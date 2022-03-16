Пентагон спостерігає підвищену активність кораблів РФ біля Одеси, - CNN
Сполучені Штати помітили "посилену морську активність" у північній частині Чорного моря з боку російських військ.
Про це CNN повідомив чиновник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми також своїми силами спостерігали обстріли деяких міст, деяких населених пунктів за межами Одеси, поблизу Одеси", - сказав він.
За словами чиновника, обстріли йдуть не в Одесі, а під Одесою. У США вважають, що обстріл ведеться з російських військових кораблів у Чорному морі.
"Ми вважаємо, що це знову з російських військових кораблів у Чорному морі. Схоже, місцями поблизу Одеси є обстріли з флоту", - додав він.
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на дно готуються
одна пускова Вільхи - 12 ракет х 100 км х 250 кг БЧ х 15 м кругове відхилення
все одно що залп лінкора
був корвет,
корвета нєт