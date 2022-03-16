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Німецькі вболівальники та футболісти підтримали Україну перед матчем Бундесліги. ФОТО

Німецькі вболівальники та футболісти виступила на підтримку України перед матчем Бундесліги між "Майнцем" та "Дортмундом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Футбол.

Німецькі вболівальники та футболісти підтримали Україну перед матчем Бундесліги 01

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вболівальники (75) Німеччина (7326) футбол (1581)


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тисніт на своїх лінивих та тупих політиків, що на підсосі у ***** !
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16.03.2022 22:46 Відповісти
Спасибо немецким болельщикам футбола за поддержку!
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16.03.2022 22:47 Відповісти
Зараз у цивілізованному світі, стало мейнстрімом підтримка України. І тут мова не йде про Німеччину чи Британію зі США. Тут мова йде про півсотні країн з різних куточків світу.
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16.03.2022 22:49 Відповісти
Дуже дієва допомога, так проходячи повз... Якщо б хотіли допомогти, пекрили б шляхи фурам що їдуть до *********.
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16.03.2022 23:14 Відповісти
 
 