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Новини Війна
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В Запоріжжя з Маріуполя сьогодні евакуювали понад 6,4 тис. осіб, - Верещук

Сьогодні з Маріуполя до Запоріжжя прибули понад 6,4 тис. осіб.

Про це під час брифінгу заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нашу колону з продовольством та автобусами для евакуації так і не пропустили до Маріуполя. З огляду на ситуацію було організовано збір людей, які вибралися із заблокованого Маріуполя до Бердянська. Наразі всі 15 автобусів з маріупольцями доїхали до Запоріжжя, де їм надається необхідна допомога. Загалом у Запоріжжя сьогодні прибуло 6426 маріупольців, із них – 2039 дітей. Колони приватного транспорту і тим часом продовжують рухатися у напрямку Запоріжжя. Продовольство та медикаменти ми залишили у Бердянську, де організовано пункти допомоги всім, хто продовжує виїжджати з блокадного міста", - сказала вона.

Верещук зазначила, що переговори про припинення вогню та відкриття гуманітарних коридорів продовжаться завтра.

Також читайте: Завтра відновиться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки, - мер Маркушин

Автор: 

евакуація (2305) Верещук Ірина (683)


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Осторожно там в Запорожье. Кремлевский Фюрер может дать команду добивать беженцев в Запорожье. Расстредотачивайте людей максимально
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16.03.2022 22:51 Відповісти
Верещук в своем репертуаре. 15 автобусов, отправленных за людьми из Запорожья, так и не доехали до Мариуполя. Несколько дней постояли под Бердянском и повернули назад на Запорожье. Забирали только тех кто хотел эвакуироваться уже из Бердянска. Пусть это 600 человек. Но никак не 6000. Выезжают как могут своим ходом. Люди молят кричат о помощи в Мариуполе. У многих машин нет, выехать нереально для основной массы населения. Для Верещук главное отчитаться. Цифры взяты с потолка.
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16.03.2022 23:01 Відповісти
 
 