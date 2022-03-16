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Новини Війна
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Резніков виступив на засіданні Північноатлантичної Ради НАТО: Кремль зазнає невдачі. Питання лише в ціні, яку заплатить Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков виступив на позачерговому засіданні Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Резніков виступив на засіданні Північноатлантичної Ради НАТО: Кремль зазнає невдачі. Питання лише в ціні, яку заплатить Україна 01

Ключові тези з промови українського міністра:

  • Після провалу тактики бліцкригу Кремль зі своїми генералами перейшли до тактики терору – з масовими вбивствами цивільних, руйнуваннями та жорстокістю. Запевняю вас, ця тактика так само зазнає невдачі. Питання лише в ціні, яку Україна заплатить.
  • Наразі підтверджено, що за три тижні активної фази війни російські окупанти вже вбили 103 українські дитини, скалічили - понад 100, вбито близько 3000 мирних громадян.
  • Окупанти здійснюють справжній акт геноциду у Маріуполі. Його стирають з лиця землі авіацією, ракетами та артилерією. Місцева влада оцінює втрати цивільних уже у близько 20 тис. осіб. І це число зростає щохвилини.
  • Війна проти України – це війна проти світу. Забажавши знищити Україну, Росія пішла війною проти гуманізму, міжнародного права, миру та свободи – цінностей, які роблять нас людьми, а не машинами чи звірями. В полях та містах України люди, наші люди борються проти звірів у машинах.
  • Українська армія – керована і боєздатна. Десятки тисяч патріотів взяли до рук зброю, щоб захистити Україну. Всі наші військові частини діють, як єдиний організм і за задумом Ставки Верховного Головнокомандувача у Києві.
  • Росія вже втратила більше солдат, ніж за дві чеченські війни. Понад 13 тисяч військових, понад 400 танків і 1200 бронемашин. Ми збили 80 літаків і майже 100 гелікоптерів. Ми ліквідували кількох російських генералів.
  • Але наслідки злочинних дій російських окупантів можуть бути катастрофічними. Вони вже захопили дві українські атомні станції – Чорнобильську та Запорізьку. кремль вже зараз атакує ядерний об’єкт і цим наражає на небезпеку мільйони людей. За ядерною катастрофою не вийде спостерігати по телевізору.
  • Вже три мільйони біженців з нашої держави рятуються у сусідніх країнах. Їх може бути у кілька разів більше. Міграційна криза, пов’язана з війною в Сирії, яка теж багато в чому була інспірована Росією, буде перевершена, якщо НАТО сидітиме, склавши руки.
  • Мета Росії - знищити вільний світ, уособленням якого є НАТО та ЄС. Лише питання часу, коли Росія завдасть удару по нейтральній країні чи країні НАТО у Європі.
  • Кремль - це колективний Гітлер ХХІ сторіччя. Це не метафора і не перебільшення.
  • Час слів, декларацій, виголошення намірів минув. Настав час дій.
  • Зараз час сильних рішень, які сформують новий світовий порядок. Заснований на праві, гуманізмі, правді та справедливості. Де терористи і тирани не зможуть диктувати волю.

Автор: 

НАТО (6424) росія (64946) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+14
Схоже таки, що українці стали 300 спартанцями ******** цивілізації.
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16.03.2022 22:22
+8
В. Сюмар
Це буде не популярний пост. Але я не можу його не написати.
Вчора почитала, що ми «вже практично виграли війну», бодай локальну в районі Ірпеня, Бучі, Гостемелю…
Думаю, війни виграють не шапкозакидальством, а вмінням тверезо оцінювати ситуацію і діяти продумано.
Вчора наша арта добре відпрацювала під Києвом і накрила «командний пункт» ворога в районі Михайлівки-Рубежівки. Але це не вплинуло на диспозицію ворога.
Ворог не просто бездумно бродить нашими містами і селами. В Ірпені рашисти в парках закопують танки, в усьому регіоні по своєму периметру мінують територію… І налагоджують поставки продовольства і пального з боку Чорнобилю.
Вони змінили тактику. Вони теж вчаться воювати і зберігають понад 100тисячний контингент в Україні.
Вже не їздять великими колонами, коли можна було їм одним ударом нанести значні втрати. Роззосереджуються по житловим кварталам. Тримають місцеве населення заручниками, і це ускладнює воєнні операції.
До чого це все? Ми маємо налаштуватися на те, що увійшли в довгу позиційну війну. Це багатьом не подобається.
Контратаки не будуть «за одну ніч». Будуть ще довгі зачистки, з великими втратами. Бо щоб знешкодити закопаний танк, треба як мінімум до нього підійти і закинути туди гранату…
І ось цю роботу вже буде робити територіальна оборона, якій потрібні навчені люди. Вони мають проходити вишколи зараз, а не сидіти десь по селам, очікуючи на перемогу.
Така війна вимагає повної мобілізації суспільства за принципом: все для фронту, все для перемоги. Весь тил і вся економіка має працювати на війська. Ключове - працювати, а не пересидіти і перечекати.
Якщо цього бажання і усвідомлення не буде в мільйонів - повертатися, працювати, воювати, то треба молитися на дипломатію та мирний договір.
Я не хочу нікого «приземляти», я хочу, аби ми зберегли тверезу голову і мобілізувалися. Без цього не буває перемог.
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16.03.2022 22:38
+5
Резніков, як ти можеш подавати руку, на перемовинах, тім кацапським виродкам..!?
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16.03.2022 22:25
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Схоже таки, що українці стали 300 спартанцями ******** цивілізації.
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16.03.2022 22:22 Відповісти
Резніков, як ти можеш подавати руку, на перемовинах, тім кацапським виродкам..!?
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16.03.2022 22:25 Відповісти
як що пам'ятаєш звідки пішло це вітання, руку протягували при зустрічі щоб показати що в неї немає зброї, а не вияв поваги.
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16.03.2022 22:36 Відповісти
Мы этих выродков породили, мы их на ноль и умножить...
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16.03.2022 22:37 Відповісти
В. Сюмар
Це буде не популярний пост. Але я не можу його не написати.
Вчора почитала, що ми «вже практично виграли війну», бодай локальну в районі Ірпеня, Бучі, Гостемелю…
Думаю, війни виграють не шапкозакидальством, а вмінням тверезо оцінювати ситуацію і діяти продумано.
Вчора наша арта добре відпрацювала під Києвом і накрила «командний пункт» ворога в районі Михайлівки-Рубежівки. Але це не вплинуло на диспозицію ворога.
Ворог не просто бездумно бродить нашими містами і селами. В Ірпені рашисти в парках закопують танки, в усьому регіоні по своєму периметру мінують територію… І налагоджують поставки продовольства і пального з боку Чорнобилю.
Вони змінили тактику. Вони теж вчаться воювати і зберігають понад 100тисячний контингент в Україні.
Вже не їздять великими колонами, коли можна було їм одним ударом нанести значні втрати. Роззосереджуються по житловим кварталам. Тримають місцеве населення заручниками, і це ускладнює воєнні операції.
До чого це все? Ми маємо налаштуватися на те, що увійшли в довгу позиційну війну. Це багатьом не подобається.
Контратаки не будуть «за одну ніч». Будуть ще довгі зачистки, з великими втратами. Бо щоб знешкодити закопаний танк, треба як мінімум до нього підійти і закинути туди гранату…
І ось цю роботу вже буде робити територіальна оборона, якій потрібні навчені люди. Вони мають проходити вишколи зараз, а не сидіти десь по селам, очікуючи на перемогу.
Така війна вимагає повної мобілізації суспільства за принципом: все для фронту, все для перемоги. Весь тил і вся економіка має працювати на війська. Ключове - працювати, а не пересидіти і перечекати.
Якщо цього бажання і усвідомлення не буде в мільйонів - повертатися, працювати, воювати, то треба молитися на дипломатію та мирний договір.
Я не хочу нікого «приземляти», я хочу, аби ми зберегли тверезу голову і мобілізувалися. Без цього не буває перемог.
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16.03.2022 22:38 Відповісти
щоб знешкодити закопаний танк, треба як мінімум до нього підійти і закинути туди гранату…

Далі не читав 🤭, хоча в цілому настрій на реалізм підтримую...
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17.03.2022 05:37 Відповісти
Йому варто було ще озвучити таку тезу (зрозуміло від президента цього не сприймають бо він політик, а от до міністра оборони може б дослухались) -- шановний "Альянс", закликаю вас не бути слабкими в той час, коли ви вперше отримали справжній виклик світовій безпеці, за для якої ви були створені!
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16.03.2022 22:50 Відповісти
"

Кремль - це колективний Гітлер ХХІ сторіччя. Це не метафора і не перебільшення."
Так! Але як можно с гитлером вести переговоры?
Обещать ему нейтральный статус и разоружиться? Как можно разоружаться победившей стороне?
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16.03.2022 23:04 Відповісти
Резніков завжди викликає алергію своїм хитрожопством. Якщо його і ще пятьох х-х не згадують, то вони вважають себе діячами епохи-епохальними жополизами. Колись була така приказка -сегодня он играет джаз. а завтра родину продаст. А така "шалена активність на ефірах" - це спроби Єрмака затерти кулебу, бо заважає грати джаз з мокшанцями (поки що джаз).Не визнають цю публіку ні в США ні в Європі. А в Україні тим більше.
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16.03.2022 23:44 Відповісти
 
 