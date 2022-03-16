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Новини Війна
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Пентагон спостерігає підвищену активність кораблів РФ біля Одеси, - CNN

Сполучені Штати помітили "посилену морську активність" у північній частині Чорного моря з боку російських військ.

Про це CNN повідомив чиновник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми також своїми силами спостерігали обстріли деяких міст, деяких населених пунктів за межами Одеси, поблизу Одеси", - сказав він.

За словами чиновника, обстріли йдуть не в Одесі, а під Одесою. У США вважають, що обстріл ведеться з російських військових кораблів у Чорному морі.

"Ми вважаємо, що це знову з російських військових кораблів у Чорному морі. Схоже, місцями поблизу Одеси є обстріли з флоту", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли місто Сарни на Рівненщині, - мер Серпенінов

Автор: 

Одеса (5437) Пентагон (1415) Чорноморський флот рф (622)


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Топ коментарі
+24
Протикорабельные ракеты решат все проблемы. И ЧФ перестанет беспокоить мир на многие годы
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16.03.2022 23:25
+19
Чорне море глібоке прийме всіх
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16.03.2022 23:24
+15
Пентагон спостерігає підвищену активність кораблів РФ біля Одеси
==============
на дно готуються
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16.03.2022 23:23
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Пентагон спостерігає підвищену активність кораблів РФ біля Одеси
==============
на дно готуються
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16.03.2022 23:23 Відповісти
Ви вартість краще не ділитись розвідданими?
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16.03.2022 23:36 Відповісти
дылитись з нами розвыдданими потрыбно, але краще би живою силою помогли
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17.03.2022 00:22 Відповісти
И миколе и зелёному - пишите уже лучше на русском .
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17.03.2022 00:38 Відповісти
Шукають де кращє затонути щоб сірководневий шар найкращє зберіг їхнії тушки для потомків.
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17.03.2022 00:24 Відповісти
правильно если бы вместо дорог создали.... 5-6 дивизионов НЕПТУНА то сегодня не было такого ГЕНОЦИДА ВОКРУГ МАРИУПОЛЯ НЕ БЫЛО БЫ НИКАКОГО ДЕСАНТИРОВАНИЯ В БЕРДЯНСКЕ И СИДЕЛИ БЫ ПАРАШИНСКИЕ ПАРАХОДИКИ В ДОНУЗЛАВЕ... где я вас спрашиваю те дороги а их нема все давно похерачили танками минами снарядами ракетами одни воронки и разрушения...
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17.03.2022 10:14 Відповісти
Чорне море глібоке прийме всіх
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16.03.2022 23:24 Відповісти
Може вже пора зробити демарш на переговорах вказавши що висадка десанту й бомбування мирних цілей закінчить виходом України з переговорного процесу?
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16.03.2022 23:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OaV2VejOirQ
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16.03.2022 23:25 Відповісти
Протикорабельные ракеты решат все проблемы. И ЧФ перестанет беспокоить мир на многие годы
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16.03.2022 23:25 Відповісти
залп Вільхи - і немає корита

одна пускова Вільхи - 12 ракет х 100 км х 250 кг БЧ х 15 м кругове відхилення

все одно що залп лінкора
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16.03.2022 23:34 Відповісти
до речі, на відміну від Нептуна, Вільху ніяке ППО не візьме
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16.03.2022 23:35 Відповісти
Только проблема попасть в движущееся судно.
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16.03.2022 23:41 Відповісти
з лінкорів теж не по якірних стоянках стріляли
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16.03.2022 23:52 Відповісти
Вільху ніяке ППО не візьме
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16.03.2022 23:53 Відповісти
до речі, рашкованський корвет чи пошкодили чи навіть потопили градами вночі - красіво !
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16.03.2022 23:25 Відповісти
Бычек в этом году будет жирный.
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16.03.2022 23:26 Відповісти
Але токсичний. Гарне мняско на гімні наїсти важко.
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17.03.2022 01:24 Відповісти
Мы уже за.....лись этот десант ждать)))
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16.03.2022 23:29 Відповісти
лучше б вы его не дождались никогда...
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17.03.2022 00:45 Відповісти
Сейчас напуляют, и уйдут скажут боеприпас исчерпан,воевать нечем,так и будут до конца войны кататься пока мазута не кончится
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16.03.2022 23:31 Відповісти
Они вообще не могут тут долго плавать. Так что уйдут раньше или позже.
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16.03.2022 23:32 Відповісти
До того все і йде. Але дуже побоююсь, щоб насамкінець не вдарили ракетами по нашим хімпідприємствам. Це я про задумку Пуйла щодо хімічної діверсії.
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16.03.2022 23:58 Відповісти
********* градом по кораблю
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16.03.2022 23:38 Відповісти
так і зробили:

був корвет,
корвета нєт
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16.03.2022 23:54 Відповісти
Так давайте уже, высаживайтесь. Отвалим так, что мало не покажется. А то перед Украиной стыдно: Киев, Сумы, Харьков, Чернигов, Николаев, героический Марик и другие города воюют, а мы? Ждём десанта? Хлопчики, не нервуйте Одессу - маму. Вам и так п.зда. Не тяните время: бычок ждёт, бойцы скучают, посевная вот-вот. Милости просим, черти в аду заждались. Дайте, суки, и нам за Украину повоевать
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16.03.2022 23:42 Відповісти
Ввести без корабельную зону!
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16.03.2022 23:46 Відповісти
Не може НАТО закрити українське небо, хай би допомогло в закритті української частини моря. Поки в Чорному морі натівських кораблів і близько немає. Мабуть, є якісь міжнародні норми з приводу захисту морського судноплавства, чому б ними не скористатися і не водити конвої в Одесу, як було через Атлантику у війну проти ще того гітлера.
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16.03.2022 23:47 Відповісти
Ми те Чорне море викопали,а вони плавають,пора їх на дно відправити.
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16.03.2022 23:51 Відповісти
50 штук або якщо не жадні 100 штук томагавчиків а?)Підкиньте штати)
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17.03.2022 00:03 Відповісти
Ну вот и понятен теперь план... делать вид, что основная цель Киев: отвлечь много сил Украинской Армии на оборону Киева. Атаковать по всем возможным направлениям, чтобы рассеять силы Украинской обороны. А на самом деле - цель взять Мариуполь + Николаев + Херсон и уже в самом конце Одессу. Юг будет(по их замыслу) полностью отрезан. Объявить и провести на новых оккупированных территориях "референдумы" и создать ну что-то типа южной республики... Ну а потом из под Киева отойти в эти самые республики и всё, цель достигнута: Украина без моря, инфраструктура разрушена, экономика убита. Так что на самом деле Киев не нужен, это просто отвлекающий такой фортель. Нужен только юг. Нет?
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17.03.2022 00:28 Відповісти
Вы с дуба грохнулись? 40% своего потешного войска превратить в фарш, шобы рыло сделать под Киевом? Хмы... Такое и с бодуна не придет в голову.
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17.03.2022 00:37 Відповісти
александр шамов, научитесь сначала вежливо общаться, тогда может и отвечу.
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17.03.2022 12:55 Відповісти
 
 