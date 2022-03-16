Пєсков відповів Байдену на слова про "воєнного злочинця" Путіна: Така риторика є неприпустимою

В Кремлі відреагували на слова президента США Джо Байдена про Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Вважаємо неприпустимою та непробачною таку риторику глави країни, від бомб якої загинули сотні тисяч людей", - сказав він.

Раніше Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем".

Читайте: США продовжуватимуть тиск на економіку Росії та ізолюватимуть її на міжнародній арені, - Байден