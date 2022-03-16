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Новини Війна
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Ніхто навіть не розглядає варіант, що війська РФ можуть окупувати Харків, - Синєгубов

харків

Збройні сили у Харківській області дають відсіч російським окупантам і навіть переходять у контрнаступ. Обласна влада запевняє, що завдяки позиціям українських військових, які зміцнюються щодня, окупувати Харків не вийде. Вже зараз там розглядають план відновлення регіону.

Про це у коментарі hromadske розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що наразі критичною точкою залишається Ізюм: ЗСУ завдали нищівних втрат окупаційним силам, але місто досі перебуває у кільці, а люди залишаються без світла, тепла, електрики, мобільного зв'язку.

Також складна ситуація у населених пунктах Балаклея, Вовчанськ, Куп'янськ, Липці, Циркуни. Влада намагається доставити до людей гуманітарну допомогу.

Іноді це можна зробити лише завдяки волонтерам, які забирають її з найближчих населених пунктів. За словами Синєгубова, волонтери фактично під обстрілами доставили 20 тонн гуманітарної допомоги до м. Балаклея.

Також читайте: Харків тримає оборону: окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом та Руськими Тишками, - голова ОВА Синєгубов

Голова ОДА зазначив, що за минулу ніч у Харкові було 50 артилерійських обстрілів. "Вони хаотичні: центр міста, центральний ринок. Годину тому влучив снаряд у ринок біля метро", ㅡ сказав він.

Попри це влада Харківщини вважає окупацію міста нереальною. Синєгубов зазначив, що Харків є проукраїнським містом і підтримки окупантів серед цивільного населення не буде. "Крім того, якщо брати позиції ЗСУ, які зміцнюються щодня, з військового погляду це нереальна історія", ㅡ додав голова ОДА.

"Маємо запропонувати нову концепцію, зокрема безпекову, для міста. Ми розуміємо, що в кожній новобудові має бути щонайменше підземний паркінг, який слугуватиме бомбосховищем. Якщо ми про це говоримо, то звичайно, ніхто навіть не розглядає, що сюди хтось може зайти чи окупувати Харків", - додав Синєгубов.

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Автор: 

Харків (5565) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+10
Держитесь Харьковчане!
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16.03.2022 22:56
+4
Держитесь.Рашисты заплатят сполна!
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16.03.2022 22:58
+4
США на этой неделе передадут Украине 1 миллиард долларов в качестве оборонной помощи, заявил 16 марта президент США Джо Байден. США утвердили решение передать на этой неделе Украине оборонную помощь на $1 млрд, которая включает 800 систем ПВО (!!!!!!!!!!!!!), 9 тыс. противотанковых комплексов, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, 20 млн боеприпасов, беспилотники"

Насколько я нашел в новостях, это будут советские системы ПВО - С-300, "Оса", "Стрела". То есть, формально, США не при делах. Старый лис опять обыграл Путина.
Если это так, то вот и закрытое небо.
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16.03.2022 22:59
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Держитесь Харьковчане!
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16.03.2022 22:56 Відповісти
То такі війська, що навіть Воронєж не здатні окупувати.
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16.03.2022 22:57 Відповісти
Держитесь.Рашисты заплатят сполна!
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16.03.2022 22:58 Відповісти
Нехай війська рф окупують пекло!
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16.03.2022 22:58 Відповісти
США на этой неделе передадут Украине 1 миллиард долларов в качестве оборонной помощи, заявил 16 марта президент США Джо Байден. США утвердили решение передать на этой неделе Украине оборонную помощь на $1 млрд, которая включает 800 систем ПВО (!!!!!!!!!!!!!), 9 тыс. противотанковых комплексов, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, 20 млн боеприпасов, беспилотники"

Насколько я нашел в новостях, это будут советские системы ПВО - С-300, "Оса", "Стрела". То есть, формально, США не при делах. Старый лис опять обыграл Путина.
Если это так, то вот и закрытое небо.
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16.03.2022 22:59 Відповісти
главное там 2000 (две тысячи) ДЖАВЕЛИНОВ,и 800 СТИНГЕРОВ
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16.03.2022 23:38 Відповісти
Ура! Звільнили Ірпінь і Бучу! Слава воїнам нашої держави! Україна переможе!..
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16.03.2022 23:03 Відповісти
Звідти зателефонували!
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16.03.2022 23:32 Відповісти
Владик, неделю назад профиль создал?
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16.03.2022 23:49 Відповісти
з зони бойових дій потрібно вивезти цивільне населення, вони не повинні бути заручниками війни. Наскільки я знаю, із Сталінграда були вивезені цивільні. Хіба не знали, що Маріуполь стоїть поблизу кордону, не могли звідти вивезти населення, якщо планувалось ведення бойових дій в населеному пункті?
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16.03.2022 23:12 Відповісти
там вообще по югу-мутота какая то-с крыма вышли как на параде (хотя 2 дороги) ,терроборона без оружия вообще ,с мариуполя людей просто не успели вывезти .
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16.03.2022 23:41 Відповісти
Победа будет за Украиной! Месть москалям будет страшной!
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16.03.2022 23:13 Відповісти
.
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16.03.2022 23:33 Відповісти
 
 