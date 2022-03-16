МЗС про удар РФ по драмтеатру у Маріуполі: Закликаємо світ посилити санкційний тиск на Росію

Завдавши цілеспрямованого бомбового удару по Маріупольському драмтеатру, Росія скоїла черговий воєнний злочин.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні сили Російської Федерації продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по об‘єктах цивільної інфраструктури в Україні в порушення норм міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

16 березня російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем прихистку для сотень маріупольців, які втратили свої домівки внаслідок бомбардування та обстрілів міста з боку російської армії.

У результаті бомбового удару була зруйнована центральна частина будівлі театру, багато людей опинилося під завалами. Наразі неможливо встановити точну кількість постраждалих через триваючі обстріли", - йдеться в повідомленні.

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"Завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, Росія скоїла черговий воєнний злочин.

Цей злочин було скоєно в той час, коли президентка Міжнародного суду ООН зачитувала наказ, який зобов‘язав Росію негайно припинити всі військові дії на території України.

Режим Путіна вже давно перетнув межу людяності. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, аби кожна особа, причетна до цього та сотень інших злочинів проти українців, була покарана.

Закликаємо міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію, аби зупинити звірства російської армії в Україні, а також продовжувати надавати нашій державі підтримку задля захисту українського народу", - підсумував Ніколенко.

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