Пентагон спостерігає підвищену активність кораблів РФ біля Одеси, - CNN

Сполучені Штати помітили "посилену морську активність" у північній частині Чорного моря з боку російських військ.

Про це CNN повідомив чиновник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми також своїми силами спостерігали обстріли деяких міст, деяких населених пунктів за межами Одеси, поблизу Одеси", - сказав він.

За словами чиновника, обстріли йдуть не в Одесі, а під Одесою. У США вважають, що обстріл ведеться з російських військових кораблів у Чорному морі.

"Ми вважаємо, що це знову з російських військових кораблів у Чорному морі. Схоже, місцями поблизу Одеси є обстріли з флоту", - додав він.

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