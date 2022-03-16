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Комітет Ради вимагає від депутатів, які перебувають за кордоном, перерахувати зарплати на потреби ЗСУ

депутат,вр,рада,верховна

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту звертається до народних депутатів, які перебувають за кордоном не у відрядженні, з вимогою перерахувати свої заробітні плати на потреби Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Інформаційне управління Апарату ВР. Відповідне рішення ухвалено на комітетському засіданні у середу.

Так, члени комітету розглянули питання про порядок реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України "Про статус народного депутата України" у період дії воєнного стану.

Вони наголосили на тому, що, за повідомленнями ЗМІ, із початком широкомасштабної агресії російської федерації проти України окремі народні депутати виїхали з Української держави і перебувають за її межами не у відрядженнях парламенту.

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Зазначається, що члени комітету "одноголосно підтримали пропозицію – звернутися до народних депутатів України, які перебувають за межами України не у відрядженнях Верховної Ради України, подати особисті заяви до Апарату Верховної Ради України про припинення їм таких виплат (виплат заробітної плати та коштів на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень - ред.) та перерахування їх до Фонду допомоги Збройним силам України".

Наразі за кордоном перебувають 26 народних депутатів, 10 із них – у відрядженні.

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Автор: 

депутат (1771) ЗСУ (7501) зарплата (2236)


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Топ коментарі
+11
проще не выплачивать им ее, а сразу перечислять на армию. Крадуны
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16.03.2022 22:26
+6
Офигеть! Им еще и зарплаты выплачивают? Наверное и гостиницы оплачивают? И командировочные?
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16.03.2022 22:33
+6
А що, наша влада не може конфіскувати кошти депутатів-втікачів?
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16.03.2022 22:45
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проще не выплачивать им ее, а сразу перечислять на армию. Крадуны
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16.03.2022 22:26 Відповісти
А нах взагалі їх питати?
Перераховувати. Тай вшьо
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16.03.2022 22:40 Відповісти
А хто заважає їх звільнити, з конфіскацією майна, за самовідстронення тазраду? Проголосовали за постанову і усе, було б бажання.
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16.03.2022 23:11 Відповісти
Противовоздушной обороной уничтожены три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.

Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения - пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять, были ли поражены цели".
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16.03.2022 22:26 Відповісти
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16.03.2022 22:27 Відповісти
Офигеть! Им еще и зарплаты выплачивают? Наверное и гостиницы оплачивают? И командировочные?
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16.03.2022 22:33 Відповісти
гнать нах без пособия
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16.03.2022 22:36 Відповісти
Все назад в Украину, не возвращенцев лишать мандата автоматически
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16.03.2022 22:39 Відповісти
А що, наша влада не може конфіскувати кошти депутатів-втікачів?
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16.03.2022 22:45 Відповісти
Факт того, що половина депутатів-зрадників представляють партію сн та бізнес-партнерів дєрьмака, як звичайно замовчується змі.
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16.03.2022 22:55 Відповісти
Ещё б компенсацию за жильё как у самых бедных...!!
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16.03.2022 23:15 Відповісти
ага, а ви менi шо?!
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17.03.2022 00:34 Відповісти
 
 