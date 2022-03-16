Резніков виступив на засіданні Північноатлантичної Ради НАТО: Кремль зазнає невдачі. Питання лише в ціні, яку заплатить Україна
Міністр оборони України Олексій Резніков виступив на позачерговому засіданні Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Ключові тези з промови українського міністра:
- Після провалу тактики бліцкригу Кремль зі своїми генералами перейшли до тактики терору – з масовими вбивствами цивільних, руйнуваннями та жорстокістю. Запевняю вас, ця тактика так само зазнає невдачі. Питання лише в ціні, яку Україна заплатить.
- Наразі підтверджено, що за три тижні активної фази війни російські окупанти вже вбили 103 українські дитини, скалічили - понад 100, вбито близько 3000 мирних громадян.
- Окупанти здійснюють справжній акт геноциду у Маріуполі. Його стирають з лиця землі авіацією, ракетами та артилерією. Місцева влада оцінює втрати цивільних уже у близько 20 тис. осіб. І це число зростає щохвилини.
- Війна проти України – це війна проти світу. Забажавши знищити Україну, Росія пішла війною проти гуманізму, міжнародного права, миру та свободи – цінностей, які роблять нас людьми, а не машинами чи звірями. В полях та містах України люди, наші люди борються проти звірів у машинах.
- Українська армія – керована і боєздатна. Десятки тисяч патріотів взяли до рук зброю, щоб захистити Україну. Всі наші військові частини діють, як єдиний організм і за задумом Ставки Верховного Головнокомандувача у Києві.
- Росія вже втратила більше солдат, ніж за дві чеченські війни. Понад 13 тисяч військових, понад 400 танків і 1200 бронемашин. Ми збили 80 літаків і майже 100 гелікоптерів. Ми ліквідували кількох російських генералів.
- Але наслідки злочинних дій російських окупантів можуть бути катастрофічними. Вони вже захопили дві українські атомні станції – Чорнобильську та Запорізьку. кремль вже зараз атакує ядерний об’єкт і цим наражає на небезпеку мільйони людей. За ядерною катастрофою не вийде спостерігати по телевізору.
- Вже три мільйони біженців з нашої держави рятуються у сусідніх країнах. Їх може бути у кілька разів більше. Міграційна криза, пов’язана з війною в Сирії, яка теж багато в чому була інспірована Росією, буде перевершена, якщо НАТО сидітиме, склавши руки.
- Мета Росії - знищити вільний світ, уособленням якого є НАТО та ЄС. Лише питання часу, коли Росія завдасть удару по нейтральній країні чи країні НАТО у Європі.
- Кремль - це колективний Гітлер ХХІ сторіччя. Це не метафора і не перебільшення.
- Час слів, декларацій, виголошення намірів минув. Настав час дій.
- Зараз час сильних рішень, які сформують новий світовий порядок. Заснований на праві, гуманізмі, правді та справедливості. Де терористи і тирани не зможуть диктувати волю.
Топ коментарі
+14 Алексей Технолог
показати весь коментар16.03.2022 22:22
+8 volley
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+5 Олег Жуковский #430164
показати весь коментар16.03.2022 22:25
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Це буде не популярний пост. Але я не можу його не написати.
Вчора почитала, що ми «вже практично виграли війну», бодай локальну в районі Ірпеня, Бучі, Гостемелю…
Думаю, війни виграють не шапкозакидальством, а вмінням тверезо оцінювати ситуацію і діяти продумано.
Вчора наша арта добре відпрацювала під Києвом і накрила «командний пункт» ворога в районі Михайлівки-Рубежівки. Але це не вплинуло на диспозицію ворога.
Ворог не просто бездумно бродить нашими містами і селами. В Ірпені рашисти в парках закопують танки, в усьому регіоні по своєму периметру мінують територію… І налагоджують поставки продовольства і пального з боку Чорнобилю.
Вони змінили тактику. Вони теж вчаться воювати і зберігають понад 100тисячний контингент в Україні.
Вже не їздять великими колонами, коли можна було їм одним ударом нанести значні втрати. Роззосереджуються по житловим кварталам. Тримають місцеве населення заручниками, і це ускладнює воєнні операції.
До чого це все? Ми маємо налаштуватися на те, що увійшли в довгу позиційну війну. Це багатьом не подобається.
Контратаки не будуть «за одну ніч». Будуть ще довгі зачистки, з великими втратами. Бо щоб знешкодити закопаний танк, треба як мінімум до нього підійти і закинути туди гранату…
І ось цю роботу вже буде робити територіальна оборона, якій потрібні навчені люди. Вони мають проходити вишколи зараз, а не сидіти десь по селам, очікуючи на перемогу.
Така війна вимагає повної мобілізації суспільства за принципом: все для фронту, все для перемоги. Весь тил і вся економіка має працювати на війська. Ключове - працювати, а не пересидіти і перечекати.
Якщо цього бажання і усвідомлення не буде в мільйонів - повертатися, працювати, воювати, то треба молитися на дипломатію та мирний договір.
Я не хочу нікого «приземляти», я хочу, аби ми зберегли тверезу голову і мобілізувалися. Без цього не буває перемог.
Далі не читав 🤭, хоча в цілому настрій на реалізм підтримую...
Кремль - це колективний Гітлер ХХІ сторіччя. Це не метафора і не перебільшення."
Так! Але як можно с гитлером вести переговоры?
Обещать ему нейтральный статус и разоружиться? Как можно разоружаться победившей стороне?