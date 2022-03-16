Німецькі вболівальники та футболісти підтримали Україну перед матчем Бундесліги. ФОТО

Німецькі вболівальники та футболісти виступила на підтримку України перед матчем Бундесліги між "Майнцем" та "Дортмундом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Футбол.

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