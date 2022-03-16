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Новини Війна
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Війна знизила рівень розрахунків на енергоринку приблизно на 30% – голова Міненерго

Рівень розрахунків на українському ринку електроенергії від початку розв'язаної Росією війни впав орієнтовно на 30%, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ключова проблема на ринку – це падіння розрахунків. За фактом рівень розрахунків у системі впав за дні війни приблизно на 30%", – сказав Галущенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, у більшості випадків це пов'язано із реальною втратою платоспроможності споживачів через бойові дії, хоча не виключені випадки зловживання ситуацією.

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Він зазначив, що зараз Міненерго із ключовими гравцями на ринку опрацьовує варіанти вирішення цієї проблеми.

Галущенко зазначив, що міністерство також розраховує на підтримку ліквідності ринку міжнародними партнерами.

"Ми звернулися до наших міжнародних партнерів, щоб вони допомогли нам підвищити ліквідність ринку за допомогою зовнішніх ресурсів, підтримати насамперед нашу генерацію", - пояснив міністр.

Повністю інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенка читайте невдовзі на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" та на "Енергореформі".

електроенергія (6179) Галущенко Герман (528)


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почему досих пор я должен платить ахметову за ээ??? уже и война которую так звал ахметов и ничего не меняется, поставщика газа както разрешили менять!!
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16.03.2022 22:58 Відповісти
це очікувано, багато сімей виїхало, багато бережуть гроші на чорний день, потрібно допомога Заходу в цьому питанні, не можна людей у цьому звинувачувати - війна іде.
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16.03.2022 23:00 Відповісти
 
 