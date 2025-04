Науседа засудив атаку РФ на Маріупольський драматичний театр, де від обстрілів ховалися люди

Президент Литви Гітанас Науседа засудив атаку російського агресора на драматичний театр у Маріуполі, а також закликав створювати гуманітарні коридори в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Терористична атака Росії проти безневинних українських людей у Маріупольському драмтеатрі є воєнним злочином. Усередині перебували мирні жителі, які ховалися від обстрілів. Ми не можемо дозволити Росії продовжити цю криваву лазню. Ми маємо діяти зараз, створюючи гуманітарні коридори в Україні!" - написав Науседа у твіттері у середу ввечері.

Russia‘s terror attack against innocent 🇺🇦 people in the Mariupol drama theatre is a war crime. Those inside were civilians hiding from shelling. We cannot allow 🇷🇺 to proceed with this bloodbath. We must act now by imposing humanitarian corridors in #Ukraine! #WeStandWithUkraine