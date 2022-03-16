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Подякував за вагому підтримку у війні з Росією, - Зеленський провів переговори з Трюдо

зеленский,трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Провів перемовини з іще одним справжнім другом України – Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Відзначив важливість учорашнього звернення до парламенту та народу Канади. Подякував за вагому підтримку у війні з РФ. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію. Спільна мета – мир в Україні", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів Ердогану про боротьбу України з російською агресією

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трюдо Джастін (355)


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Канада-один із небагатьох справжніх друзів України!
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16.03.2022 23:17 Відповісти
А що там каже ще один "перемовник", "справжній друг" Єрмака, тьфу, України Абрамовіч?
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24.03.2022 21:05 Відповісти
 
 