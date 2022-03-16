Leroy Merlin не просто працює в Росії, але ще й заважає українській філії допомогти волонтерам
Материнська компанія мережі французької Leroy Merlin, яка продовжує працювати в Росії відключила українських співробітників від корпоративних засобів зв'язку.
Як уточнила агенції "Інтерфакс-Україна" HR-директор "Леруа Мерлен Україна" Людмила Дзюба, компанія обіцяла відновити доступ 15 березня, проте станом на середу акаунти все ще заблоковані, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв'язку. В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим", - повідомила Дзюба в лінкедіні.
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без проблем - "фінансування терорістичного рашизму"
а керівників магазину - в тюрму !
уже 16.. все сроки прошли....
Они сами сказали
Что бабло не воруют
Не рашканцы же. Которые превыкли только воровать
війна, вона така
шо там дивуватись
можете починати розпродаж у звязку із ліквідацією бізнеса
Чи може все-таки власники РОСІЙСЬКІ?
Якщо ми їх забанимо, залишиться тільки епіцентр сєпарів Герег(
Власні торгові марки Стервінс і Декстер за супер цінами і на голову вищі китайського лайна.
В нас всі інструменти Декстер - вони не вживаються.
А Гереги без конкурентів ціни в рази 3 піднімуть.
Одного дня на розетці один з видів "Немає в наявності" і о, чудо, в Епіцентрі ціна автоматично стає 330 грн.
Ну про "бош" насмішив)) Аматор))
Дрелька за 600 грн вже три роки бетон мішає. Шурік за 900 грн. працює вже довше ніж Метабо за 3500 грн. Фарбопульт 600 ватт за 800 грн. по акції - в епіцентрі такі від 2500
Епіцентр просочений жлобством. Там повністю тріснуту трубу продають зі знижкою 15%, охорона дивиться на тебе як на крадія, а продавці майже всі хами.
В Епік можна тільки за плиткою їхати, все. До сраки той асортимент де одне гірше другого.
"Бош і фінская краска")) Повний набор криворукого рагуля))
Гереги заключають ексклюзивні контракти з постачальниками, щоб вони нікому більше не возили.
Має бути кримінальна відповідальність за таке.
По прошу не призывать к *******
Есть законные пути для этого
Например все имущество аристовать и передать на нужды армии
їх сайт
Треба продемонструвати цим покидькам міць Українських диванний військ!
Йдемо до сторінок Леруа Мерлен у соціальних мережах и пишемо англійською що вони підтримують вбивство українських дітей та вояків!