В Запоріжжя з Маріуполя сьогодні евакуювали понад 6,4 тис. осіб, - Верещук

Сьогодні з Маріуполя до Запоріжжя прибули понад 6,4 тис. осіб.

Про це під час брифінгу заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нашу колону з продовольством та автобусами для евакуації так і не пропустили до Маріуполя. З огляду на ситуацію було організовано збір людей, які вибралися із заблокованого Маріуполя до Бердянська. Наразі всі 15 автобусів з маріупольцями доїхали до Запоріжжя, де їм надається необхідна допомога. Загалом у Запоріжжя сьогодні прибуло 6426 маріупольців, із них – 2039 дітей. Колони приватного транспорту і тим часом продовжують рухатися у напрямку Запоріжжя. Продовольство та медикаменти ми залишили у Бердянську, де організовано пункти допомоги всім, хто продовжує виїжджати з блокадного міста", - сказала вона.

Верещук зазначила, що переговори про припинення вогню та відкриття гуманітарних коридорів продовжаться завтра.

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