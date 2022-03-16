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Українська ППО за добу знищила щонайменше десять ворожих повітряних цілей, - Генштаб ЗСУ
Протиповітряна оборона України за добу 16 березня знищила три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Генерального штабу збройних сил України.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямку відповідно.
"Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів. Були застосування – пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти чи були уражені цілі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Саша Пончик
показати весь коментар16.03.2022 22:31
+12 Игорь Даценко #489098
показати весь коментар16.03.2022 22:44
+10 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар16.03.2022 22:34
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тільки в якому вони стані? і не всі можуть воювати проти України (треба щось китайцям залишити)
Думаю еще могут достать несколько сотен с хранения, подремонтировать.
Расслабляться рано
але ж вони чудово справляються !
нам би ще літаків - МіГів!
бо ми втрачаємо контроль за небом - авіанальоти на Житомир, Вінницю, Бердичів і т.д.
«ми кацапів не любим. а бо знаєш чого?
коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи.
Коли кацап йшов - молилися і ховалися , тому що кацап різав, грабував, ґвалтував гірше за німця».🙁
До речі, Захід нам літаки не дає, але інші подібні літаки є на аеродромах Росії та Біларусі - деякі неподалік кордонів.