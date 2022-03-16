Комітет Ради вимагає від депутатів, які перебувають за кордоном, перерахувати зарплати на потреби ЗСУ
Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту звертається до народних депутатів, які перебувають за кордоном не у відрядженні, з вимогою перерахувати свої заробітні плати на потреби Збройних сил України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Інформаційне управління Апарату ВР. Відповідне рішення ухвалено на комітетському засіданні у середу.
Так, члени комітету розглянули питання про порядок реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України "Про статус народного депутата України" у період дії воєнного стану.
Вони наголосили на тому, що, за повідомленнями ЗМІ, із початком широкомасштабної агресії російської федерації проти України окремі народні депутати виїхали з Української держави і перебувають за її межами не у відрядженнях парламенту.
Зазначається, що члени комітету "одноголосно підтримали пропозицію – звернутися до народних депутатів України, які перебувають за межами України не у відрядженнях Верховної Ради України, подати особисті заяви до Апарату Верховної Ради України про припинення їм таких виплат (виплат заробітної плати та коштів на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень - ред.) та перерахування їх до Фонду допомоги Збройним силам України".
Наразі за кордоном перебувають 26 народних депутатів, 10 із них – у відрядженні.
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Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.
Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения - пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять, были ли поражены цели".