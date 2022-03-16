УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9291 відвідувач онлайн
Новини
5 980 8

Науседа засудив атаку РФ на Маріупольський драматичний театр, де від обстрілів ховалися люди

гитанас,науседа

Президент Литви Гітанас Науседа засудив атаку російського агресора на драматичний театр у Маріуполі, а також закликав створювати гуманітарні коридори в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Терористична атака Росії проти безневинних українських людей у Маріупольському драмтеатрі є воєнним злочином. Усередині перебували мирні жителі, які ховалися від обстрілів. Ми не можемо дозволити Росії продовжити цю криваву лазню. Ми маємо діяти зараз, створюючи гуманітарні коридори в Україні!" - написав Науседа у твіттері у середу ввечері.

Russia‘s terror attack against innocent 🇺🇦 people in the Mariupol drama theatre is a war crime. Those inside were civilians hiding from shelling. We cannot allow 🇷🇺 to proceed with this bloodbath. We must act now by imposing humanitarian corridors in #Ukraine! #WeStandWithUkraine

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 16, 2022

Дивіться також: Драмтеатр Маріуполя до атаки російських окупантів: В будівлі перебували близько тисячі осіб. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3224) атака (338) Науседа Гітанас (333)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну да если бы не Козацкая Украина то бомбили бы Вильнюсский театр.
показати весь коментар
16.03.2022 22:46 Відповісти
Теперь, кто в Литве скажет, что ***** не быдлофашист - будет ходить оглядываясь
показати весь коментар
16.03.2022 22:53 Відповісти
А разве еще не ходит?
показати весь коментар
17.03.2022 00:07 Відповісти
Бог сотворив цапа, а чорт кацапа
показати весь коментар
16.03.2022 22:57 Відповісти
Сегодя узнал что кума и двое детей там были не знаю точно выехали или нет( ****** которые не верят она там работает)Фамилии,должности ,телефоны,все уже до ****#. Ни ху@ связь не работает.Надеюсь.
показати весь коментар
16.03.2022 23:01 Відповісти
ненависть на тысячу лет! Карфаген должен быть разрушен!
показати весь коментар
16.03.2022 23:28 Відповісти
Русские, вас ненавидит весь мир!
Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.

Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться ...
показати весь коментар
17.03.2022 05:07 Відповісти
 
 