Резніков звернувся до громадян РФ: "Жоден українець більше не повірить вам на слово"
"Якщо хочете пом'якшити свою провину, потрібне діяльне каяття".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністр оборони повідомив у Facebook.
У своєму пості Резніков звернувся до тих громадян Росії, особливо – до публічних осіб, які раптово "прозріли":
"Вам не хочеться асоціюватися з людожерським режимом, який вас влаштовував, але зараз зірвався з ланцюга. Розумію. Проте сьогодні рівно 8 років з моменту військового злочину – імітації "референдуму", який Кремль учинив у Криму. Війна триває не 20 днів. А понад 8 років. Ви могли про це забути, але ми все пам'ятаємо".
Міністр оборони наголосив, що "жоден українець більше не повірить вам на слово. Ніколи. Ніхто не повірить, що ви "не знали" або що вас обдурили. Ніхто. "Прозріння" недостатньо. Якщо хочете пом'якшити свою провину, потрібне діяльне каяття. Так говорить закон. Дійте".
Глава Міноборони заявив, що активний опір військовій авантюрі, і не постами з турецького або ізраїльського готелю, а на вулицях російських міст – спосіб змінити своє місце в списку військових злочинців.
"Не імітуйте. Дійте", - ще раз закликав Резніков.
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народплем"я брехунів.
"Харьков взят, в Киеве чеченцы проводят зачистку, открыт коридор для прохода гражданских лиц, под Донбассом группировка окружена, дали 5 часов на принятие решения на сдачу, к котлу уже подвезены ТОС-1 и ТОС-1А «Солнцепёк» новые дальнобойные ракеты позволят «выжигать целые гектары на расстоянии до 15 километров. Через 5 часов, кто не сдался, будут уничтожены. Танковые колонны стрелами стремительно идут на Запад, не задерживаясь возле городов. Уничтожены залпами, две, построенные «партнёрами» военные базы, строились 8 лет. Сколько на них погибло, и уничтожено, иностранные источники умалчивают, но не мало. Ни одна колонна с Польши с вооружением не сможет зайти, через 500 метров - 3 км, может быть мгновенно уничтожена. Настрой очень серьёзный. Воздушное пространство над Украиной закрыто и полностью контролируется.
Российские войска уничтожили 13 лабораторий биологического оружия по всей Украине, некоторые из них были под землей, поэтому им пришлось провести несколько взрывов, чтобы уничтожить их.
У Путина есть информация о том, что Запад - институт здоровья США, французский институт здоровья и немецкий центр исследований инфекций - вложил в Украину миллиарды долларов налогоплательщиков этих стран для разработки биологического оружия под предлогом исследовательских грантов. Путин утверждал, что у него есть доказательства, которые он в конечном итоге обнародует, "когда мир захочет его слушать".
По словам Путина, Зеленский знал о лабораториях и получал откаты в обмен на то, чтобы позволить им работать тайно и без официального надзора.
Путин сказал, что делал Зеленскому много предупреждений о демонтаже лабораторий еще в феврале 2020 года и предупредил, что сделает это сам, если Зеленский не подчинится. Он признал сопутствующий ущерб, что только Зеленский виноват в том, что он подвергает опасности народ Украины", - сказал наш источник.
Путин также назвал Израиль. Он сказал, что Министерство здравоохранения Израиля и МОССАД запустили биолабораторию на острове Змеиный, принадлежавший Украине, расположенный в Чёрном море, недалеко от дельты Дуная, с важной ролью в разграничении украинских территориальных вод.
Биолаборатория на острове Змеиный была вовлечена в исследование боевого типа воздушного бешенства, которое, если бы оно было распылено, могло бы опустошить Землю с почти 100% смертностью.
"Путин заверил, что принял меры предосторожности, чтобы гарантировать, что все патогены будут поражены и достаточно эффективны, чтобы сделать их инертными. Он не сказал, были ли использованы термобарические боеприпасы, но это кажется вероятной возможностью", - сказал наш источник.
Мы не поражаем города. Если бы это было так, то пострадало бы не одно здание в Киеве и не было бы ни электричества, ни воды, ничего. Мы сжигаем мусор.
Итак, теперь мы знаем, что делает Путин на Украине: СПАСAEТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Буквально" (с)
Так что какие бы пререговоры не велись с россиянами, нужно всегда помнить, что это переговоры не с людьми и общепринятые правила человеческих отношений и взаимодействия не сработают