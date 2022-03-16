Українська ППО за добу знищила щонайменше десять ворожих повітряних цілей, - Генштаб ЗСУ

Протиповітряна оборона України за добу 16 березня знищила три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Генерального штабу збройних сил України.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямку відповідно.

"Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів. Були застосування – пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти чи були уражені цілі", - йдеться в повідомленні.

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