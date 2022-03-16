УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9485 відвідувачів онлайн
Новини Війна
23 693 81

Leroy Merlin не просто працює в Росії, але ще й заважає українській філії допомогти волонтерам

Материнська компанія мережі французької Leroy Merlin, яка продовжує працювати в Росії відключила українських співробітників від корпоративних засобів зв'язку.

Як уточнила агенції "Інтерфакс-Україна" HR-директор "Леруа Мерлен Україна" Людмила Дзюба, компанія обіцяла відновити доступ 15 березня, проте станом на середу акаунти все ще заблоковані, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін - воєнний злочинець, - Байден. ВIДЕО

"Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв'язку. В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим", - повідомила Дзюба в лінкедіні.

бойкот (92) Leroy Merlin (7)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
Ні, нам пригодиться! Націоналізувати і ще подати в суд, щоб виплатили компенсацію працівникам! С..ки
показати весь коментар
16.03.2022 22:36
+36
этож французы, национальный символ которых - "птица" пИтух
показати весь коментар
16.03.2022 22:35
+33
спалить нахрен
показати весь коментар
16.03.2022 22:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
спалить нахрен
показати весь коментар
16.03.2022 22:35 Відповісти
Ні, нам пригодиться! Націоналізувати і ще подати в суд, щоб виплатили компенсацію працівникам! С..ки
показати весь коментар
16.03.2022 22:36 Відповісти
стаття ?
без проблем - "фінансування терорістичного рашизму"

а керівників магазину - в тюрму !
показати весь коментар
16.03.2022 22:43 Відповісти
Націоналізація власності країни НАТО - до такого може додуматися лише зебот
показати весь коментар
17.03.2022 06:49 Відповісти
не мели куйню...будівельні матеріали стануть в нагоді, просто конфіскувати
показати весь коментар
16.03.2022 23:00 Відповісти
этож французы, национальный символ которых - "птица" пИтух
показати весь коментар
16.03.2022 22:35 Відповісти
подавлятся кровью и этот позор уже никогда не отмоют
показати весь коментар
16.03.2022 22:36 Відповісти
Там скорее всего кацапской капитал
показати весь коментар
16.03.2022 22:36 Відповісти
Ananimus, хакніть їх нахер!
показати весь коментар
16.03.2022 22:37 Відповісти
Та вже в черзі, мабуть, бо МЧС кацапстана вже допомогли:

показати весь коментар
16.03.2022 22:42 Відповісти
и толку? где заявленное анонимусами снятие денег с карт россиян? а?
уже 16.. все сроки прошли....
показати весь коментар
16.03.2022 22:50 Відповісти
Это фейк был

Они сами сказали

Что бабло не воруют
Не рашканцы же. Которые превыкли только воровать
показати весь коментар
16.03.2022 22:57 Відповісти
це був не фейк, а інормаційний вкид!!!
війна, вона така
показати весь коментар
17.03.2022 00:00 Відповісти
жабоеды гребаные
показати весь коментар
16.03.2022 22:37 Відповісти
а у них у президента ім'я як у першого порнофільма серисери
шо там дивуватись
показати весь коментар
16.03.2022 22:38 Відповісти
Це якого? малєнькая Вєра?
показати весь коментар
16.03.2022 22:42 Відповісти
еммануЄль
показати весь коментар
16.03.2022 23:04 Відповісти
Так то ж хранцузький фільм, а не совковий...
показати весь коментар
17.03.2022 09:24 Відповісти
я как то всегда думал, что это как раз косящая под французскую русская компания....Типа как Fin Flare под финскую (а сама из Петербурга)
показати весь коментар
16.03.2022 22:40 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 22:40 Відповісти
Значит нужно запустить флешмоб типа: я ничего не покупаю у спонсора фашизма. Во всех странах, где эта конторка присутствует. Быстро поумнеют.
показати весь коментар
16.03.2022 22:40 Відповісти
Французам пох, вони всі такі як їхній през.
показати весь коментар
16.03.2022 22:46 Відповісти
Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", ... будемо звільнені після Української Перемоги через блокування громадянами нашого ********** магазину...

можете починати розпродаж у звязку із ліквідацією бізнеса
показати весь коментар
16.03.2022 22:40 Відповісти
Ничьо, ********** и до вас доберется, главное больше ему помогайте.
показати весь коментар
16.03.2022 22:41 Відповісти
Значить ця компанія має офшорних руських власників.
показати весь коментар
16.03.2022 22:41 Відповісти
Яких ще руських??? З Русі власники, чи шо?
Чи може все-таки власники РОСІЙСЬКІ?
показати весь коментар
17.03.2022 00:10 Відповісти
Бойкот в усіх країнах!
показати весь коментар
16.03.2022 22:42 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 22:43 Відповісти
Дарма. кацапи після санкцій в тому леруа зможуть на одну зарплату купити ізолєнту, скоч, лампочку і два саморізи. А нам відбудовуватись треба буде. Хай замисляться.
показати весь коментар
16.03.2022 22:43 Відповісти
Блін( українські леруа хороші магазини, і співробітників шкода(
Якщо ми їх забанимо, залишиться тільки епіцентр сєпарів Герег(
показати весь коментар
16.03.2022 22:45 Відповісти
Что в них хорошего? Китайский ширпотреб? Там из французского только шпатлевочные смеси. В Эпицентре с ассортиментом дела обстоят гораздо лучше.
показати весь коментар
16.03.2022 22:47 Відповісти
Фарби люксен - на турецьких компонентах, зроблені в Україні.
Власні торгові марки Стервінс і Декстер за супер цінами і на голову вищі китайського лайна.
В нас всі інструменти Декстер - вони не вживаються.
А Гереги без конкурентів ціни в рази 3 піднімуть.
показати весь коментар
16.03.2022 22:51 Відповісти
Я прекрасно знаком с ассортиментом этой сети, как и Эпицентра. Повторюсь, что шпатлевки Semin реально хорошего качества. Наша продукция Knauf тоже неплохая. Но это покупается в любом строительном магазине без проблем. Краски, которые вы указали меня не интересуют (их нельзя назвать хорошими), как и инструменты Декстер (обычный китайский инструмент). Стервинсом никогда не пользовался и смысла не вижу. Зачем, если есть Бош, Макита, Хилти? А если хочется дешевле, можно взять тот же китайский Vitals, сделанный для литовцев - для дома, думаю, хватит. А Гереги вряд ли цены поднимут, поскольку плюс подобных магазинов только в том, что все можно купить в одном месте, ну и в доставке.
показати весь коментар
16.03.2022 23:11 Відповісти
Короче, є 5 видів газонної трави, яка продається в Епіку і в Розетці. Всі коштують 250 грн. за упаковку.
Одного дня на розетці один з видів "Немає в наявності" і о, чудо, в Епіцентрі ціна автоматично стає 330 грн.
Ну про "бош" насмішив)) Аматор))
показати весь коментар
16.03.2022 23:23 Відповісти
Ты пользуешься Декстером, но при этом имеешь что-то против Боша? . Ты идиот? По соотношению цена/качество у Боша лучший универсальный перфоратор 2-26, к тому же твой Декстер представляет собой копию того же Боша, но уже из Г слепленный.
показати весь коментар
17.03.2022 00:02 Відповісти
* не вбиваються.
Дрелька за 600 грн вже три роки бетон мішає. Шурік за 900 грн. працює вже довше ніж Метабо за 3500 грн. Фарбопульт 600 ватт за 800 грн. по акції - в епіцентрі такі від 2500
показати весь коментар
16.03.2022 22:53 Відповісти
Так бы и сказал, что пришел сюда рекламу толкать! Нужно быть полным идиотом, чтобы мешать бетон дрелькой! Я тебе больше скажу, даже мощный перфоратор не потянет нормальный венчик при замесе бетона! Дрелька? Ага, верю! Китаец лучше Метабо? Кому ты лечишь? У любого китайского шурика батарея долго не живет. Я уже не говорю про косяки с подсветкой, переключением моментов и т.д. Пользы от подобных краскопультов я вообще не вижу - ими можно разве что стены грунтовать. Хоть за 600 грн, хоть за 2500!
показати весь коментар
16.03.2022 23:21 Відповісти
ну ти просто нудотік з кривими руками, в тебе і міксером нічо не замішається))
показати весь коментар
16.03.2022 23:25 Відповісти
Придурок, для бетона умные люди придумали бетономешалки, а для строительных смесей миксеры. У "среднестатистического" миксера мощность в 1.5-2 раза выше чем у "среднестатистического" перфоратора, а оборотов при этом 600 против 1000 у перфа и 3000 у дрельки. Кстати, ни краски, ни смеси нельзя мешать на высоких оборотах. Свое дерьмо ты можешь пихнуть только умственно отсталым.
показати весь коментар
16.03.2022 23:43 Відповісти
Ми всю хату з Леруа побудували, так що не розказуй казки. Там такі акції бувають, що ніде не знайдеш. ЕППС обійшовся в 15000, всі інші рахували від 20000
Епіцентр просочений жлобством. Там повністю тріснуту трубу продають зі знижкою 15%, охорона дивиться на тебе як на крадія, а продавці майже всі хами.
показати весь коментар
16.03.2022 22:57 Відповісти
Как то по галимому ты сюда рекламу тулишь, чивава) Брысь в спам!
показати весь коментар
16.03.2022 23:00 Відповісти
Змийся в унітаз, тугоумне.
показати весь коментар
16.03.2022 23:01 Відповісти
Ах ты барыга! Шмаровка мерленовская!))
показати весь коментар
16.03.2022 23:05 Відповісти
Герега, перелогінся, **** стара.
показати весь коментар
16.03.2022 23:09 Відповісти
Герега тебе в рот насрала и, кажется, не раз))
показати весь коментар
17.03.2022 02:09 Відповісти
В епіцентрі величезний зал зі шпалерами, і 90% з них лайно, яке тільки в сараї можна клеїти. В леруа всього 4 ряди шпалер, зате німецькі і голандські.
В Епік можна тільки за плиткою їхати, все. До сраки той асортимент де одне гірше другого.
показати весь коментар
16.03.2022 23:08 Відповісти
Плитка говно, что у вас, что в Эпицентре, как и обои - не напрягайся. Зато в Эпике есть огромный выбор финской краски.
показати весь коментар
16.03.2022 23:23 Відповісти
ахаха))) "фінская краска")) Лох весь в міфах))
"Бош і фінская краска")) Повний набор криворукого рагуля))
показати весь коментар
16.03.2022 23:26 Відповісти
Дебил, я в строительстве как бы не первый год.
показати весь коментар
16.03.2022 23:34 Відповісти
У нас в стране ничего лучше, к сожалению, не представлено.
показати весь коментар
16.03.2022 23:47 Відповісти
Кстати, меньше всего меня интересует мнение человека, который считает, что миксером можно замешивать бетон. Как минимум этот человек не имеет отношения к строительству. А скорее всего просто идиот.
показати весь коментар
16.03.2022 23:52 Відповісти
ну давай честно в мурленморло как я их называю практически был тот же ассортимент что и в эпицентре но цены были ниже , до войны в эпицентре цены были дай бог а что они будут творить после войны страшно подумать
показати весь коментар
16.03.2022 23:09 Відповісти
В эпицентре помимо ширпотреба представлен нормальный ассортимент профессионального инструмента, что собственно меня и интересует. Есть финские краски с возможностью колеровки. все остальное да - одинаково. Да и цены на одинаковую продукцию у них одинаковые. Что то - Г, что то - Г.
показати весь коментар
16.03.2022 23:32 Відповісти
тот же инструмент можно найти куда дешевле если не полениться и по искать просто люди как бараны пруться туда и думают что там шара - я редко туда заходил правда в последний раз прямо перед войной не хватало нам метров 15 кабеля (постоянного поставщика из за такой мелочи дергать не хотелось) , когда я увидел там цены я не просто прозрел а просто оху**ел с того как они оху**ели
показати весь коментар
16.03.2022 23:47 Відповісти
Так с этим я и не спорю. Уже давно проще взять инструмент в интернете, кроме случаев когда нужно уже вчера. Когда нет времени - выручает. Кабельную продукцию нужно брать в специализированных магазинах бухтами. Понятно, что когда не хватило, будешь добирать в ближайшем магазине. В Эпике выбор хороший был, но цена в 1.5 раза выше. С сантехникой, кстати, та же история. Но зато можно выбрать модель смесителя в том же Эпике, а заказать его в интернете . Дешевым этот магазин никогда не был... Но Лерой вообще не впечатлил.
показати весь коментар
17.03.2022 00:16 Відповісти
Мне не сильно нужны большие строительные магазины. Весь ассортимент больших торговых сетей можно купить гораздо дешевле.
показати весь коментар
16.03.2022 23:49 Відповісти
Герегам русский мир помогает. Видел уже 2 горящих Эпицентра.
показати весь коментар
16.03.2022 22:50 Відповісти
Ну всі палити не треба, але проводити на 80% бажано, щоб ті суки не давили конкурентів.
Гереги заключають ексклюзивні контракти з постачальниками, щоб вони нікому більше не возили.
Має бути кримінальна відповідальність за таке.
показати весь коментар
16.03.2022 23:00 Відповісти
*прорідити
показати весь коментар
16.03.2022 23:01 Відповісти
От курви!Схоже, у них є плани на жаб з московських боліт. І навіть саме слово Мос-Ква пестить слух французьских гурманів...
показати весь коментар
16.03.2022 22:45 Відповісти
час палити сільраду © ....
показати весь коментар
16.03.2022 22:45 Відповісти
Этой сети у нас вообще не должно быть: ни украинского филиала, ни кацапского - они свой выбор сделали.
показати весь коментар
16.03.2022 22:46 Відповісти
Це сраний макарон дав вказівку французьким компанія продовжувати працювати в параші.
показати весь коментар
16.03.2022 22:48 Відповісти
Значить йде цей магазин за рузьким кораблем…
показати весь коментар
16.03.2022 22:49 Відповісти
Ребята если не сцыте наносите ущерб магазинам Леруа в своем городе, выносите оттуда все нахрен, и отдавайте тем кто нуждается. Пишите во всех зарубежных медиа что официально ЛМ поддерживает смерть украинских граждан. В наших силах сейчас стереть эту компанию не только с Укр рынка а из Европейского тоже. Давайте уничтожим гниль вместе.
показати весь коментар
16.03.2022 22:49 Відповісти
Так

По прошу не призывать к *******

Есть законные пути для этого

Например все имущество аристовать и передать на нужды армии
показати весь коментар
16.03.2022 22:59 Відповісти
https://www.leroymerlin.com/ https://www.leroymerlin.com/

їх сайт
показати весь коментар
16.03.2022 23:02 Відповісти
микрон рулит
показати весь коментар
16.03.2022 22:51 Відповісти
Вы не знаете где магазин стоит в Киеве... Сложно его потрогать?
показати весь коментар
16.03.2022 22:52 Відповісти
Зачем?
показати весь коментар
16.03.2022 23:33 Відповісти
Увага! Attention!

Треба продемонструвати цим покидькам міць Українських диванний військ!

Йдемо до сторінок Леруа Мерлен у соціальних мережах и пишемо англійською що вони підтримують вбивство українських дітей та вояків!
показати весь коментар
16.03.2022 22:56 Відповісти
https://www.leroymerlin.com/
показати весь коментар
16.03.2022 23:02 Відповісти
И полная экономическая блокада этой продукции, ничего не покупать
показати весь коментар
16.03.2022 23:08 Відповісти
https://m.facebook.com/leroymerlin/
показати весь коментар
16.03.2022 23:14 Відповісти
Україна повинна запам'ятати цих дупопривідних жабоїдів, і закрити їм український ринок. І нехай торгують у ********* за педорублікі
показати весь коментар
16.03.2022 22:56 Відповісти
Может вброс? Может Эпик расчищает дорогу для необъятных объемов при восстановлении
показати весь коментар
16.03.2022 23:02 Відповісти
Закрыть эти магазины в Украине
показати весь коментар
17.03.2022 00:09 Відповісти
Знаходьте на LinkedIn їх сторінки та бомбіть коментарями по ділу.
показати весь коментар
17.03.2022 01:13 Відповісти
Яка мерзенна компанія!
показати весь коментар
17.03.2022 09:46 Відповісти
 
 