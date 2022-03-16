Ніхто навіть не розглядає варіант, що війська РФ можуть окупувати Харків, - Синєгубов

Збройні сили у Харківській області дають відсіч російським окупантам і навіть переходять у контрнаступ. Обласна влада запевняє, що завдяки позиціям українських військових, які зміцнюються щодня, окупувати Харків не вийде. Вже зараз там розглядають план відновлення регіону.

Про це у коментарі hromadske розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що наразі критичною точкою залишається Ізюм: ЗСУ завдали нищівних втрат окупаційним силам, але місто досі перебуває у кільці, а люди залишаються без світла, тепла, електрики, мобільного зв'язку.

Також складна ситуація у населених пунктах Балаклея, Вовчанськ, Куп'янськ, Липці, Циркуни. Влада намагається доставити до людей гуманітарну допомогу.

Іноді це можна зробити лише завдяки волонтерам, які забирають її з найближчих населених пунктів. За словами Синєгубова, волонтери фактично під обстрілами доставили 20 тонн гуманітарної допомоги до м. Балаклея.

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Голова ОДА зазначив, що за минулу ніч у Харкові було 50 артилерійських обстрілів. "Вони хаотичні: центр міста, центральний ринок. Годину тому влучив снаряд у ринок біля метро", ㅡ сказав він.

Попри це влада Харківщини вважає окупацію міста нереальною. Синєгубов зазначив, що Харків є проукраїнським містом і підтримки окупантів серед цивільного населення не буде. "Крім того, якщо брати позиції ЗСУ, які зміцнюються щодня, з військового погляду це нереальна історія", ㅡ додав голова ОДА.

"Маємо запропонувати нову концепцію, зокрема безпекову, для міста. Ми розуміємо, що в кожній новобудові має бути щонайменше підземний паркінг, який слугуватиме бомбосховищем. Якщо ми про це говоримо, то звичайно, ніхто навіть не розглядає, що сюди хтось може зайти чи окупувати Харків", - додав Синєгубов.

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