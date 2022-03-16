Подякував за вагому підтримку у війні з Росією, - Зеленський провів переговори з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Провів перемовини з іще одним справжнім другом України – Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Відзначив важливість учорашнього звернення до парламенту та народу Канади. Подякував за вагому підтримку у війні з РФ. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію. Спільна мета – мир в Україні", - відзначається у повідомленні.

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