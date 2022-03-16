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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Резніков звернувся до громадян РФ: "Жоден українець більше не повірить вам на слово"

резніков

"Якщо хочете пом'якшити свою провину, потрібне діяльне каяття".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністр оборони повідомив у Facebook.

У своєму пості Резніков звернувся до тих громадян Росії, особливо – до публічних осіб, які раптово "прозріли":

"Вам не хочеться асоціюватися з людожерським режимом, який вас влаштовував, але зараз зірвався з ланцюга. Розумію. Проте сьогодні рівно 8 років з моменту військового злочину – імітації "референдуму", який Кремль учинив у Криму. Війна триває не 20 днів. А понад 8 років. Ви могли про це забути, але ми все пам'ятаємо".

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Міністр оборони наголосив, що "жоден українець більше не повірить вам на слово. Ніколи. Ніхто не повірить, що ви "не знали" або що вас обдурили. Ніхто. "Прозріння" недостатньо. Якщо хочете пом'якшити свою провину, потрібне діяльне каяття. Так говорить закон. Дійте".

Глава Міноборони заявив, що активний опір військовій авантюрі, і не постами з турецького або ізраїльського готелю, а на вулицях російських міст – спосіб змінити своє місце в списку військових злочинців.

"Не імітуйте. Дійте", - ще раз закликав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі", - Резніков

Автор: 

росія (64958) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+19
вона ніколи не була наддержавою, це вона так себе малювала. Сировинний придаток світу.
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17.03.2022 00:00
+15
Фіаско в Україні - це кінець кацапстану як держави.
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17.03.2022 00:00
+13
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16.03.2022 23:57
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16.03.2022 23:57 Відповісти
Фіаско в Україні - це кінець кацапстану як держави.
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17.03.2022 00:00 Відповісти
вона ніколи не була наддержавою, це вона так себе малювала. Сировинний придаток світу.
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17.03.2022 00:00 Відповісти
Нафтогазовий бантустан.
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17.03.2022 00:01 Відповісти
Кацапи народ плем"я брехунів.
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17.03.2022 00:02 Відповісти
Ловіть далі російських окупантів... Беріть в полон і відгодовуйте їх пончиками, а потім міняйте по 10 росіян за наших таксистів і сутенерів з окупованих територій... Дебіли мля. ...
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17.03.2022 00:03 Відповісти
Обращение в никуда, там все равно никто не догонит, рашистам все равно.
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17.03.2022 00:08 Відповісти
А я не розумію: до яких розумних істот РЕЗНІКОВ НАМАГАВСЯ ЗВЕРНУТИСЯ?
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17.03.2022 00:09 Відповісти
про яке слово може йти мова, навіть папери підписані на найвищому рівні не коштують більше за туалетний папір!
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17.03.2022 00:11 Відповісти
Я на ютубі їм за шиворот насипаю, під їхніми пропагандистами- марна справа. Вони просто орки. Там ніхто не відчуває жодної провини. Вони настільки тупі, що не можуть з'єднати в своїх бошках відсутність продуктів з війною . Русофобія, верещать і чекають, коли їх виродки награбоване в нас привезуть. Там колективний путін у них.Всі ці заклики не мають жодного значення, я не вірю в добрих москалів
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17.03.2022 00:14 Відповісти
Це все марно. Немають каяття нацистські орки.
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17.03.2022 00:17 Відповісти
"Жоден українець більше не повірить вам на слово" Джерело:

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17.03.2022 00:40 Відповісти
Покаяния не мешают ликвидации. Это война.
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17.03.2022 00:42 Відповісти
Задовбали отакі Резнікови, Зеленські! Зараз вони усі рядяться у патріотів... А згадати пару місяців назад "...це все США нагнітає... не панікуйте, готуйтеся на шашликі..." А ще раніще хтось побачів мир в очах путлера... На шляхах відмивали гроші, замість того щоб зміцнювати армію. Де зараз ці шляхи? 8 років війни? 8 століть війни з ордою! 8 століть справжні Українці боронили Україну, а владна верхівка зраджувала і продавала. Коли вже ми опануємо уроки нашої справжньої історії, а не облудні москальські? Московитська орда- одвічний ворог України!
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17.03.2022 00:55 Відповісти
Тов. Резников, даже и при игре в карты не стоит верить на слово.
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17.03.2022 02:08 Відповісти
зачем разговаривать со стенкой? или другой работы нет?
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17.03.2022 02:16 Відповісти
Просто для иллюстрации вчерашние сводки из российских СМИ:

"Харьков взят, в Киеве чеченцы проводят зачистку, открыт коридор для прохода гражданских лиц, под Донбассом группировка окружена, дали 5 часов на принятие решения на сдачу, к котлу уже подвезены ТОС-1 и ТОС-1А «Солнцепёк» новые дальнобойные ракеты позволят «выжигать целые гектары на расстоянии до 15 километров. Через 5 часов, кто не сдался, будут уничтожены. Танковые колонны стрелами стремительно идут на Запад, не задерживаясь возле городов. Уничтожены залпами, две, построенные «партнёрами» военные базы, строились 8 лет. Сколько на них погибло, и уничтожено, иностранные источники умалчивают, но не мало. Ни одна колонна с Польши с вооружением не сможет зайти, через 500 метров - 3 км, может быть мгновенно уничтожена. Настрой очень серьёзный. Воздушное пространство над Украиной закрыто и полностью контролируется.

Российские войска уничтожили 13 лабораторий биологического оружия по всей Украине, некоторые из них были под землей, поэтому им пришлось провести несколько взрывов, чтобы уничтожить их.

У Путина есть информация о том, что Запад - институт здоровья США, французский институт здоровья и немецкий центр исследований инфекций - вложил в Украину миллиарды долларов налогоплательщиков этих стран для разработки биологического оружия под предлогом исследовательских грантов. Путин утверждал, что у него есть доказательства, которые он в конечном итоге обнародует, "когда мир захочет его слушать".

По словам Путина, Зеленский знал о лабораториях и получал откаты в обмен на то, чтобы позволить им работать тайно и без официального надзора.
Путин сказал, что делал Зеленскому много предупреждений о демонтаже лабораторий еще в феврале 2020 года и предупредил, что сделает это сам, если Зеленский не подчинится. Он признал сопутствующий ущерб, что только Зеленский виноват в том, что он подвергает опасности народ Украины", - сказал наш источник.

Путин также назвал Израиль. Он сказал, что Министерство здравоохранения Израиля и МОССАД запустили биолабораторию на острове Змеиный, принадлежавший Украине, расположенный в Чёрном море, недалеко от дельты Дуная, с важной ролью в разграничении украинских территориальных вод.

Биолаборатория на острове Змеиный была вовлечена в исследование боевого типа воздушного бешенства, которое, если бы оно было распылено, могло бы опустошить Землю с почти 100% смертностью.

"Путин заверил, что принял меры предосторожности, чтобы гарантировать, что все патогены будут поражены и достаточно эффективны, чтобы сделать их инертными. Он не сказал, были ли использованы термобарические боеприпасы, но это кажется вероятной возможностью", - сказал наш источник.

Мы не поражаем города. Если бы это было так, то пострадало бы не одно здание в Киеве и не было бы ни электричества, ни воды, ничего. Мы сжигаем мусор.
Итак, теперь мы знаем, что делает Путин на Украине: СПАСAEТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Буквально" (с)

Так что какие бы пререговоры не велись с россиянами, нужно всегда помнить, что это переговоры не с людьми и общепринятые правила человеческих отношений и взаимодействия не сработают
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17.03.2022 06:44 Відповісти
Якби свині мати роги, то і увесь світ переколола
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17.03.2022 08:17 Відповісти
Українці взагалі ніколи не вірили кацапам, а після 2014 віруючих ідіотів залишилось іще менше, на жаль у владі таких - більшість
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17.03.2022 06:59 Відповісти
Ця війна триває понад 900років. Почалося коли кацапи зруйнували Київ разом з перевертнем Боголюбським.Були наші перемоги, Орша,Конотоп,походи Сагайдачного та інше.Зараз війна тільки продовжується.Закінчиться тоді,коли кацапія буде повністю знищена.
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17.03.2022 08:11 Відповісти
 
 