслуговує смерті (довгої смерті десь на самоті)
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16.03.2022 22:37 Відповісти
Оказывается буллинг может принести и хороший результат. Путин комплексует насчет своего роста, то можно его буллить и этим
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16.03.2022 22:39 Відповісти
Імперія зла має зникнути на завжди!
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16.03.2022 22:39 Відповісти
и что он ему сделает? соли на хвост насыпет??
это не мирных украинцев бомбить, США им так наваляют, что мало не покажется.
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16.03.2022 22:41 Відповісти
Уууууууу... распустил нюни, как маленький!
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16.03.2022 22:45 Відповісти
***** - это настоящий нацист и убийца женщин, стариков и детей. Он труп, но пока ещё не догадывается про это.
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16.03.2022 22:46 Відповісти
Ав!...Ав!
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16.03.2022 22:52 Відповісти
какие же сволочи, говорит это в момент, когда сами убивают детей и женщин или это оправдание - скоро скажет Гитлер больше убил...
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16.03.2022 23:02 Відповісти
Вчергове "пургу гонит".
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16.03.2022 23:06 Відповісти
Песков в жопу пішов, як тобі така реторіка падло.
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16.03.2022 23:12 Відповісти
Сказал так, страшно.
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16.03.2022 23:13 Відповісти
В Мариуполь эту тварь! А лучше всего в Мариуполь, а голову - в Харьков!!
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16.03.2022 23:37 Відповісти
А может в унитаз туалетный ёршик ?

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17.03.2022 00:12 Відповісти
Ой такая новость - Путин военный преступник - которой 20 лет. При нем родились все дети России, пели "дядя Вова мы с тобой", многие выросли и все выбирают и выбирают Путина. Так и говорят: "Кто если не Путин?" Действительно, для них Россия это Путин. Это такая страна и такой народ, которого военный преступник на троне устраивает. Гордятся даже и в подавляющем большинстве поддерживают войну против украинского народа.
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16.03.2022 23:37 Відповісти
А військові злочини робити це припустимо?
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16.03.2022 23:56 Відповісти
Ну вот первые на подвешивания и есть орки.Очко то репит у фашистов.
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17.03.2022 00:14 Відповісти
піськов відповів, немов його хтось щось питав)
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17.03.2022 00:44 Відповісти
Погибли сотни тысяч немецских фашистов, правильно россия сейчас их преемники
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17.03.2022 01:03 Відповісти
Главное усилить санкции и продержать их хотя бы года три-все проблемы решаться на 50 лет. Здохнет 50 % свинособак на радость всему человечеству. Полуобезьяны должны ответить - жрать свой кал , очень долго. Без жалости !!!!!!
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17.03.2022 07:27 Відповісти
 
 