Пєсков відповів Байдену на слова про "воєнного злочинця" Путіна: Така риторика є неприпустимою
В Кремлі відреагували на слова президента США Джо Байдена про Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Вважаємо неприпустимою та непробачною таку риторику глави країни, від бомб якої загинули сотні тисяч людей", - сказав він.
Раніше Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем".
Топ коментарі
+45 Jimmy Hill
показати весь коментар16.03.2022 22:19
+44 Кирило Кожумяка
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+38 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар16.03.2022 22:17
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что-то как-то не то...
после сегодняшней бомбардировки театра и плавательного бассейна в Марике завтра будут переговоры ???
все случается впервые...
нежніе какие и трепетніе фиялки
"У каждого народа были свои вожди.
Дуче. Каудильо. Фюрер. *****."
Було звісно і багато інших,які на фоні цих виглядають дрібними злочинцями.
параші по всій кацапляндії нечищені, сталагміти лайна по дах,
а цей йоршік не чешеться... - відповідач засраний
фюрера , ще потрібно обов'язково добавити , що ху @ ло терорист
номер один в світі і психічнохворий ублюдок 😡
В принципе, они стоят друг друга. Если кто понимает, что именно Америка причасна к нашей войне.
Повесели честной народ...
"Путин - террорист номер 1.
россияне - фашисты
это не мирных украинцев бомбить, США им так наваляют, что мало не покажется.