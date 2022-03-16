Leroy Merlin не просто працює в Росії, але ще й заважає українській філії допомогти волонтерам

Материнська компанія мережі французької Leroy Merlin, яка продовжує працювати в Росії відключила українських співробітників від корпоративних засобів зв'язку.

Як уточнила агенції "Інтерфакс-Україна" HR-директор "Леруа Мерлен Україна" Людмила Дзюба, компанія обіцяла відновити доступ 15 березня, проте станом на середу акаунти все ще заблоковані, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін - воєнний злочинець, - Байден. ВIДЕО

"Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв'язку. В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим", - повідомила Дзюба в лінкедіні.